Auto izsoles: kā tas notiek, un kam jāpievērš īpaša vērība?

Veidi, kā nopirkt automašīnu, ir daudz un dažādi – kāds lemj par labu sludinājumiem, cits uzreiz meklē tuvāko (vai lielāko / populārāko) auto placi, bet biezāka maciņa īpašnieki dodas uz auto saloniem. Taču ir vēl kāds variants automašīnas iegādei, un tā ir auto izsole. Paskatīsimies, kas lācītim vēderā!

Kāds ir auto izsoļu princips?



Foto: Pixabay.com

Uzreiz jāpiebilst, ka katrai auto (vai jebkāda cita īpašuma / mantas) izsolei var un mēdz būt dažādas nianses, kas ir atšķirīgas, taču kopumā princips lielākoties ir līdzīgs:



Autorizācija izsoļu vietnē – dažviet reģistrācija notiek, izmantojot kādu no Latvija.lv identificēšanās rīkiem, savukārt citur nākas manuāli norādīt lietotājvārdu, vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un paroli;

Reģistrēšanās konkrētai izsolei – kad izsoļu vietnē esi atradis kāroto auto, piesakies izsolei! Lai to izdarītu, Tev būs jāapmaksā dalības maksa, kā arī nodrošinājuma maksa. Ņem vērā, ka izsoles rīkotājiem nauda jāsaņem līdz noteiktam datumam; ja bankas konti ir atvērti dažādās bankās, pārskaitījums var tikt saņemts vien nākamajā darba dienā. Tāpat svarīgi norādīt precīzu maksājuma mērķi;

Solīšana – būtībā pats galvenais solis, no kura atkarīgs, vai kāroto auto iegūsi savā īpašumā. Ikvienai precei tiek noteikta sākumcena un izsoles solis, proti, minimālā summa, par kuru iespējams palielināt sākumcenu vai pēdējo solīto cenu. Solīto summu nevari nedz atsaukt, nedz rediģēt, tāpēc soli uzmanīgi! Starp citu, solīšanā vari izmantot arī izsoļu aģenta pakalpojumu, kas nozīmē – Tu norādi, kāda ir maksimālā summa, ko esi gatavs par auto maksāt, un solīšana līdz konkrētajam slieksnim notiks automātiski, bez Tavas līdzdalības;

Maksājuma/-u veikšana – ja izsolē esi uzvarējis, parasti 24 stundu laikā saņemsi visu nepieciešamo informāciju par maksājuma vai maksājumu veikšanu.



Ņem vērā! Ja izsolē neuzvarēsi, jau pieminēto nodrošinājuma maksu pilnā apmērā atgūsi.

Vienmēr rūpīgi iepazīsties ar konkrētās izsoles noteikumiem



Foto: Pexels.com

Lai gan izsoles lielākoties darbojas pēc vienota scenārija, kā jau minējām, ir vairākas nianses, kas tomēr var atšķirties un līdz ar to ietekmēt gan izmaksas, gan solīšanas gaitu un citus būtiskus aspektus. Tāpēc pat tad, ja sevi uzskati par pieredzējušu izsoļu lauciņā, vienmēr rūpīgi izpēti gan izsoļu vietnes noteikumus (ja to līdz šim neesi izmantojis), gan konkrēto izsoli – tā Tu sevi vari pasargāt no pārpratumiem un neplānotiem izdevumiem.

Kādas priekšrocības sniedz auto izsoles?

Viens no galvenajiem plusiem, ko piedāvā auto izsoles, ir iespēja būtiski ietaupīt – ne velti izsolēs pārdotās automašīnas pēc tam bieži vien atrodamas sludinājumu portālos par augstākām cenām. Tāpat izsoles rīkotāji nekad nemelos par automašīnas patieso stāvokli, kas diemžēl ir visai ierasta prakse gan sludinājumos, gan auto plačos. Vērā gan jāņem, ka lielākoties no pārdevēja puses automašīnas vērtējums tiek dots tikai par vizuālajiem defektiem – transmisija, elektrosistēma, dzinējs un citas būtiskas komponentes padziļināti parasti netiek pārbaudītas.

Pēc tam, kad automašīna iegādāta, bieži vien to nepieciešams mazliet uzlabot, nomainot vējstikla slotiņas, ielejot jaunu motoreļļu vai noregulējot savirzi. Ja vēlies ietaupīt un esi gatavs mazliet padarboties, apmeklē Vivus.lv blogu un iepazīsties ar rakstu "Auto apkope: kad jāmeklē profesionālis, un ko vari izdarīt pats?" – tajā noteikti atradīsi sev noderīgu informāciju!

