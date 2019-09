Auto iegāde no Vācijas un Eiropas

Mazlietotas automašīnas iegāde no Vācijas un no citām Eiropas valstīm kļūst arvien populārāka Latvijas tirgū. Šādas automašīnas ir praktiski jaunas, ar mazu nobraukumu un iespējamu rūpnīcas garantiju, bet automašīnas cena ir par 10-20% zemāka kā jaunai automašīnai. Kā jauna, tikai lētāka. Ar šādu cenas un kvalitātes raksturojošu pozicionējumu lietotu auto tirdzniecībā jau kādu laiku sevi ir pieteicis auto tirdzniecības uzņēmums Carweb.lv, kas ir Eiropas lielākā auto sludinājumu portāla mobile.de oficiālais licencētais pārstāvis Latvijā un Igaunijā darbojas jau 20 gadus. Carweb.lv piedāvā pasūtīt, iegādāties un piegādāt automašīnas no Eiropas.

Ir priekštats, ka pērkot mazlietotu automašīnu no Eiropas, uzreiz nepieciešams maksāt pilnu summu uzreiz pie automašīnas iegādes. Carweb.lv saviem klientiem piedāvā iemaksāt sākot no 10% no auto cenas, pārējo finansējumu palīdzot sakārtot, kad auto jau atrodas Rīgā.

Ir svarīgi palīdzēt klientiem ietaupīt laiku, ko tie parasti tērē auto izvēlei un piemeklēt tādu auto, kas atbilst gan dzīves stilam, gan finansiālajām iespējām. Klientam tikai atliek www.carweb.lv mājaslapā atrast vēlamo auto un Carweb.lv visu pārējo izdarīs viņa vietā – palīdzēs izvēlēties īsto auto, kas atbilst klienta vēlmēm un vajadzībām, pārbaudīs automašīnas vēsturi, tehnisko un vizuālo stāvokli. Kad būs saņemta auto pircēja piekrišana, Carweb.lv veiks automašīnas transportēšanu uz Latviju un nokārtos visas formalitātes, kas saistītas ar auto reģistrāciju Latvijā.

Savukārt tiem autobraucējiem, kas plāno mainīt vai pārdot auto, Carweb.lv piedāvā sagatavot auto pārdošanai un pārdot, kamēr tās saimnieks turpina ar to braukt. Uzņēmuma darbinieki veic auto fotografēšanu, sludinājumu izvietošanu un komunikāciju ar potenciālajiem pircējiem, kā arī dažādu formalitāšu sakārtošanu. Klientam atliek tikai saņemt naudu par pārdoto auto.

Ja vēlies ietaupīt laiku, uztici auto iegādi no Vācijas un Eiropas pieredzējušiem un uzticamiem ekspertiem, kam ir vairāk kā 20 gadu pieredze Igaunijas tirgū. Apmeklē interneta portālu www.carweb.lv, izvēlies auto, ko vēlies iegādāties. Carweb.lv komanda izdarīs visu pārējo - palīdzēs izvēlēties labāko no tirgū pieejamā, pārbaudīs, piegādās un, ja nepieciešams, sakārtos visas finansējuma formalitātes.