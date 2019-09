Testi kā palīgs, iegādājoties ziemas riepas

Ziemai strauji tuvojoties, neizbēgama ir sezonālā riepu maiņa. Ja garāžā jau stāv lietojams komplekts, tad uztraukumam nav pamata. Grūtības var rasties brīdī, kad jāiegādājas jaunas ziemas riepas. Tā kā izvēle ir ārkārtīgi plaša, labi ir zināt, kuras no tirgū pieejamajām riepām vislabāk atbildīs Jūsu vajadzībām. Viens no veidiem ir uzticēties zināmiem zīmoliem, taču, ja maka saturs īsti neļauj par riepu komplektu izmest lērumu naudas, tad talkā nāk dažādi riepu testi, pēc kuriem var atrast arī ne pārāk dārgas, toties mūsu ceļiem piemērotas riepas. Šajā rakstā uzzināsim, kā īsti tiek veikti ziemas riepu testi, un kā tie var palīdzēt izvēlēties kvalitatīvas un drošas riepas.

iepu testu nozīme izvēles veikšanā

Vispirms ir jāsaprot, ka riepas tiek testētas daudz un dažādos veidos. Pirmie testi tiek veikti jau pašās ražotnēs, veidojot jaunus prototipus. Ražošanas process ir sarežģīta lieta, kurā tiek pārbaudīti dažādi materiāli un sakausējumi, lai noteiktu labāko kombināciju, kas nepieciešama kvalitatīva produkta radīšanā. Viss sākas ar to, ka ražotāji izvēlās viņuprāt konkurējošus produktus, lai veidojot jaunu prototipu, to būtu iespējams salīdzināt ar jau tirgū pieejamu modeli. Tas ne vienmēr tiek darīts, lai pārspētu konkurentus, taču, lai radītu tādu produktu, kas atbilstu nepieciešamajiem standartiem. Lieta tāda, ka šāda veida testi patērētājiem nav diez ko noderīgi, jo jaunu produktu radīšanas process ir uzņēmumu noslēpums, kas gala pircējam tā arī īsti neko neizteiktu.

Toties, noderīgi ir dažādi lauka testi, kurus veic gan paši ražotāji, gan neatkarīgi uzņēmumi un jebkurš, kurš vēlās padalīties ar savu pieredzi konkrētu riepu lietošanā. Šādi testi parādā riepu veiktspēju reālās dzīves situācijās, kas principā ir vienīgā lieta, kuru ikdienas braucējam vajadzētu zināt. Lai rastos labāks priekšstats par dažādu riepu kvalitāti, labākajā gadījumā iepazīties vajadzētu ar dažāda veida riepu testiem, ja tādi ir pieejami.

Ražotāju testi

Ražotāju sniegtā informācija skaidrāk parādīs šādus rādītājus:

● Kā konkrētas riepas ietekmē degvielas patēriņu;

● Kāds ir vidējais kilometru skaits pirms riepas nodilst;

● Kāds ir riepu trokšņa līmenis.

Šādus rezultātus tā īsti atklāt spēj vienīgi testi, kas veikti speciālos testēšanas centros, izmantojot modernas iekārtas un tehnoloģijas. Piemēram, lai noteiktu cik kilometriem konkrēts riepas modelis ir paredzēts, riepas tiek grieztas uz specialām iekārtām, simulējot braukšanu pa ceļa virsmu. Lai process neaizņemtu tik daudz laika, tiek iegūts attiecīgs datu daudzums, lai pēc tam ar algoritmu palīdzību varētu noteikt aptuveno kilometru skaitu, līdz riepa būs nodilusi un neizmantojama.

Neatkarīgie testi

Šādus testus mēdz veikt dažādas, uz patērētāju izglītošanu tendētas organizācijas, kā arī auto žurnāli. Šie lauka testi labāk parāda dažādu riepu veiktspēju, pēc iespējas izslēdzot neobjektīvu vērtējumu konkrēta zīmola popularizēšanā. Lai arī testi tiek veikti lauka apstākļos, iegūstot pietiekami precīzus rezultātus, tie ne vienmēr atklāj patieso situāciju. Jāņem vērā, ka pārsvarā tiek testēti konkrēti riepu izmēri viena modeļa ietvaros. Tāpat, nereti šādos testos izmantotas tiek vien pāris marku un modeļu automašīnas, kas tomēr nav diez ko objektīvi. Ja viena izmēra riepas ir uzmontētas uz sporta automašīnas vai ģimenes sedana, rezultāti noteikti atšķirsies. Bet saprotams ir arī tas, ka no riepu testētajiem būtu nereāli gaidīt, ka izmantotas tiks visu iespējamo ražotāju un modeļu automašīnas.

