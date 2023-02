Divdesmit astotā janvāra sestdienā, Saldus novada Zaņas pagastā norisinājās Kurzemes ziemas kauss 2023 otrais posms. Sacensības tika aizvadītas Biedrības Virāža-Z ziemas autotrasē. Dalībnieku reģistrācijā tika izsniegti simtu divdesmit deviņi starta numuri.

Ja sacensību pirmajā braucienā trasi klāja ledus, tad uzspīdot saulei, otrais brauciens norisinājās jau ar vieglu dubļu kārtiņu uz trases. Savukārt dienas izskaņā trase jau nedaudz sāka atkal piesalt. Dalībnieki veica trīs braucienus, no kuriem divi labākie tika ieskaitīti posma kopvērtējumā.

FWD klasē startēja četrpadsmit dalībnieki, no kuriem ātrākais bija Intars Bražis (VW Golf 2) no Vaiņodes, Intaram arī pirmā vieta FWD/R klasē deviņu dalībnieku konkurencē. Otru labāko laiku abās klasēs uzstādīja Varis Žentiņš (Honda Civic) no Saldus. FWD klasē trešā vieta Viktoram Bražim (VW Golf 2) no Embūtes, FWD/R trešais Edgars Kokorēvičs (VW Golf2) no Saldus.

RWD klasē astoņpadsmit dalībnieku konkurencē pirmais Aigars Tīdmanis (BMW RX) no Kuldīgas, Aigaram arī pirmā vieta vēl lielākā konkurencē RWD/R klasē, kurā startēja divdesmit viens dalībnieks. RWD otrais Emīls Skuja (BMW RX) no Aizputes. Trešais RWD un otrais RWD/R Mārtiņš Lapiņš (BMW e30) no Jēkabpils. Savukārt trešā vieta RWD/R klasē Oskaram Niedolam (BMW) no Liepājas.

Jānis Spundiņš (Audi A4) no Saldus 4WD klasē divpadsmit sportistu konkurencē ieņēma pirmo vietu un 4WD/R klasē trīspadsmit dalībnieku konkurencē otrā vieta. Varis Žentiņš (Audi A4) no Saldus otrais 4WD un pirmais 4WD/R klasē. 4WD klasē trešais Jānis Liepa (Mitsubishi EVO X) no Liepājas. Miks Ķenavs (Mitsubishi EVO X) no Saldus trešais 4WD/R klasē.

Arī OPEN klases gana kupli pārstāvētas, 2WD OPEN sešpadsmit dalībnieku konkurencē pirmais Varis Žentiņš (Honda Civic) no Saldus, otrais Jānis Spundiņš (Honda Civic) no Saldus un trešais Mārtiņš Spīķis (Opel Astra) no Rīgas. 4WD OPEN starp desmit dalībniekiem ātrākais Jānis Spundiņš (Audi A4) no Saldus, otrā vieta Mikam Ķenavam (Mitsubishi EVO X) no Saldus un trešais liepājnieks Jānis Liepa (Mitsubishi EVO X).

Starp divpadsmit JUNIORIEM ātrākais Linards Jasons (Audi A3) no Ventspils, otrais Kristaps Tenis (BMW) no Durbes un trešais Kristians Briedis-Strujevics (Audi A3) no Ventspils. Starp DĀMĀM ātrākā Hanna Mūrniece (Tpyota Yaris) no Popes, otrā Endija Ķervija (Audi 80) no Priekules un trešā aizputniece Megija Sjomkāne (BMW).

Kurzemes ziemas kauss 2023 noslēdzošais, trešais posms norisināsies 18. februārī.