Ziemas riepas – cik liels risks ir braukt ar tām vasaras periodā?

Secinājumi

Nobeigumā meklējot atbildi uz jautājumu vai ar ziemas riepām var braukt arī vasarā, atbilde ir – jā, bet ar to saistītie riski savukārt sniedz mājienu par to vai to vajadzētu darīt un atbilde noteikti ir – nē! Ziemas riepu veiktspēja vasaras mēnešos ir ievērojami sliktāka kā vasaras riepām un sava un pasažieru drošība ir neizmērojamāki svarīgāka par ietaupījumu, kas ir tikai šķietams. Lietojot divus atsevišķus riepu komplektus gan ziemai, gan vasarai, to ilgmūžība būs krietni ilgāka par ziemas riepām, kuras tām paredzētajā sezonā, pārāk lielā nodiluma dēļ, vairs nevarēsi lietot, jau pēc vienas vasaras.