Foto: Shutterstock



Ikdienas braucēju personīgie vērtējumi

Ja plānojat iegādāties jaunas riepas, noteikti vērts ir palasīt dažādus forumus, kuros cilvēki izsaka savus personīgos vērtējumus par dažādiem riepu modeļiem. Ja tādi neatkarīgie testētāji kā auto žurnāli riepas mēdz pārbaudīt trasēs, tad ikdienas braucēji var sniegt labāku ieskatu par riepu veiktspēju reālās dzīves situācijās, atrodoties satiksmē. Jāatceras gan tas, ka šādi viedokļi ne vienmēr būs objektīvi, jo daudzi cilvēki savas domas izsaka balstoties uz jau radušos priekšstatu par kādu konkrētu zīmolu. Lai skaidrāks būtu redzējums par riepu kvalitāti, informācija būtu jāiegūst no pēc iespējas lielāka avotu daudzuma.

Skaidrs ir tas, ka visi šie riepu testi ir noderīgs palīgs, kad nepieciešams iegādāties jaunas riepas. Raksta turpinājumā īsumā apskatīsim kādos veidos riepas tiek testētas lauka apstākļos.

Riepu testēšana dažādās kategorijās

Kad jūs pērkat jaunas ziemas riepas, svarīgākais ir saprast, kā tās "uzvedīsies" reālās dzīves situācijās. Laika apstākļi ziemas periodā mēdz būt dažādi, kā arī nepastāvīgi, tāpēc testi parasti tiek veikti uz dažādiem ceļu segumiem un stāvokļiem. Ziemas laikā īpaši svarīga ir riepu spēja palīdzēt automašīnai apstāties uz slidenām virsmām. Tas pats attiecas arī uz spēju laicīgi uzsākt braukšanu, tāpat kā saglabāt vadāmību neparedzētas situācijās. Labākajā gadījumā testētas tiek dažādu klašu riepas, no dažādiem ražotājiem – gan parastās, gan ziemas riepas ar radzēm.

Foto: Shutterstock



Saķere ar ledu

Melnais ledus uz šosejām, tāpat kā slideni laukumi uz intensīvi nodarbinātiem krustojumiem var kļūt pat pamatīgam galvassāpēm, ja riepas nav savu uzdevumu augstumos. Viena no kategorijām, kurās riepas tiek testētas ir saķere ar ledu. Testos parasti pārbauda laiku, kāds automašīnai nepieciešams, lai uzsāktu braukšanu uz apledojušas virsmas un sasniegtu noteiktu ātrumu. Tikpat svarīgs posms ir automašīnas spējai apstāties. Attiecīgi, tiek mērīts, cik metri ir nepieciešami, lai automašīna apstātos no bremžu nospiešanas brīža. Lai pārbaude būtu pilnīgāka, šo attālumu mēdz mērīt automašīnai uzsākot bremzēšanu, braucot dažādos ātrumos. Ja lielu daļu no brauciena laika gatavojaties pavadīt uz apledojušiem ceļiem, tad vērts ir apskatīt testus, kuros pārbaudītas tiek ziemas riepas ar radzēm.

Saķere un vadāmība sniegā

Ledus var būt pietiekami liels drauds drošai braukšanai, taču lielākajai daļai šoferu ziemā vairāk nākas saskarties tieši ar piesnigušiem ceļiem. Līdzīgi kā pārbaudot saķeri uz ledus, arī uz sniegotajām virsmām tiek testēta riepu spēja apstāties un uzsākt braukšanu. Lai rezultāti būtu pilnīgāki, riepas pārbauda ieslēdzot automašīnu bremžu pretbloķēšanas (ABS) un pretbuksēšanas (ASR) sistēmām, kā arī tās atslēdzot.

Imitējot ikdienas braukšanu, pārbaudīta tiek dažādu riepu spēja saglabāt automašīnas kontroli gan uz taisniem ceļu posmiem dažādos ātrumos, gan iebraucot līkumos. Viens no ļoti svarīgiem brīžiem ir automašīnas vadāmība, kad bremzēšana tiek veikta līkumainā ceļa posmā.

Viena metode, kā tiek pārbaudīta riepu saķere ar virsmu ir braukšana ar automašīnu pa apli, lēnām palielinot ātrumu, līdz beidzot riepai zūd saķere un tā izbrauc ārpus noteiktā rādiusa. Šādā veidā var salīdzināt dažādu modeļu riepas, nosakot pie kāda ātruma saķere tiek zaudēta.

