10 visbiežāk pēc avārijas norakstītie auto modeļi, kas atgriežas lietoto spēkratu tirgū

Populārāko lietoto automašīnu vidū tirgū tā dēvētā pilnīgā zaudējuma jeb vienkārši – norakstīšanas riska faktors ir visai augsts, liecina "autoDNA" apkopotie dati par aizvadīto gadu.

Datu bāzē šādu ierakstu ir daudz, bet, savelkot visus datus par norakstīšanu kopā, līderu desmitniekā esošo lietoto spēkratu īpatsvars ar šādiem ierakstiem to vēsturē bija robežās no 11,2% līdz 16,8%. Modeļi ir dažādi, līdz ar to arī to vidējā vērtība ir atšķirība – tā ir robežās no 6800 līdz pat 11 000 eiro. Kopumā 2022. gadā "autoDNA" datu bāzē veidotajās vēstures atskaitēs fiksēti vairāk nekā 460 000 ieraksti par šādiem norakstīšanas gadījumiem.

Ko nozīmē – norakstīts auto un kā uzzināt par tā vēsturi

Ik reizi, kad kāds vēlas iegādāties lietotu automašīnu, ir jārēķinās ar pamatotu riska faktoru, ka varat tikt pie savulaik avārijā iesaistītas vai sasistas automašīnas. Un ne tikai vienkārši nedaudz sabuktēta, bet kārtīgi sasista auto, kuras reģistrācijas vēsturē parādās atzīme par norakstīšanas gadījumu.

Tālāk redzamajā tabulā ir atzīme "procentuālā varbūtība" – tas nozīmē kopējo vidējo tā dēvēto bojā gājušo spēkratu (norakstītie auto) procentuālo īpatsvaru jeb iespējamību tādu nopirkt. Arī attiecīgo finansiālo zaudējumu vidējā summa veidojas tikai no datu kopas, kas reģistrēta pakalpojuma lietotāju sagatavotajos pārskatos. Būtiski piebilst, ka ziņojums par konkrētu automašīnu var tikt pieprasīts un veidots pat vairākas reizes gadā, kas attiecīgi arī var ietekmēt pozīciju un rādītājus kopējā ranga tabulā.

Šajā TOP-10 automobiļu sarakstā par 2022. gadu līdzās tādiem spēkratiem, kā "Volkswagen Passat" vai "Opel Astra", redzami arī "jauni" modeļi no citiem segmentiem. To 2021. gada sarakstā vēl nebija. Piemēram, pirmo reizi pērnā gada datu slejās iespraucās pilsētas tipa automašīna "Ford Fiesta", turklāt uzreiz uzlēca līdz ranga pirmajai vietai. Šī itin populārā transportlīdzekļa gadījumā pat 16,8% no visām 2022. gada datu bāzē veiktajām pārbaudēm noslēdzās ar atskaitē redzamām atzīmēm par tās vēsturi un kopējo zaudējumu apmēriem. Tā "Fiesta" modeļa vidējā vērtība šajā gadījumā bija 7350 eiro. Kā redzams zemāk, šī summa var sasniegt pat 11 000 eiro, ja ir darīšana ar augstākas klases auto (E klase). Pilsētas, kompaktklases vai vidējās klases modeļiem (B, C un D klase) amplitūda ir robežās no 6800 līdz 8450 eiro.

2022. gada debitantes – uzreiz spicē

2022. gada ranga tabulā absolūts jaunums ir arī kompaktais minivens "Mazda5". Tā kopējais rādītājs jeb īpatsvars savu modeļu vidū sasniedz 13,5%, bet vidējais bojājumu apmērs – 8000 eiro.

Šis "Mazda" modelis Eiropā bija nopērkams līdz pat 2015. gadam un iemantoja itin lielu popularitāti. Tas izcēlās ar bīdāmām sānu durvīm un iespēju pielāgot sēdekļus ne vien otrajā, bet pat trešajā rindā. Lai arī tas bija lieliski piemērots automobilis jebkurai ģimenei, it sevišķi, ja saime ir kupla, tomēr… Lai cik bēdīgi neizklausītos, mūsu uzticamie reģistrācijas dati rāda ne visai iepriecinošu kopainu. Tiem, kuri vēlas pirkt tieši šādu automašīnu, ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Šis iepriekš minētais skaitlis liecina par to, ka tirgū ir ļoti daudz tādu eksemplāru, kas pieredzējuši avārijas situācijas.

