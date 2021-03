51 gada vecumā mirusi 'TopGear' vadītāja un Nirburgringas 'karaliene' Sabīne Šmica

51 gada vecumā mirusi pasaulē populārā britu raidījuma "TopGear" ("Gāzi grīdā!") vadītāja un plašākā sabiedrībā visatpazīstamākā Vācijas leģendārās Nirburgringas trases sacīkšu braucēja – vienīgā sieviete, kas uzvarējusi Nirburgringas 24 stundu sacensībās – Sabīne Šmica (Sabine Schmitz), vēsta britu raidsabiedrība BBC. Pagājušogad viņa paziņoja, ka 2017. gadā viņai tika atklāts vēzis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Auto entuziastu vidū Šmica bija kļuvusi par Nirburgringas 23 kilometrus garās Nordšlaifes trases sinonīmu. Ar 154 līkumiem tā tiek uzskatīta par vissarežģītāko sacīkšu trasi pasaulē. Šmica šīs trases 24 stundu izturības sacīkstēs uzvarēja divas reizes – 1996. un 1997. gadā ar "BMW M3". Par sacīkšu braucēju viņa nolēma kļūt jau 13 gadu vecumā un pirmo reizi Nirburgringas trasē brauca 17 gadu vecumā ar mātes BMW.

Šmica pie Nirburgringas trases nodzīvojusi visu savu mūžu, tur braukusi ne tikai sacensībās, bet arī ikdienā apmeklētājus vizinājusi pa trasi ar tā saucamo "Ring Taxi", tādēļ plašāk ir pazīstama kā "Nirburgringas trases karaliene". Pēc aptuvenām aplēsēm viņa šajā trasē ir nobraukusi vairāk nekā 20 tūkstošus apļu (aptuveni pusmiljonu kilometru).



Atpazīstamību pasaulē Šmica ieguva 2004. gadā, piedaloties populārajā automobiļu raidījumā "TopGear", kur Nirburgringas trasē krietni pārspēja raidījuma vadītāja Džeremija Klārksona uzstādīto apļa laiku ar "Jaguar" spēkratu. Vēlāk – 2016. gadā – Šmica kļuva par vienu no britu "TopGear" raidījuma vadītājām, kad Klārksona grožus pārņēma Kriss Evanss.

Šo svētdien viss "TopGear" raidījums būšot veltīts Šmicai, ziņo BBC. Pašreizējais "TopGear" raidījuma vadītājs Kriss Hariss norādījis, ka Šmica bija "brīnišķīgs, varens un jautrs cilvēks", savukārt agrākais "TopGear" vadītājs Džeremijs Klārksons soctīklos ierakstījis, ka viņa bija "ļoti saulaina personība".

The Nürburgring has lost its most famous female racing driver.

Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU

— Nürburgring (@nuerburgring) March 17, 2021

Rest in peace you wonderful, powerful, hilarious person. pic.twitter.com/nwXgBwZsbE — chris harris (@harrismonkey) March 17, 2021

Terrible news about Sabine Schmitz. Such a sunny person and so full of beans. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) March 17, 2021

I never thought car makers should be at the 'Ring, but I always thought Sabine Schmitz should, and would, be. Rotten news. #RIP — James May (@MrJamesMay) March 17, 2021