Vadāmība uz slapja ceļa

Ziemā temperatūra ne vienmēr būs zemāka par nulli, tāpēc jārēķinās, ka uz ceļiem parādīsies slapjdraņķis vai peļķes. Lai pārbaudītu riepu spēju uz slapjām virsmām, testi tiek veikti tāpat kā iepriekšējos gadījumos – bremzējot, uzsākot braukšanu un pārliecinoties par vadāmību. Paralēli tam, svarīgi ir saprast cik labi testējamās riepas novada ūdeni no protektora. Visierastākais veids kā to pārbaudīt ir ar mašīnu braucot taisna virzienā, pakāpeniski palielinot ātrumu. Ātrums tiek palielināts tik ilgi, līdz mašīna zaudē saķeri ar ceļa virsmu un sākās akvaplanēšana.

Vai zīmola vārds garantē riepu kvalitāti?

Pērkot jaunas riepas, vienkāršs pircējs, bez specifiskām zināšanām, nemaz nespēs pateikt vai riepas ir kvalitatīvas vien tās apskatot. Protams, ja kādā brīdī tām radies mehānisks bojājums, tā būs kā pazīme, ka riepas, iespējams, būs nelietojamas.

Riepu iegāde ir viens no tiem gadījumiem, kad zīmola vārdam tomēr var uzticēties, jo savu popularitāti tie ieguvuši pateicoties ilgus gadus attīstītām ražošanas tehnoloģijām un pircēju uzticībai, izmantojot to modeļus. Nenoliedzami gan ir tas, ka šīs riepas var maksāt ievērojami dārgāk. Ja budžets ļauj, tad laba izvēle būs premium klases zīmolu riepas, kurām pārsvarā ir augsti gan veiktspējas, gan kalpošanas mūža rādītāji. Labās ziņas ir tādas, ka iespējams iegādāties arī tādus riepu komplektus, kuri nemaksā veselu bagātību, bet tāpat spēj parādīt ļoti labus rezultātus, kas ir atbilstoši mūsu platuma grādu ziemām. Tas mēdz notikt šiem zīmoliem esot salīdzinoši jauniem, pretstatā dažiem ražotājiem ar jau vairāk kā simt gadu pieredzi. Varbūt pēc dažiem gadiem arī šis lētāko modeļu zīmols nokļūs augstākās klases sarakstos.

Ieteikums izvēloties riepas:

● Sākumā būtu jāsaprot, kādu budžetu Jūs esat gatavi ieguldīt jaunā komplektā;

● Kad tas ir skaidrs, tad rūpīgi jāizvērtē savas braukšanas manieres, paradumi, un kādi ceļi biežāk tiks izmantoti. To, protams, jāizvērtē aptuveni, jo reti kad iespējams paredzēt, kur ar auto kādu dienu būs jābrauc. Ja ziemā vairāk brauksiet pa grants vai zemes ceļiem ārpus pilsētas, tad izvēli var sašaurināt, iegādājoties ziemas riepas ar radzēm. Ja pārsvarā braucat pa pilsētu, tad pietiks ar parastām, neradžotām riepām;

● Kad budžeta robežās sanācis atrast vairākus potenciālos riepu modeļus, laiks par tiem uzzināt ko vairāk. Tā kā interneta dzīlēs atrodams ir ļoti daudz, tajā arī ir jāsāk meklēt Jūsu noskatīto modeļu testi. Ja par tiem informācija ir atrodama, tad jāpievērš uzmanība rezultātiem dažādās kategorijās, lai labāk saprastu vai riepas atbildīs visām vajadzībām;

● Ja šādi testi nav atrodami, vai arī, ja gribat gūt pilnīgu pārliecību par savas izvēles pareizību, tad vērsties pēc papildus kvalitātes apliecinājumiem var auto forumos. Lietotāji tajos nereti izsaka savu viedokli par kādu izmantotu produktu, tāpēc dažreiz ir vērts ieklausīties tajos, kuri šīs riepas izmēģina reālos dzīves apstākļos.

Foto: Shutterstock



Prātam būtu jābūt mierīgākam zinot, ka lielākā daļa mums nopērkamo riepu ir izgājušas cauri neskaitāmiem riepu testu posmiem, tās sākotnēji pārbaudot pašiem ražotājiem, līdz, visbeidzot, savu viedokli par tām sniedz gala patērētājs. Ja nekur nav iespējas atrast Jūsu izvēlēto riepu testus, tad pēc padoma vienmēr var griezties pie speciālistiem riepu veikalos vai servisos. Šādās vietās darbinieki ikdienu saskaras ar klientiem, kuri ir izmēģinājuši dažādu ražotāju un modeļu ripas, un spēj sniegt savu vērtējumu par to veiktspēju un komforta līmeni. Šādi speciālisti strādā arī interneta veikalā un servisā Riepas1.lv. Varbūt tur atradīsiet sev tīkamas, jaunas ziemas riepas.