Protams, pirmajā desmitniekā jeb TOP-10 ir arī iekļuvuši tādi lietoti auto, kā BMW 5. un 3. sērijas modeļi, divi "Audi" modeļi – "A6" un "A4", arī kompaktklases pārstāvji – "Opel" viens no visu laiku populārākajiem modeļiem "Astra", tāpat ne mazāk iecienītie "Ford Focus" un "Volkswagen Golf". Šo modeļu vidū vislielākā kopējo zaudējumu vērtība ir tieši "Audi A6" ("Audi A4" – ne tik izteikti), pati zemākā – BMW 3. sērijas un "Volkswagen Golf" modeļiem. Minētā "Audi" modeļa gadījumā vērtību ietekmē augstās rezerves daļu cenas un darbaspēka atalgojums. Minētā fordiņa modeļa vidējie zaudējumu apmēri (8450 eiro) ir pat par vairāk nekā 600 eiro lielāki nekā pasāts.

TOP-10 ranga tabulas "lētākie zaudētāji" ir golfiņš un astriņa, kuru zaudējumu vērtība ir attiecīgi 6900 un 7000 eiro.

Zaudējumu apmēri nav līdzīgi, bet būtiski atšķirīgi

Kopējā informācija par noskatītās automašīnas iesaisti avārijās un tās bojāeju jeb norakstīšanu ir svarīga jebkuram nopietnam un atbildīgam potenciālajam tās pircējam, ko izmantot galīgā lēmuma pieņemšanā. Vai šāds defekts nozīmē, ka tāda sabojāta automašīna būs tikai zaudējumu pilna, tādēļ automātiski labāk aizmirst? Ne vienmēr. Daudz kas ir atkarīgs no bojājumu apmēra un rakstura, kā arī no tā, kā transportlīdzeklis ticis remontēts.

Daudzviet Eiropas Savienības valstīs, saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrību sniegto civiltiesiskās atbildības polišu definīciju, pilnīga auto norakstīšana tiek atzīta tad, ja bojājumu remonta izmaksas pārsniedz to automašīnas vērtību, kāda tā bija pirms avārijas. Daudzviet, tajā skaitā arī Latvijā, atsevišķās apdrošināšanas sabiedrībās līgumos ir atrunāts, ka automašīna tiek pasludināta par norakstāmu pat tad, ja šī attiecība ir vien 70%.

"Lietotu automašīnu tirgū šobrīd ir grūti atrast labu automašīnu, ņemot vērā visus iepriekš radītos apstākļus, pusvadītāju krīzi, lietotu automašīnu trūkumu tirgū. Šobrīd negodprātīgiem pārdevējiem ir faktiski īsts "pļaujas laiks", jo ir salīdzinoši vienkāršāk pārdot iepriekš norakstītas automašīnas. Arī tādas, kas cieta plašajos 2021. gada Eiropas plūdos un visas citas, kurām ir kādi defekti. Kādēļ? Tas ir skaidrojams ar to, ka pašlaik ir vērojams pieejamo automašīnu trūkums tirgū, bet pieprasījums ir augsts un turpina pieaugt. Līdz ar to mēs iesakām šobrīd būt divtik uzmanīgākiem brīdī, kad tiek plānots iegādāties lietotu automašīnu no nepazīstama, nezināma pārdevēja," skaidro Agris Dulevičs, "autoDNA" pārstāvniecības vadītājs Baltijas valstīs.

Kā tas notiek Latvijā?

Latvijā šī formula ir atrunāta Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jeb OCTA likumā. Tā 27. panta 1. punktā teikts, ka transportlīdzeklis uzskatāms par bojā gājušu, ja tā remonts nav tehniski iespējams vai tas ir ekonomiski nepamatots. Tas nozīmē, ka ekonomiski nepamatots transportlīdzekļa remonts ir tad, ja paredzamās transportlīdzekļa remonta izdevumi pārsniedz summu, kas aprēķināta kā starpība starp transportlīdzekļa vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma un bojātās automašīnas atlieku vērtību pēc avārijas, skaidro Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) eksperts Normunds Korņejevs.

