'World RX' ceļo pāri okeānam - Baumanim cīņa Kanādā

FIA pasaules rallijkrosa čempionāta septītais posms šonedēļ norisināsies Kanādā, "Trois Rivieres" trasē, kas ir vienīgā trase ārpus Eiropas, kur čempionāta posms sarīkots ikkatrā pasaules čempionāta norises gadā.

Ātrums un bīstami šauri līkumi

Kanādas rallijkrosa trase ir viena no ātrākajām trasēm pasaules čempionāta kalendārā – garajā starta/finiša taisnē sportistu vadītie auto spēj attīstīt teju maksimālo automašīnas ātrumu, kas šīs rallijkrosa sacensības padara vēl aizraujošākas. Trases konfigurācija Kanādā ir neierasta, jo visā tās garumā gara abām malām atrodas betona sienas, kas sportistiem liek būt īpaši piesardzīgiem. Autosportistiem precīzi jāizbrauc šie šaurie līkumi, kuros pat mazākā kļūda var izmainīt sacensību iznākumu.

Brāļu cīņa par čempionu titulu

Pēc veiktiem sešiem Pasaules RX čempionāta posmiem, čempionāta kopvērtējuma vadībā izvirzījies jaunākais no brāļiem Hanseniem – Kevins, kurš par 6 punktiem apsteidz Timiju. Jau visas sezonas garumā rit brāļu savstarpējā cīņa, kurā nekādu atlaižu nav – kurš no diviem ir ātrāks, tas brauc pa priekšu. Šajā sezonā jau esam piedzīvojuši arī kontakta cīņu starp Team Hansen MJP braucējiem, taču kurš no brāļiem izrādīsies ātrāks sarežģītajā Kanādas trasē, to noskaidrosim svētdienas pievakarē, tiešraidē LTV7!

Jānis Baumanis cīņā par pjedestālu

Pagājušā gada sacensības Trois Rivieres trasē veiksmīgas izrādījās Jānim Baumanim, kurš finālā finišēja sestajā vietā, izcīnot Monster Energy Supercharge Award par ātrāko reakcijas laiku finālā. Kanādas trasē Baumanis centīsies izcīnīt savu karjeras otro pjedestāla pozīciju, saglabājot cīņu arī par Top3 pozīciju čempionāta kopvērtējumā. Šobrīd Jānis ierindojas kopvērtējuma piektajā pozīcijā, no trešās pozīcijā esošā Andreasa Bakeruda atpaliekot par 20 punktiem.

Sacensībās Kanādā uz starta izies 17 braucēji, no kuriem 15 ir sezonas pamatbraucēji. Līdzās sezonas braucējiem, uz starta stāsies somu braucējs Jani Pasonens, kurš STARD komandā startēs ar Ford Fiesta automašīnu, savukārt lietuviešu komanda ES Motorsport – Labas Gas vēl nav paziņojuši braucēju, kurš komandu pārstāvēs, braucot ar Škoda Fabia WRX automašīnu.

Paralēli pasaules rallijkrosa čempionātam Kanādā risināsies arī Amerikas Rallijkrosa čempionāta (ARX) posms, kur startēs arī autosporta aprindās labi pazīstamais amerikāņu autosportists – Taners Fousts un pagājušā gada ARX čempions Skots Spīds.