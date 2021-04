Zviedru elektromotocikls 'Cake' pieejams Latvijā

Uzsākoties 2021. gada sezonai, "Dude Bikes" moto veikalā Rīgā pieejami zviedru premium elektromotocikli "Cake", kas ir ne tikai klusi un videi draudzīgi, bet arī izceļas ar godalgotu dizainu un veiktspējas parametriem. Šie elektromotocikli ir piemēroti gan piedzīvojumiem dabā, gan ikdienas braucieniem pilsētā.

Neskatoties uz COVID-19, jaunu motociklu reģistrācija Latvijā turpina pieaugt. Jaunie motocikli, tā pat kā automašīnas, ik gadus kļūst videi draudzīgāki, samazinot kaitīgo izmešu apjomu. Tirgū arvien vairāk parādās divriteņu transportlīdzekļi ar elektro piedziņu – pārsvarā elektro velosipēdi, skūteri un mopēdi, taču motociklu kategorijā šobrīd ir pieejami tikai dažu ražotāju produkti.

"Kopš 2020. gada esam uzsākuši sadarbību ar zviedru premium elektro motociklu ražotāju "Cake", kuru klāstā ir gan dizaina balvas ieguvušie "Cake Ösa" utilitārie moto, gan "Cake Kalk" piedzīvojumu kategorijas elektromotocikli," stāsta Ilze Jaudzema, "Dude Bikes" līdzīpašniece. ""Cake" elektromotocikli ir viegli, klusi un videi draudzīgi – ne velti ražotāja sauklis ir izzini ar cieņu (explore with respect). Šo zviedru elektromotociklu ražošanā pamatā tiek izmantotas īpaši dizainētas un oriģinālas detaļas – klasisko motociklu detaļas ir par smagu, savukārt, pat labākās MTB velo daļas nevar nodrošināt nepieciešamo veiktspēju. Tā, piemēram, sadarbībā ar "Öhlins" ir radīti individuāli amortizatori atsevišķiem "Cake Kalk" modeļiem. Atšķirībā no daudziem citiem ražotājiem, "Cake Kalk" modeļi ir Eiropā sertificēti kā motocikli, kurus drīkst izmantot satiksmē un kurus atļauts vadīt arī ar A1 un B kategorijas tiesībām – līdzīgi kā 125 cm3 motociklus."

"Dude Bikes" moto veikalā Rīgā pieejams un apskatāms "Cake Kalk&" elektromotocikls. "Kalk&" ir radīts gan piedzīvojumiem dabā, gan ikdienas vajadzībām pilsētā, tas ir sertificēts braukšanai pa koplietošanas ceļiem. Motocikla maksimālais ātrums ir 90+ km/h, kuru nodrošina 10kW motors. Komplektā ietilpstošā 2.5 kWh baterija nodrošina maksimālo distanci līdz 86 km vai līdz 3 stundām bezceļu režīmā. Baterijas uzlāde līdz 80% aizņem 1,5 stundas, līdz 100% – 2,5 stundas no parastās rozetes. Papildus iespējams iegādāties arī otru ērti apmaināmu bateriju. Elektro motocikla svars ir 62 kg plus 17 kg baterija. Pieejami trīs braukšanas režīmi – no taupīgākā līdz augstākās veiktspējas, kā arī trīs bremzēšanas režīmi – brīvgaita un strāvas reģenerācija, kas atgādina braukšanas pieredzi ar 2- vai 4-taktu motoriem.

Citus "Cake" modeļus, tai skaitā īpašo 2021. gada jaunumu – trasei un bezceļam paredzēto "Cake Race", iespējams pasūtīt "Dude Bikes" internetveikalā. "Cake Ösa" cenas sākas no 6500 eiro, savukārt "Cake Kalk" no 9500 eiro.

""Dude Bikes" nav piemirsis arī par klasisko moto kultūru. Jau sesto gadu turpinām veiksmīgi izplatīt "Mash" motociklus, kas ir atraduši savu auditoriju un nostiprinājušies starp Top 10 pirktākajiem jaunajiem motocikliem Latvijā. "Mash" motociklu popularitāti nodrošina to klasiskais dizains, tehniskā vienkāršība un pievilcīgā cena. Populārākie "Mash" modeļi joprojām ir motocikli ar 125 cm3 motoru, kas ļauj tos vadīt ar autovadītāja jeb B kategorijas tiesībām," skaidro Aivars Deme, viens no "Dude Bikes" līdzīpašniekiem.

"Šī gada moto sezonu sagaidīsim ar daudz jaunumiem. Pirmkārt, tas ir mūsu jaunais moto salons Rīgā, Kalnciema ielā 40E. Otrkārt, esam kļuvuši par itāļu ražotāja "F.B Mondial" motociklu pārstāvjiem, kas papildinās klasisko moto vērtību klāstu mūsu piedāvājumā. Papildus jau iepriekš minētajam elektro motociklam "Cake" pie mums varēs iegādāties arī Kalifornijā izstrādātos elektrodivriteņus "Super73"," turpina Aivars Deme. "Ikviens motobraucējs, kam ir tuvs klasiskais stils no 60 un 70-ajiem gadiem modernā izpildījumā, pie mums atradīs atbilstošu moto ekipējumu un apģērbu – "Bell" klasiskās ķiveres, apģērbu no "Fuel Motorcycles" bezceļu piedzīvojumiem, "Holyfreedom" īpašam akcentam, kā arī apģērbu no populārā "Deus Ex Machina" un "By City". Mūsu piedāvātais moto apģērbs būs ērti lietojams kā ikdienas stila apģērbs, nepieļaujot kompromisus ar nepieciešamo drošību."

Par "Dude Bikes"

"Dude Bikes" – veikals pilsētas motociklistiem kopš 2015. gada. "Dude Bikes" moto veikals piedāvā klasiskos un elektro motociklus, moto ekipējumu, aksesuārus un stila apģērbu no tādiem zīmoliem kā "Mash", "F.B Mondial", "Cake", "Super73", "Bell", "Fuel Motorcycles", "Deus Ex Machina", "Holyfreedom", "By City" un citiem. "Dude Bikes" ir oficiālais "Mash" un "F.B Mondial" izplatītājs Baltijas valstīs. "Dude Bikes" moto veikals atrodas Rīgā, Kalnciema ielā 40E, kā arī visu preču klāstu var iegādāties internetveikalā www.dude-bikes.com.