Savukārt OCTA likuma minētā panta 2. punktā teiks, ka tad, ja transportlīdzekļa saimnieks piekrīt automašīnas atzīšanai par bojā gājušu, transportlīdzekļa zaudējumu atlīdzību izmaksā apmērā, kāds atbilst vērtībai pirms avārijas. Tiesības uz transportlīdzekļa atliekām iegūst apdrošinātājs vai LTAB. Ja transportlīdzekļa īpašnieks nepiekrīt tās atzīšanai par bojā gājušu, zaudējumu atlīdzību izmaksā apmērā, kas atbilst starpībai starp transportlīdzekļa vērtību pirms un pēc ceļu satiksmes negadījuma.

Korņejevs izskaidro ar piemēru, lai izprastu šo kārtību: piemēram, transportlīdzekļa vērtība pirms avārijas bija 2000 eiro. Pēc ceļu satiksmes negadījuma automašīnas remonta tāme un aprēķins kopā sastāda 1700 eiro. Tālāk eksperts nosaka automašīnas vērtību pēc avārijas jeb, kā mēs – apdrošinātāji – to saucam, atlieku vērtību 500 eiro apmērā. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā automašīnas remonts tiek atzīts par ekonomiski nepamatotu.

Abos gadījumos apdrošināšanas pakalpojuma nodrošinātājs norakstīto automašīnu nedrīkst remontēt, līdz ar to tās īpašnieks atlīdzību saņem skaidrā naudā. Tomēr, ņemot vērā starp dažādām valstīm esošo atšķirīgās darbaspēka algu un līdz ar to arī kopējo izdevumu apjomu, izdevīgāk būs sabojāto automašīnu norakstīt Vācijā, pirms to ievest Latvijā.

Ko būtiski atcerēties

Ja transportlīdzekļa remonta un atjaunošanas darba procesā tiek izmantotas tikai oriģinālas rezerves daļas un tas noticis saskaņā ar ražotāja noteiktajiem standartiem, tas būtiski ietekmēs automašīnas vērtību. Tad šādu spēkratu varēs saukt par pilnvērtīgu. Tas nozīmē vienu: šajā gadījumā automašīna tiek atjaunota tādā stāvoklī, kādā tā bija pēc izripošanas no rūpnīcas – tika nomainīti bojātie elementi vai, piemēram, priekšējie lukturi un buferis vai gaisa spilveni.

Tāpat nevajadzētu uztraukties par lielajām vērtībām – piemēram, transportlīdzekļa tēriņi var sasniegt pat dažus tūkstošus eiro, toties automašīna pēc remonta būs pilnībā darboties spējīga un ar augstu vērtību.

Ir vērts uzvērt vēl kādu būtisku niansi. Ņemot vērā pašreizējo automašīnu uzbūves sarežģītības līmeni, oriģinālo rezerves iekārtu un daļu cenas un pieaugošās darbaspēka izdevumi autorizētos autoservisos, jums nebūt nav obligāti nepieciešama nopietna sadursme, lai jūsu pavadone tiktu klasificēta kā "beigta"! Padomājiet paši, kāpēc. Jā, jēdziens "norakstīts" izklausās briesmīgi, taču šāds auto ne vienmēr nozīmē, ka tas tik tiešām ir vraks, kas vairs nav labojams un to nekad vairs nevarēs izmantot.

Kad pērkat automašīnu, vienmēr pirms tās reģistrācijas ir vērts pārbaudīt konkrēto spēkratu un izmantot transportlīdzekļa vēstures pārskatu publiskajās vai maksas datubāzēs ar VIN numura starpniecību. Ja VIN numurs jums ir zināms, ar to absolūti pietiks, lai cita starpā pārbaudītu arī konkrētā transportlīdzekļa bojājumus, kā arī kopējos zaudējumus, notikušās sadursmes un avārijas, reģistrētos oficiālos odometra rādījumus. Tāpat nereti ir pieejami arī arhīva fotoattēli, kurus var izmantot pilnīgi skaidra ieskata gūšanai.