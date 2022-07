54% iedzīvotāju uztrauc, ka trūkst jaunas un mazlietotas automašīnas

54% Latvijas iedzīvotāju uztrauc, ka auto industrijā šobrīd trūkst ne tikai jaunas, bet arī mazlietotas automašīnas, liecina auto dīlera "Moller Auto" veiktās aptaujas rezultāti.

Aptaujā secināts, ka 13% par auto pieejamību ir ļoti satraukti, kamēr 41% daļēji. Vairāk noraizējušies ir respondenti vecumā no 18-29 gadiem (61%), turklāt Kurzemē un Latgalē vairāk nekā citviet Latvijā.

"Moller Auto" eksperti atzīst, ka joprojām auto industrijā atrodamies līdz šim netipiskā situācijā, kad pieprasījums pēc jauniem transportlīdzekļiem ir lielāks nekā piedāvājums, kas radījis zināmu nervozitāti ne tikai industrijā, bet arī patērētājos, liekot rēķināties ar vairākiem globāliem faktoriem brīdī, kad tiek plānota transportlīdzekļa iegāde tagad vai tuvākajā perspektīvā.

"Latvijā ir pietiekams skaits jaunu un mazlietotu auto, taču mēs nedrīkstam ignorēt vairākus faktorus, kas skar gan loģistikas ķēdes, gan ražošanu. Visi jaunie auto ir aprīkoti ar mikroshēmām, tomēr tieši to trūkums ir bremzējis automašīnu ražošanu visā pasaulē, un ir vairāki tirgus spēlētāji, kas joprojām cīnās ar konsekventu kritisko komponentu piegādi," skaidro Izīda Gerkena, "Moller Auto" uzņēmumu grupas izpilddirektore Baltijā.

"Tāpat kara krīze ir apturējusi vairāku rūpnīcu Austrumeiropā darbību un izraisījusi jau tā dārgo izejvielu vēl lielāku cenu kāpumus. Tātad jārēķinās, ka jaunu transportlīdzekli ar sevis īpaši izvēlētu komplektāciju var nākties gaidīt pat gadu, savukārt mazlietotajā segmentā šobrīd nenonāk tik daudz mazlietotas automašīnas, kas lietotas īstermiņā jeb 1-3 gadus, jo to tagadējiem īpašniekiem ne vienmēr izdodas tikt iecerētajā laikā pie absolūti jauna auto," norāda Gerkena.

Gerkena arī uzsver, ka jauno automobiļu deficīts šogad radījis kritumu īstermiņa lietoto auto tirgū. Salīdzinot ar 2018. gadu, šogad vienu gadu lietotas automašīnas, kas ir nonākušas atkārtoti tirgū, ir krietni mazāk, proti, tikai 2% no pārdotajiem apjomiem. Savukārt automašīnas, kas ir lietotas trīs gadus, šogad veido tikai 16% no pārdotā apjoma – salīdzinājumam 2018. gadā tie bija gandrīz 37%. Tas nozīmē, ka auto īpašnieki arvien biežāk tā vietā, lai nodotu auto otrreizējā tirgū, izvēlas turpināt ar to braukt, jo nav pārliecināti par jauna auto iegādes iespējām.

Raksturojot auto industrijas attīstību tuvākajos gados, nozares izpētes uzņēmuma "S&P Global Mobility" dati liecina, ka šī un nākamā gada laikā Eiropā automašīnu ražošanas apjoms samazināsies par aptuveni 9%, ko var pielīdzināt aptuveni vienam miljonam automašīnu.

Cenu svārstības mazlietotu auto segmentā

Tikmēr īstenotās aptaujas rezultāti arī liecina, ka lielākā daļa sabiedrības jeb 81% Latvijas iedzīvotāju atceltu lēmumu par mazlietota auto iegādi tā pārāk augstās cenas dēļ. Tikmēr citi faktori, kas iedzīvotājiem Latvijā liktu atcelt lēmumu par mazlietota auto iegādi, ir, piemēram, pārāk ierobežotais piedāvājums, ko norādījis teju katrs piektais respondents.

Izīda Gerkena uzsver, ka izmaiņas jaunu auto segmentā kā domino efekts atbalsojas arī mazlietoto auto segmentā, jo tās nākas pirkt par tādu cenu, kā agrāk iegādājoties jaunu autosalonā. "Nenoliedzami ir saprotamas iedzīvotāju barjeras iegādāties mazlietotu auto, kura cena vēl pirms pāris gadiem bija līdzvērtīga jaunam transportlīdzeklim. Tirgus tendences rāda, ka pašlaik vidēji mazlietotu auto cenas ir par 15–20% augstākas, salīdzinot ar 2020. gadu, un šobrīd nav indikāciju, ka šis kāpums varētu apstāties," piebilst Gerkena.

Viņa arī norāda, ka kopējais cenu sadārdzinājums arī liek pārdomāt savus ilgtermiņa pirkumus, tā arvien vairāk izvēloties iegādāties auto ar skatu nākotnē, proti, elektroauto vai hibrīdauto. "Jau tagad redzam šo segmentu pārdoto apjomu pieaugumu, ko veicina ne tikai pāreja uz zaļāku vidi, bet arī augošās degvielas un dabasgāzes cenas. To rāda arī dati – šī gada pirmajā pusgadā pieprasījums pēc jauniem elektroauto audzis par 85%, savukārt jaunu iekšdedzes dzinēju auto segmentā samazinājies par 9%," norāda Gerkena.

Aptauju veica "Moller Auto", sadarbojoties ar pētījumu aģentūru "Norstat Latvija". Tā veikta 2022. gada jūnijā, piedaloties vairāk nekā 1000 aktīviem iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 74 gadiem.