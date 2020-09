Soļi pa solim: lietotas automašīnas iegāde

Lietota auto iegāde ir process, kurā svarīgi ir zināt, ko tu no transportlīdzekļa gaidi. Sākotnēji tas var šķist sarežģīti, ņemot vērā lielās izvēles iespējas, taču ja zini, kur meklēt, tad atliek vienīgi sekot konkrētiem soļiem un atrast sev piemērotāko automašīnu. Rakstā pa punktiem esam aprakstījuši lietota auto iegādes procesu, kas, cerams, krietni atvieglos tava nākamā auto iegādi.

Lietota auto iegādes process

1. Nosaki savu budžetu – atliec noteiktu summu, kuru esi gatavs tērēt auto iegādē, kas krietni sašaurinās pieejamo auto klāstu. Atceries, ka vienmēr vari iegādāties auto arī ne pārāk labā stāvoklī, taču lētāk, atlikušo naudu ieguldot tās uzlabošanā.

2. Atrodi savu ideālo auto – lietotas automašīnas iegāde tev ļaus izvēlēties no plaša ražotāju un automašīnu tipa klāsta, tāpēc kārtīgi izlem, kādam nolūkam tu šo auto iegādājies. Viss galu galā būs atkarīgs no pieejamā budžeta. Ja nevari atrast savu sapņu auto, tad izvēlies to, kas vislabāk atbildīs tavām vēlmēm un nepieciešamībām.

3. Pārbaudi auto vērtību tirgū – lai lieki nepārmaksātu par auto, kuru esi noskatījis, noteikti salīdzini pārdevēja prasīto summu ar summām, kādas prasa citi pārdevēji par tāda paša modeļa un specifikācijas automašīnām. Tāpat izmanto arī auto forumus, kuros iespējams uzzināt visu par tevis noskatīto auto modeli, lai saprastu, cik izmaksās uzturēšana vai detaļu nomaiņa.

4. Pārbaudi auto tehnisko stāvokli – kad esi apzinājis automašīnas potenciālo vērtību, laiks ķerties klāt tā tehniskā stāvokļa novērtēšanai. Tā kā lietoti auto savu daļu ceļa jau ir redzējuši, pārbaudi auto ļoti rūpīgi. Atver motortelpas pārsegu un pārbaudi šķidrumu līmeni. Paskaties, vai rotoru siksnas ir labā stāvoklī un nav nodilušas. Apskatot ārpusi, pievērs uzmanību buktēm, skrāpējumiem un rūsai. Pārbaudi, vai deg visas gaismas un vai darbojas visa salona elektronika. Ne mazāk svarīgs ir arī salona stāvoklis, tāpēc pārbaudi ātrumu pārslēga un stūres nodilumu, lai saprastu, cik daudz ar to braukts.

5. Dodies testa braucienā ­– ja līdz šim viss tevi apmierina, dodies testa braucienā, lai gūtu priekšstatu par automašīnas vadību. Klausies, vai nav dzirdami aizdomīgi trokšņi, kā arī brauciena laikā pārbaudi visu mehāniku – bremzes, sajūgu un to, cik labi pārslēdzas ātrumi. Braucienam izvēlies tādu ceļu, kas ir pēc iespējas dažādāks, lai pārliecinātos, kā auto uzvedas uz dažādiem segumiem un ceļu apstākļiem. Pie viena vari pārbaudīt, kā strādā ventilācija un gaisa kondicionieris, un vai nav jūtamas dīvainas smakas.

6. Vienojies par cenu – kad esi pārbaudījis automašīnas tehnisko stāvokli, zini kā tā uzvedas uz ceļa, kā arī salīdzinājis tās cenu ar citiem tāda paša modeļa auto, tad vari sākt domāt par nelielu kaulēšanos. To, protams, dari, ja tam ir pamatots iemesls. Daudzi pārdevēji prasīs konkrētu cenu, nemaz neņemot vērā auto stāvokli, kamēr citi būs iepriekš rūpīgi apsekojuši auto un cenu prasīs atbilstošu.

Foto: Pexels.com

Secinājumi par lietota auto iegādes procesu

Pirms iegādājies lietotu auto, vienmēr rūpīgi sagatavojies. Tas atvieglos visu meklēšanas un pirkšanas procesu, pasargājot no liekas naudas izmešanas. Ja tieši šobrīd meklē sev transportlīdzekli, tad lietoti auto ir atrodami portālā www.andelemandele.lv, savukārt, ja vēlies uzzināt, pēc kādiem kritērijiem atrast labas lietotas automašīnas, tad lasi "Andeles mandeles" sagatavoto rakstu "Lietotas automašīnas iegāde – kā atrast labāko".