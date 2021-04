Kā noteikt lietota auto patieso stāvokli un vēsturiskos bojājumus?

Esi nolēmis iegādāties lietotu auto Latvijā, "Mobile.de" vai jebkur citur? Šādā gadījumā īpaši svarīgi ir pārliecināties par tā vēsturi un esošo stāvokli. Kur un kā to izdarīt? Iespējas ir vairākas, un ar tām iepazīstināsim šajā rakstā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Noderīga informācija par brīvu (vai simbolisku samaksu) atrodama CSDD

Ja iegādājies lietotu automašīnu tepat, Latvijā, no sākuma vari izmantot Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) sniegtās iespējas. Bez maksas pieejamā informācija gan ir visai virspusēja – pēdējās tehniskās apskates dati, kā arī tehniskajās apskatēs fiksētais nobraukums. Šādu informāciju iespējams atrast sadaļā "Tehniskās apskates dati", kas pieejama e-CSDD platformā. Viss, kas tev jāzina, lai pie šādas informācijas tiktu, – automašīnas reģistrācijas numurs.

Savukārt, ja esi gatavs šķirties no salīdzinoši nelielas naudas summas, CSDD vari iegūt daudz vispusīgāku informāciju. Piemēram, CSDD mobilajā lietotnē (pieejama gan "Apple", gan "Android" viedtālruņiem un planšetdatoriem), samaksājot vienu eiro, vari uzzināt ne vien jau pieminēto informāciju, bet arī valsti, no kuras auto Latvijā nonācis, īpašnieku maiņu datumus un skaitu Latvijā, iepriekšējo tehnisko apskašu datus, aizliegumu esamību, ja tādi ir, ekspluatācijas nodokļa likmi un tā apmaksas stāvokli pašreizējā gadā, u.c.

Līdzīgu informāciju (ar nelielām niansēm) iespējams saņemt arī telefoniski, zvanot uz tālruņa numuru 90004099 (cena – 1,38 eiro minūtē), vai sūtot īsziņu uz telefona numuru 1800, SMS ietverot šādu informāciju: CSDD [atstarpe] valsts reģistrācijas numurs (cena – 0,85 eiro). Vairāk informācijas atradīsi CSDD mājaslapā sadaļā "Informācija par transportlīdzekli". Turpat pieejama noderīgs saraksts ar vietnēm, kur iespējams pārbaudīt ārvalstīs reģistrētus transportlīdzekļus.

Ļoti detalizētu informāciju iegūt palīdz VIN numurs

Foto: Freepik.com

CSDD pieejamā informācija var būt ļoti noderīga, ja auto jau kādu laiku izmantots Latvijā. Savukārt gadījumos, kad automašīna mūsu valstī nonākusi pavisam nesen, piemēram, iegādājoties to Mobile.de platformā, labākā opcija attālinātai transportlīdzekļa pārbaudei ir, izmantojot VIN numuru. Jāpiebilst, ka šāda pārbaude sevī ietver krietni plašākus datus (piemēram, informāciju par avārijām un fotogrāfijas no tām, automašīnas aprīkojuma listi, informāciju par to, kā auto izmantots un vai tas nav zagts, utt.), tāpēc tā lieti noderēs arī tad, ja ar CSDD pieejamo informāciju šķiet "par īsu".

Šādā gadījumā iespējas ir ļoti plašas, jo attiecīgo pakalpojumu piedāvā virkne platformu. Tāpēc, lai saņemtu pēc iespējas detalizētāku informāciju un par to nepārmaksātu, pievērs uzmanību, kādu informāciju konkrētajā vietnē iespējams iegūt, un cik par attiecīgo pakalpojumu vajadzēs maksāt. Cena var svārstīties no pāris līdz vairākiem desmitiem eiro.

Vēl viena opcija – informācija no dīlera

Pie auto dīlera iespējams iegūt uzticamu un daudzpusīgu informāciju, taču pie tās tikt būs nedaudz sarežģītāk. Kāpēc? Jo lielākoties dīleri tev interesējošos datus telefoniski nebūs gatavi atklāt, tāpēc pēc informācijas vajadzēs doties uz konkrētu lokāciju, un turp ierasties vajadzēs arī automašīnas īpašniekam. Maksa par šādu pakalpojumu var sasniegt 10–20 eiro, bet bieži vien par to maksāt nevajadzēs ne centa.

Nākamais solis – auto apskate un testa brauciens

Foto: Freepik.com

Ja arī pēc automašīnas pārbaudes CSDD un VIN datubāzēs šķiet, ka noskatītais variants varētu būt īstais, laiks satikties ar pārdevēju, lai automašīnu apskatītu un pārbaudītu dzīvē. Apskates laikā pievērs uzmanību gan automašīnas ārienei, gan salonam. Noteikti veic arī testa braucienu, lai pārliecinātos, ka brauciena laikā nav dzirdami savādi trokšņi vai vibrācijas.

Uzmanību pievērs arī bremžu stāvoklim, tam, vai automašīna laicīgi "piešķiļas", kā darbojas pārnesumkārba, cik dinamiski auto paātrinās un kāda ir tā vadāmība. Vai arī pēc testa brauciena un auto aplūkošanas klātienē viss šķiet ļoti labi? Tādā gadījumā pienācis laiks pēdējam solim – automašīnas pārbaudei auto servisā.

Pēdējā pietura pirms auto iegādes: uzticams serviss

Foto: Freepik.com

Pat ja pēc detalizētas auto pārbaudes internetā un testa brauciena šķiet, ka transportlīdzeklis ir īstais, lēmumu par tā iegādi nevajadzētu sasteigt. Pirms veic lielo pirkumu, automašīnu vajadzētu atrādīt uzticamam speciālistam, kura acij nepaslīdētu garām detaļas, kas tev par palikt nepamanītas. Šāds pakalpojums parasti izmaksā apmēram 100 eiro, bet, ja auto vērtība ir vairāki tūkstoši eiro, noteikti ir vērts atvēlēt šo summu, lai pēcāk nevajadzētu saskarties ar vairākas reizes lielākiem izdevumiem.

Vai arī tev aktuāls temats ir lietotas automašīnas? Tādā gadījumā ieskaties "BRC Autocentrs" piedāvājumā – šeit atradīsi ļoti dažādus auto ikviena vajadzībām un vēlmēm, turklāt piedāvāta tiek arī divu gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma. Savukārt, ja tevi interesē lietotas automašīnas no Vācijas, ņem vērā, ka "BRC Autocentrs" ir oficiālais "Mobile.de" partneris.