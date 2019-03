Vītols izcīna trešo vietu Lielbritānijas rallijkrosa čempionāta pirmajā posmā

Latvijas rallijkrosa braucējs Roberts Vītols svētdien Silverstonas trasē izcīnīja trešo vietu MSA Lielbritānijas rallijkrosa čempionāta Junioru klasē. "Provento Racing" komandas pilots sīvā cīņā par uzvaru pirmās vietas ieguvējam piekāpās tikai par 0,6 sekundēm, informēja sportista pārstāvis Viesturs Saukāns.

Roberts Vītols nonāca līderu pulkā jau sacīkstes sākumā, uzrādot labāko rezultātu treniņbraucienos un sasniedzot trešo vietu aiz Patrika O'Donovana un Lūka Konstentaina. Atlikušajos divos kvalifikācijas braucienos Vītols guva otrās vietas aiz Konstentaina, nopelnot otro starta vietu finālā.

Finālbraucienā līdz pēdējam brīdim nebija zināms, kurš sīvajā konkurencē gūs uzvaru. To lielā mērā diktēja O'Donovans, kurš izvēlējās braukt džokera aplī pēdējā iespējamajā brīdī. Kad līderis atgriezās pamattrasē, trijotne bija praktiski blakus viens otram. Finišā uzvaru guva Konstentains, par 0,038 sekundēm pārspējot O'Donovanu, bet Vītols bija trešais, līderim piekāpjoties par 0,6 sekundēm.

Lai gan sīvajā konkurencē gūtais rezultāts ir atzīstams, 17 gadus vecais Roberts Vītols pēc finiša atzina, ka nav līdz galam apmierināts ar sasniegto: "Lai kādas būtu manas emocijas pēc finiša, man jāatzīst, ka šajā dienā, šajā trasē es esmu pozīcijā, kuru biju pelnījis. Abi priekšā finišējušie puiši bija ļoti spēcīgi un aizvadīja spožus braucienus. Dienas gaitā sev svešajā trasē netiku galā ar diviem pagriezieniem. Vienu līkumu, šķiet, atrisināju tieši fināla laikā, bet vēl viens tā arī man palika mīkla, kur neatradu ne pareizo mašīnas regulējumu, ne pareizo izbraukšanas veidu. Es vēl neesmu iemācījies pēc brauciena komandai precīzi definēt, ko un kā mašīna darīja attiecīgajā trases posmā. Taču tas arī ir mans mērķis, startējot Lielbritānijas čempionātā -- iemācīties. Šī viena sacīkste bija ievērojama skola, kā strādāt ar maz zināmu auto, riepām un citām niansēm trasē, kura ir ļoti sarežģīta no braucēja un regulēšanas viedokļa. Paņemu no šīs dienas labo, izvērtēju slikto, un cīnīšos tālāk!"

"Provento Racing" komandas menedžeris Uģis Vītols pauž gandarījumu par dēla pārliecinošo progresu dienas gaitā: "Mēs dabūjām to, ko visvairāk gribējām - mežonīga skola īpaši tehniskā un domājamā trasē. Un tas, ka Roberts no rīta sēdās svešā mašīnā, bet vakarā aizvadīja cīņu par uzvaru, ir īpaši. Viņš tomēr nezināja šīs riepas, to uzvedību, bet tā mašīna, ar kuru trenējāmies Latvijā, ir ar lielāku motora kubatūru, attiecīgi, atšķirīgu ātrumkārbu. Mēs dabūjām skolu un ļoti vērtīgu pieredzi. Domāju, ka šīs trīs mašīnas sezonas laikā parādīs ne vienu vien īpašu cīņu."

Nākamais Lielbritānijas rallijkrosa čempionāta posms norisināsies Otrajās Lieldienās, 22. aprīlī Lidenhilas trasē.