Nevajadzīgu auto daļu otrreizēja izmantošana

Apkārtējās vides aizsardzība ir viens no mūsdienās biežāk aprunātajiem tematiem. Par to runā visi, sākot no politiķiem, līdz mūziķiem un aktieriem. Lai arī indivīda līmenī mēs nespējam radīt grandiozus klimata uzlabojumus, ir iespējams pievērst lielāku uzmanību tam, kādi ir mūsu ikdienas paradumi un attieksme pret lietām.

Tāpat kā lietotu auto tirdzniecība, arī šādu auto detaļu un aksesuāru otrreizēja pārstrāde ir kaut neliels pienesums ilgtspējīgai attīstībai. Turpinājumā mazliet par automašīnu otro dzīvi un to detaļu potenciālo izmantošanu.

Automašīnu pārstrāde

Lietotu auto tirdzniecība ir viens no veidiem, kā taupīt resursus. Bieži automašīnas tiek nogādātas metāllūžņu nodošanas punktos, kur tās tiek sagrieztas un sapresētas. Lielie tērauda bloki tālāk tiek pārstrādāti jaunās automašīnās vai cita veida tehnikā. Gandrīz trīs ceturtdaļas no jauna saražotā tērauda nāk tieši no pārstrādātiem materiāliem un lielu lomu spēlē tieši automašīnu pārstrāde.

Katrs pārstrādātais produkts vai lieta saglabā nelielu daļu dabas resursu, tajā pat laikā aizsargājot vidi. Pārstrādāšana tāpat samazina gaisa un ūdens piesārņojumu, ļaujot lielāku daļu no zemes platības izmantot dzīvošanai. Runājot tieši par auto pārstrādi, tā būtiski samazina siltumnīcas efekta gāzu emisijas, kurām ir negatīva ietekme uz cilvēka veselību.