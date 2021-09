47% autovadītāju mēdz braukt ar bojātu vējstiklu – 41% to darījuši īslaicīgi; 5% – ilgstoši, bet 1% atzina, ka ar bojātu vējstiklu brauc nepārtraukti. 53% norādījuši, ka nekad nav braukuši ar bojātu vējstiklu, liecina "GO atbildīgas braukšanas indeksa" dati.

Pētījums atklāj, ka vīrieši ar bojātiem vējstikliem brauc biežāk – ar šādu auto defektu īslaicīgi braukuši 51% vīriešu un 29% sieviešu.

Vecumā no 18 līdz 29 gadiem ar bojātu auto vējstiklu braukuši 47% autovadītāju, no 30 līdz 39 gadiem – 46%; no 40 līdz 50 gadiem – 43%; no 50 līdz 59 gadiem – 46%; bet no 60 līdz 74 gadiem – 53%.

"Bojājumus parasti rada priekšā braucošās automašīnas mestais akmens, tādēļ labākais, ko varam darīt, – ievērot distanci un nebraukt pārāk ātri, jo, pat braucot ar ātrumu 60 km/h, akmens, ko pacels kāds pretimbraucējs, visticamāk, radīs stikla bojājumus, bet, ja tas lido ar inerci no priekšā braucošās mašīnas riteņa, sekas būs bēdīgas. Ja tuvojas pretim braucošs auto, labāk piebremzēt un censties tam braukt garām iespējami atstatus," iesaka Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks.

Apzinīgākie autovadītāji ir Latgalē – šajā reģionā 43% norādījuši, ka ir braukuši ar bojātu vējstiklu; Rīgā – 44%; Zemgalē – 48%; Pierīgā – 50%; Kurzemē – 51%; bet Vidzemē – 52%.

Pētījums veikts maijā un tajā piedalījās 1007 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.