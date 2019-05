'World RX' motori rūks leģendārajā Spa trasē

Šajā nedēļas nogalē, 11.-12. maijā Beļģijā norisināsies 2019. gada FIA pasaules rallijkrosa čempionāta ("World RX") 3. posms kopā ar Jāni Baumani, eksčempionu Matiasu Ekstromu un bijušo WRC pilotu Fransuā Divālu.

Šīs būs jau sestās pasaules čempionāta sacensības Beļģijā, bet pirmās, kas norisināsies leģendāriem stāstiem aprunātajā Spa-Frankošampas "Formula 1" trases kompleksā, kas autosporta aprindās atpazīstama ar slaveno līkumu "Eau Rouge".

Īsākā trase sezonā



Jaunā rallijkrosa trase ir vien 913 metrus gara, kas to padara par īsāko starp visām 2019. gada čempionāta trasēm. Neskatoties uz to, tajā būs iekļauts viens no autosporta pasaules atpazīstamākajiem līkumiem "Eau Rouge". Turklāt, sacensību norises vietas atrašanās Ardēnu kalnu teritorijā var sagādāt mainīgus laikapstākļus, kas nereti spējuši ieviest korekcijas arī sacensību rezultātos.

Matiass Ekstroms atgriežas



Arī šajā posmā Latviju pārstāvēs STARD komandas braucējs Jānis Baumanis , kurš šobrīd ierindojas augstajā ceturtajā vietā pasaules čempionāta kopvērtējumā. Blakus Baumanim uz starta izies vēl 19 citi braucēji, starp kuriem redzēsim arī 2016. gada "World RX" čempionu Matiasu Ekstromu, kurš atzinis, ka nespēja pretoties vilinājumam sānslīdē ar 200 km/h lielu ātrumu izbraukt "Eau Rouge" līkumu. Zviedru pilots, kurš izcīnījis uzvaru 10 rallijkrosa posmos, un 22 reizes kāpis uz goda pjedestāla sacensībās startēs "JC Race Teknik" sastāvā. Ekstroma rīcībā būs viņa paša komandas būvētais "Audi S1 quattro", ar kuru 2016. gadā tika izcīnīts čempiona tituls.



Niklasu Gronholmu aizvieto Joni Vimans

Veselības sarežģījumu dēļ (apendicīts) šajā posmā nestartēs čempionāta kopvērtējuma otrās vietas īpašnieks Niklass Gronholms. GRX TANECO komandas cīņā par punktiem viņu aizstās "Global Rallycross Championship" čempions Joni Vimans, kuram iepriekš bija paredzēts starts ar komandas trešo auto. Paredzams, ka Gronholms atgriezīsies pie stūres nākamajā "World RX" posmā, kas 25.-26.maijā notiks Lielbritānijā.





Lietuvieša vietu ieņem beļģis