Kā izvēlēties ziemas riepas jaunai sezonai?

Siltākas ziemas nenozīmē, ka auto vairs nav speciāli āsagatavo aukstajai sezonai. Latvijas likumdošana nosaka, ka ziemas riepas ir obligātas no 1. decembra, savukārt izmantot šādas riepas var vēl agrāk – jau no 1. oktobra. Ja veco riepu komplekts vairs nav lietojams, ir īstais laiks jau tagad padomāt par jaunu ziemas riepu iegādi, lai neatstātu svarīgu pirkumu uz pēdējo brīdi. Kam pievērst uzmanību riepu izvēlē un kādas riepas ir vislabākās – par to lasi raksta turpinājumā!

5 parametri, kas ietekmē riepu izvēli

Labākās un dārgākās riepas nav gluži sinonīmi, lai gan dārgākie modeļi ir pieejami ar ļoti labām īpašībām. Un tomēr ziemas riepu izvēlē jāņem vērā ne tikai cena, bet arī:

riepu tips. Ziemas riepu klāstā ir gan ziemas, gan tā saucamās M+S jeb Mud+Snow riepas. Ar tām var braukt cauru gadu, taču šādas riepas nav bez saviem trūkumiem – vasarā tās var slīdēt un, salīdzinājumā ar speciālām ziemas riepām, M+S patērē daudz vairāk degvielas;

protektora tips. Ziemas riepām ir trīs protektoru veidi: simetriskie, asimetriskie un ar norādītu kustības virzienu. Simetriskais protektors ir laba izvēle īsām distancēm un pilsētas mašīnām; asimetriskie ir vairāk piemēroti jaudīgākiem auto, savukārt riepas ar kustības virziena protektoru ir paredzēti sporta automobiļiem;

saķeri ar slapju virsmu. Salīdzinājumā ar vasaras riepām, visām ziemas riepām ir labāka saķere ar asfaltu, taču dažādiem riepu modeļiem šis parametrs atšķiras. Saķeri ar slapju virsmu vērtē no A līdz F, kur A vērtējums apzīmē labāko saķeri. Šis parametrs ir īpaši svarīgs braucējiem, kuri izmanto auto ne tikai ikdienas braucieniem pa attīrītiem pilsētas ceļiem, bet arī izbraucieniem uz laukiem un ziemas ceļojumiem;

degvielas patēriņa efektivitāte. Ilgtermiņā ietaupīt uz degvielas iespējams, izvēloties augstākās klases riepas. Protams, cenas ziņā tas ir nopietns pirkums, tāpēc ieguldīt dārgākās riepās vērts tad, ja neesi nedēļas nogaļu braucējs un intensīvi izmanto savu automašīnu visā ziemas sezonā.

Avots: Pixabay.com

Avots: Pixabay.com

