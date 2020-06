TOP 7 vasaras riepas 2020. gada sezonai

Brīdis, kurā savu automašīnu aprīkot ar vasaras riepām, ir katra paša ziņā – teorētiski ziemas riepas vari izmantot cauru gadu (izņemot, protams, riepas ar radzēm). Ja arī Tu vēl tikai plāno vasaras riepu montēšanu, velti dažas minūtes sava laika un izlasi, kam vajadzētu pievērst uzmanību, kā arī iepazīsties ar vasaras riepu topu 2020. gada vasaras sezonai!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šobrīd vasaras riepas jāmeklē ar steigu

Kā jau minējām raksta ievadā, konkrēts vasaras riepu maiņas laiks nemaz nepastāv – ar likumu noteikts tikai brīdis, kad auto obligāti jābūt aprīkotam ar ziemas riepām (1. decembris līdz 1. marts). Vasaras riepas profesionāļi iesaka montēt, ņemot vērā gaisa temperatūru – kad tā regulāri pārsniedz +7 grādu robežu, laiks meklēt vasaras mēnešiem paredzētu riepu komplektu. Iemesli tam ir vairāki:

Ziemas riepas ir ievērojami mīkstākas, un augstā temperatūrā tās dilst ievērojami ātrāk nekā vasarai paredzētas riepas;

Ziemas riepām vasarā ir garāks bremzēšanas ceļš un sliktāka vadāmība;

Vasaras riepu gumijas sastāvs ļauj tām būt klusākām;

Izmantojot ziemas riepas vasarā, degvielai nāksies tērēt vairāk naudas.

Tāpēc, ņemot vērā, kādi laikapstākļi aiz loga ir šobrīd, nekavējies un ar steigu aprīko savu automašīnu ar vasaras riepām!

Lielā dilemma: pirkt lietotas vai jaunas vasaras riepas?

Foto: Pexels.com

Šis ir viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem autoservisos, riepu veikalos un autovadītāju sarunās. Varētu šķist, ka lietotu riepu iegāde ir ļoti laba izvēle, jo tādējādi iespējams ietaupīt. Taču tas ir arī vienīgais lietotu riepu pluss, turklāt ne vienmēr sanāk reāli ietaupīt – pat tad, ja lietotu vasaras riepu protektors vēl ir gana "svaigs", Tu nekad nevari zināt, vai riepām nav kādi mikrobojājumi, ko ar neapbruņotu saredzēt nav iespējams, un to, vai riepas ir pareizi uzglabātas. Viena no situācijām, kad labāk tomēr lūkoties lietotu riepu virzienā – ja budžets ir ļoti ierobežots. Šādā gadījumā labāk censties atrast lietotas riepas no uzticama ražotāja (un pārdevēja), nevis iegādāties jaunas, bet nezināmas izcelsmes riepas.

TOP7: vasaras riepas 2020. gada sezonai

Gan ziemas, gan vasaras riepu tirgus ir piesātināts ar neskaitāmiem riepu modeļiem. Kā zināt, kuru riepu komplektu izvēlēties? Lai rast atbildi uz šo jautājumu Tev būtu vieglāk, esam atlasījuši septiņas izvēles, kas neliks vilties!

Sailun Atrezzo Elite (budžeta klase)

Foto: Riepas1.lv

Riepas ar asimetrisku protektora rakstu un platiem centrālajiem kanāliem, kas tās padara par uzticamu sabiedroto ne tikai uz sausa, bet arī slapja ceļa seguma.

Sailun Atrezzo ZSR (budžeta klase)

Foto: Riepas1.lv

Līdzīgi jau pieminētajam modelim, arī šīs riepas radītas ar mērķi nodrošināt precīzu un uzticamu vadāmību gan sausā, gan slapjā laikā uz šosejām un pilsētas ceļiem. Labākai saķerei lielā ātrumā un pagriezienos riepām ir plati pleca bloki, bet centrālā josla rūpējas par stabilitāti.

Triangle SporteX TH201 (budžeta klase)

Foto: Riepas1.lv

Asimetrisks protektora raksts komplektā ar ļoti augstvērtīgu gumijas maisījumu šīs budžeta klases riepas padara ērti vadāmas, kā arī nodilumizturīgas. Jāpiemin, ka šī zīmola riepas izmanto teju visā pasaulē – tās tiek izplatītas 150 valstīs.

Hankook Kinergy Eco2 K435 (biznesa klase)

Foto: Riepas1.lv

Šīs jau ir biznesa klases riepas, taču izceļas ar ļoti vilinošu cenas un kvalitātes attiecību. Arī šīm riepām ir asimetrisks protektors, kas uz slapja ceļa palīdz efektīvi novadīt ūdeni. Šim pašam mērķim Kinergy Eco2 riepas ir veidotas, tajās iestrādājot īpašu ūdens "turbīnas'' tehnoloģiju, kā arī izmantots inovatīvs gumijas sastāvs, kas papildus nodrošina riepu izturību pret nodilšanu.

Falken Ziex ZE310 EcoRun (biznesa klase)

Foto: Riepas1.lv

Vācu "Auto Bild", viens no prestižākajiem auto tēmām veltītajiem izdevumiem pasaulē, regulāri veic plašus un daudzpusīgus riepu testus. 2019. gada testos Falken Ziex ZE310 EcoRun riepām tika piešķirts ļoti prestižais "Exemplary" statuss, ko iegūst riepas, kas izceļas ar augstu veiktspēju vairākos parametros. Šīs riepas izcēlās gan ar labu vadāmību un īsu bremzēšanas ceļu, gan aizsardzību pret akvaplanēšanu, un citām labām īpašībām.

Pirelli CINTURATO P7 (Premium klase)

Foto: Riepas1.lv

Pirmā Pirelli "Green Performance" riepa, kas ir draudzīga apkārtējai videi. Tā ne vien lieliski "uzvedas" uz sausa un slapja ceļa seguma, bet arī izceļas ar ilgu mūžu. Daļai modeļu ir RUN FLAT tehnoloģija, kas ļauj pārvietoties gadījumos, ja gaisa spiediens riepā ir kļuvis zemāks par nepieciešamo, kā arī pasargā riepu sānu daļu no deformācijas, kas ir aktuāli, pārvadājot smagas kravas. Šo iemeslu dēļ Pirelli CINTURATO P7 ir lieliska izvēle vidējās klases un jaudīgām automašīnām.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (Premium klase)

Foto: Riepas1.lv

Ja vēlies izjust, kādas priekšrocības sniedz augstākās kvalitātes riepas, šis modelis noteikti neliks vilties. Tas ir saņēmis augstāko EU marķējuma klasi saķerē uz slapja ceļa seguma, lielā mērā pateicoties Silica piemaisījumam gumijas sastāvā un "Impulse Control Compound" tehnoloģijai, kas bremzēšanas laikā nodrošina lielāku saķeres laukumu. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 riepas ieguvušas godalgotas vietas un atzinīgus vārdus virknē testu, un ne velti!

Gan šī raksta topā iekļautos, gan daudzus citus vasaras riepu modeļus atradīsi internetveikalā Riepas1.lv, turklāt tajā regulāri tiek piedāvāta vasaras riepu izpārdošana, kas riepas ļauj iegādāties par īpaši patīkamām cenām. Nekavējies – Tavs auto jau gaida brīdi, kad tiks pie jaunām vasaras riepām!