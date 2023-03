Pļavniekos notikušais ceļu satiksmes negadījums ar vainīgā autovadītāja bēgšanu no Valsts policijas izraisīts ar koplietošanas automašīnu "Tesla", kuru vadījis transportlīdzekļa vadītājs ar citas personas identitāti un alkohola reibumā. Uzņēmums "OX Drive" uzsver, ka platformas lietotāja identitātes nodošana citam cilvēkam ir kategoriski aizliegta un ir viens no smagākajiem pārkāpumiem, tāpēc personai, kas to apzināti izdarījusi un kā rezultātā noticis ceļu satiksmes negadījums, soda apmērs pēc pašreizējiem aprēķiniem varētu sastādīt 25,5 tūkstošus eiro.

"Ir tikai daži gadījumi, kad mēs esam bargi pret mūsu platformas lietotājiem, un viens no tiem ir lietotāja identitātes nodošana citai personai. Koplietošanas platformu pasaulē pieredze rāda, ka šādos gadījumos autovadītājs izturas pret transportlīdzekļa vadīšanu bezatbildīgi – bieži tam nav tiesību vai tās ir atņemtas, vada transportlīdzekli alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, izdara būtiskus un pat ceļu satiksmē bīstamus pārkāpumus, piemēram, apzināti neievēro ceļu satiksmes noteikumus, negadījuma gadījumā pamet notikuma vietu un neuzņemas atbildību. Parasti tie ir jaunieši. Savukārt identitātes nodošana ir ne tikai "izpalīdzēšana" ģimenes loceklim vai draugam, bet pasaules prakse rāda, ka tas mēdz būt arī sava veida bizness, pārdodot platformas lietošanas tiesības tālāk un par to saņemot atlīdzību," komentē "OX Drive" līdzdibinātājs Juhans Kārma.



Par Rīgā brīvdienās izraisīto ceļu satiksmes negadījumu atbildība par zaudējumu segšanu un pārkāpumiem būs jāuzņemas platformā reģistrētajam 2001. gadā dzimušajam lietotājam, kurš nodevis citai personai piekļuvi transportlīdzekļa vadīšanai. Par konta nodošanu citai personai paredzēts sods 1000 eiro apmērā, par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā – 2500 eiro, par pārgalvīgu braukšanu – 3000 eiro, par negadījuma vietas pamešanu – 1000 eiro. Reģistrētajam lietotājam būs arī jāatlīdzina transportlīdzeklim nodarītie zaudējumi – aptuveni 18 tūkstošu eiro apmērā. Kopējā summa, kas neapdomīgajam jaunietim būs jāatlīdzina, šobrīd sastāda ap 25 500 eiro.

Kopš pērn jūlijā Latvijā izveidotā platforma uzsāka darbību, šī ir otrā nopietnā avārija. Jāuzsver, ka šajā laika posmā koplietošanas platformu lietojuši vairāk nekā 20 tūkstoši autovadītāju, nobraucot ar platformas "Tesla" transportlīdzekļiem vairāk nekā miljons kilometru.

Par platformas lietotāju var kļūt tikai persona, kurai ir autovadītāja apliecība un noteikts braukšanas gadu stāžs. Reģistrējoties platformā, tās lietotāji apņemas nomas laikā tikai paši vadīt transportlīdzekli, nenododot šīs tiesības citai personai vai citam platformas lietotājam.



Jau rakstījām, ka sestdien, 25. februārī, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas bataljona darbinieki Rīgā, Pļavnieku mikrorajonā pamanīja kādu automašīnu "Tesla", kuras vadītājs šķērsoja krustojumu pie luksofora aizliedzošā signāla.

Policisti uzsāka pakaļdzīšanos, taču automašīnas "Tesla" vadītājs turpināja bēgt, pārkāpjot virkni ceļu satiksmes noteikumus, tai skaitā pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu – apdzīvotā vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, viņš brauca ar 129 km/h. Kādā brīdī automašīnas "Tesla" vadītājs nesavaldīja transportlīdzekli, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas, uzbrauca šķērslim – ceļa apmalei un žogam. Abas transportlīdzeklī esošās personas izkāpa no tā un mēģināja aizbēgt, taču drīz vien likumsargi viņus aizturēja.

Likumsargi noskaidroja, ka pie automašīnas stūres bija sēdies kāds 2003. gadā dzimis jaunietis, kurš atradās alkohola reibumā. Viņam izelpā tika konstatētas 0,95 promiles. Tāpat jaunietim nebija transportlīdzekļa vadītāja apliecības. Automašīnas vadītājs tika aizturēts un ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā.