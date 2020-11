Maksāt pa daļām vai pirkt visu uzreiz?

Lai arī internets ir pilns ar šādiem rakstiem, cilvēki joprojām turpina meklēt padomus par to, kā rīkoties dažādās ar naudu saistītās situācijās. It kā jau pašam indivīdam būtu visvieglāk pieņemt gala lēmumu, tomēr dažādi ārēji apstākļi to var ietekmēt. Aktuālākie no jautājumiem ir par kredītiem. Kuri ir izdevīgākie kredīti? Vai man vajadzīgs aizņēmums? Varbūt labāk sākumā iekrāt? Lai atvieglotu lēmumu, esam apkopojuši dažus padomus.

Izskati iespēju nopelnīt papildus

Cilvēka dabā ir iet vieglāko ceļu, jo mūsdienu piesātinātais ritms nemaz nepieļauj variantu par ilgām papildu darba stundām. Jā, tā ir taisnība, bet kurš teica, ka papildus pamatdarbam jāvelta vēl astoņas stundas dienā? Lūk, pāris iespējas, kā piepelnīties:

Telpu uzkopšana. Jebkurš amats ir cienījams, tajā skaitā apkopēja. Ir ļoti daudz smalku ofisu un ģimeņu, kuriem vajadzīgas papildu palīdzīgas rokas. Velti tam pāris stundas nedēļā un nebūs vajadzīgs aizņēmums!

Ogu un sēņu lasīšana . Apvieno patīkamo ar lietderīgo, lasot ogas un sēnes. Cik nav dzirdēti nostāsti par ogotājiem, kas vasaras beigās lepojas ar maciņa papildinājumu četrciparu summas apmērā.

. Apvieno patīkamo ar lietderīgo, lasot ogas un sēnes. Cik nav dzirdēti nostāsti par ogotājiem, kas vasaras beigās lepojas ar maciņa papildinājumu četrciparu summas apmērā. Reklāmraksti un SEO raksti. Proti īstajās vietās salikt pieturzīmes un daiļrunīgi izteikties? Iespējams, tu vari palīdzēt uzņēmumiem ar savu talantu. Viss, kas nepieciešams, – dators, vēlme nopelnīt un nedaudz brīvā laika.

Šie ir tikai daži piemēri, taču iespējas ir daudz un dažādas – galvenais atrast savām spējām un laika iespējām atbilstošu darbu. Papildu bonuss – ja tavā kontā jau ir ātrais kredīts internetā, tad vismaz nebūs jāuztraucas par savām iespējām to atmaksāt.

Zelta vidusceļš – maksāt pa daļām

Ir vajadzība pēc kredīta, taču jūti, ka varbūt nevarēsi to atmaksāt noteiktajā termiņā? Silti iesakām aprunāties ar savu aizdevēju – ļoti bieži viņi ir pretimnākoši un gan atmaksas termiņu, gan summu var pielāgot klienta vajadzībām. Tādējādi nebūs lieka stresa par to, kur dabūt naudu aizņēmuma atmaksai – varēsi kredītu nomaksāt mierīgi un bez satraukuma.

Jāatceras gan, ka nebanku aizdevējs var arī atteikt šādu opciju, ja kredīta ņēmējam ir slikta kredītvēsture. Ja ar to viss ir kārtībā, tad problēmām nevajadzētu rasties. Vienīgais šī risinājuma mīnuss – kredīta pagarināšanas maksa.

Lielāks pirkums – varbūt tomēr uzreiz?

Ja runa vairs nav par neliela pirkuma veikšanu, bet ko lielāku, tad tomēr der izskatīt iespēju paņemt kredītu. Ja šis lielākais pirkums ir kas tāds, ko nav vēlams atlikt, tad iespēju kredīts būs vislabākais risinājums. Visbiežāk lielāki neatliekami pirkumi ir sastīti ar mājas remontu vai uzlabošanu, un šādos gadījumos mājokļa kredīts atrisinās jautājumu par to, kur dabūt naudu. Protams, paralēli turpinot meklēt iespējas, kā papildus nopelnīt.

Nav skaidras vīzijas par to, kā notiek ilgtermiņa kredīta saņemšana un atmaksa? Daudzu nebanku aizdevēju mājaslapās ir pieejams gan aizņemšanās procesa skaidrojums, gan procentu kalkulators vai kredīta kalkulators, kas ļauj ērti un pārskatāmi vizualizēt atmaksas termiņu un grafiku.

Lai kuru no abiem ceļiem tu izvēlētos – maksāšanu pa daļām vai pirkšanu uzreiz –, aicinām rūpīgi izvērtēt savu finansiālo situāciju un nepieciešamību pēc aizņēmuma. Ja laikus neizdosies atmaksāt kredītu, tad jārēķinās ar to, ka maksimālā atdodamā summa var būt precīzi divas reizes lielāka par to, kuru aizņēmies.