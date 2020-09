Piemērotākais komerctransports Tava uzņēmuma vajadzībām

Lielai daļai uzņēmumu vadītāju komerciālie transportlīdzekļi ir nepieciešamība, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus. Neatkarīgi no tā vai jūs plānojat uzsākt savu biznesu vai jau strādājat uzņēmumā, kurš nodarbojas ar kravu pārvadājumiem vai cita veida darbiem, kuros nepieciešama smagā tehnika – svarīgi ir saprast, kāda veida komerciālais transports būtu labs papildinājums jūsu autoparkam. Izvēloties komerciālo autotransportu, nozīmīgi ir iegādes lēmumu rūpīgi pārdomāt, jo jūs nevēlēsieties iztērēt lielu naudas summu par transportu, kurš galu galā nepildīs tās funkcijas, kas ir nozīmīgas jūsu uzņēmuma pastāvēšanai un sekmīgai darbībai. Lai atvieglotu izvēli, esam izveidojuši nelielu rakstu ar lietām, kurām jāpievērš uzmanība pirms iegādes veikšanas, kā arī to, ko piedāvā komercauto tirdzniecība.

Nozare, kurā uzņēmums darbojas

Ja jūs vadāt uzņēmumu, kurā visu dienu jāsēž birojā, tad, iespējams, jums nebūs nepieciešama vesela komercauto flote. Transportlīdzekļu veidam, kuru jūs plānojat iegādāties, būtu jāatbilst nozarei, kurā darbojaties. Piemēram, uzņēmumam, kurš nodarbojas ar tīrīšanas pakalpojumu sniegšanu biroja vai dzīvojamajās mājās pilnībā pietiks ar kompaktiem mazās klases automobiļiem, ar kuriem jāpārvadā darbinieki un tīrīšanas piederumi. Ja jūs darbojaties celtniecības nozarē, tad noteikti radīsies vajadzība pēc kravas busiem vai pikapiem, lai uz objektiem viegli varētu vadāt darbiniekus un nogādāt instrumentus un celtniecības materiālus. Ir arī tādi uzņēmumi, kuru sniegtie pakalpojumi ietver dažādas nozares, tāpēc jāsaprot, cik liela autoparka dažādība tiešām nepieciešama, un vai ar viena veida transportu iespējams paveikt dažāda veida darbus.

Foto: Pexels.com

Transporta tehniskais stāvoklis un specifikācijas

Šis punkts attiecas uz gandrīz jebkuru lietotas automašīnas iegādi, taču, iegādājoties komercauto, tehniskajam stāvoklim ir vērts pievērst papildu uzmanību. Pārbaudiet vai transportlīdzeklis nav rūsējis, kā arī kāds ir tā piekares stāvoklis – transportlīdzekļiem ir ražotāja noteikta kravnesība, taču nereti gadās, ka iepriekšējie saimnieki to izmantojot darba vajadzībām nav ņēmuši šos ierobežojumus vērā. Ja transportlīdzeklim ir nozarei specifisks aprīkojums, piemēram, pašizgāzējs, tad noteikti pārbaudiet to tehnisko stāvokli. Pērkot no sertificēta dīlera, jūs saņemsiet garantiju, ka komerctransports ir tehniskā kārtībā, taču pērkot "no rokām", jums pašiem jālūdz informācija par līdzekļa servisa vēsturi un tehniskajām problēmām.

Ļoti svarīgs punkts ir arī transportlīdzekļa pilna masa. Pievērsiet uzmanību kategorijām, ar kurām atļauts vadīt jūsu noskatīto spēkratu. Ja jums atbilstošas kategorijas nav, tad, iespējams, jāizvēlas kas mazāks vai arī jāalgo darbinieks, kam šāda kategorija ir.

Foto: Pexels.com

Transportlīdzekļa vizuālais stāvoklis

Ne mazāk svarīgs ir autoparka vizuālais stāvoklis. Ja vēlaties izcelties savu konkurentu vidū, tad lieku reizi ir vērts padomāt, kādu iespaidu rada jūsu uzņēmuma automašīnu izskats. Tas, protams, neattiecas uz visām nozarēm, taču lieka pozitīva reklāma gandrīz nekad nenāk par ļaunu. Ja arī strādājat celtniecībā, kur kravas buss nemitīgi tiek pakļauts fiziskiem bojājumiem, pie klientiem ieteicams doties ar auto, kurš ir mazgāts un tīrs, un uz kura viegli ir saskatāms jūsu uzņēmuma nosaukums un kontaktinformācija. Tas nozīmē, ka pērkot lietotu komerctransportlīdzekli, pievērsiet uzmanību arī tā vizuālajam stāvoklim, un vai tā uzlabošana neprasīs pārāk lielus ieguldījumus.

Ja komerctransports iegādes brīdī ir sliktā vizuālā stāvoklī, nereti tas var norādīt arī uz nopietnākām problēmām, kas saistītas ar auto tehnisko stāvokli.

Cik bieži transports tiks izmantots

Tas, cik bieži kāds brauks ar jūsu komerctransportu būs atkarīgs no nozares, kurā veicat uzņēmējdarbību. Ja nodarbojaties ar regulāriem kravu pārvadājumiem, tad, visticamāk, jums būs nepieciešams transports ar iespējami mazāku nobraukumu. Tas sniegs lielāku garantiju, ka auto kalpos ilgāku laiku. Ja autoparku plānojat lielāku, tad derēs arī vairāki transportlīdzekļi ar lielāku nobraukumu, ar domu, ka ar tiem pārvietosieties maiņās. Ieteicams būtu pirms pirkuma veikšanas pārbaudīt, cik uzticams ir konkrētā ražotāja modelis un tā tehniskās komponentes – daži spēkrati ir izslavēti ar savu ilgdzīvotību un lielo nobraukuma limitu, kas ļaus iegādāties lētāku auto, kurš kalpos ilgi, ar nosacījumu, ka regulāri veiksiet tā tehnisko apkopi.

Foto: Unsplash.com

Kāpēc komerctransportu iegādāties no BRC Auto

Komerctransportlīdzekļa iegāde ir ieguldījums jūsu uzņēmuma nākotnē, tāpēc pret to jāatiecas ar vērību. Protams, vislabākais risinājums būtu iegādāties jaunu transportu, taču tas ne visiem ir pa kabatai, it sevišķi, ja uzņēmējdarbību esat sācis vien nesen. Iegādājoties lietotu komerctransportu no oficiāla un uzticama dīlera, jūs varēsiet būt droši, ka tas būs pilnībā sagatavots darba vajadzībām. Papildu tam, komerctransports no BRC Auto būs ne tikai labā tehniskā stāvoklī, bet arī ar garantiju. Ienāc lv.brcauto.eu un izvēlies savu "darba zirgu"!