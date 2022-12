80% autobraucēju piedzīvo spēkrata uzturēšanas izmaksu kāpumu

Latvijā krietni palielinājusies dzīves dārdzība, un to ievērojuši arī personisko automašīnu īpašnieki. Pārliecinošs vairākums jeb 80% Rīgas un Jūrmalas iedzīvotāju pēdējo divu gadu laikā ir piedzīvojuši automašīnas uzturēšanas izmaksu pieaugumu, sākot no remonta un riepu nomaiņas, beidzot ar apdrošināšanu un auto apkopi, secināts "Bolt Drive" veiktajā aptaujā sadarbībā ar pētījumu centru SKDS.

Pētījuma autori skaidro, ka daudzi aizvien privāto automašīnu redz kā absolūtu nepieciešamību, vienlaikus norādot, ka auto uzturēšana bieži neatmaksājas un rada daudz neērtību, piemēram, stāvēšanu garās sastrēgumu rindās, stāvvietu trūkumu, neparedzētas izmaksas. Kā galvenos iemeslus privātās automašīnas uzturēšanai iedzīvotāji min to, ka automašīna sniedz elastību (66%), un pārvietošanās ir ērtāka, jo tas ir individuālais transports (65%).

"Lai gan ar automašīnu saistītās izmaksas kļuvušas rekordaugstas un to uzturēšana kļūst arvien nerentablāka, ieradums un vēsturiskā attieksme – auto kā statusa simbols, saglabā popularitāti. Lai arī augstās automašīnas uzturēšanas izmaksas veicina iedzīvotāju "pārsēšanos" uz sabiedrisko transportu, mikromobilitātes rīkiem vai koplietošanas un kopbraukšanas automašīnām, tomēr vēl joprojām vairāk nekā ceturtdaļa aptaujāto norāda, ka nekas nevarētu pamudināt atteikties no braukšanas ar automašīnu pilsētā un tā vietā izvēlēties citu transporta veidu. Iemesli šeit ir dažādi – neapmierina sabiedriskā transporta pieejamība, bieži ir nepieciešamība braukt kopā ar bērniem vai mājdzīvniekiem, kā arī tas šķiet ātrāk," saka Fēlikss Igaunis, "Bolt Drive" vadītājs Latvijā.

Pieaugušas ne tikai automašīnu, bet arī degvielas un auto gāzes cenas, kas pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem pēdējā gada laikā palielinājušās attiecīgi par 32% un 12%. Nozīmīgs cenu kāpums novērojams arī personisko transportlīdzekļu apkopei, remontam un apdrošināšanai. Lai gan lielāko daļu laika privātais auto pavada dīkstāvē, "Bolt Drive" aplēses liecina, ka pat 95% no lietošanas laika, joprojām ir jāiegulda nauda un pūles transportlīdzekļa apkopē, riepu nomaiņā, degvielas uzpildē, stāvvietā, automašīnas mazgāšanā utt.

No aptaujātajiem Rīgas un Jūrmalas iedzīvotājiem 26% norāda, ka vidēji gadā automašīnas apkopei iztērē vairāk nekā 1500 eiro, aptuveni ceturtdaļa vērtē, ka šī summa ir mazāka – 501 līdz 1000 eiro. Lai gan lielākā daļa Rīgas un Jūrmalas iedzīvotāju (64%) pēdējo divu gadu laikā nav iegādājušies jaunu vai lietotu automašīnu, no tiem, kuri ir iegādājušies, vairāk nekā puse (57%) norāda, ka mazlietotu un lietotu automašīnu cenas pēdējo gadu laikā ir pieaugušas, un 44% ir pieredzējuši vai novērojuši to, ka ir grūtāk atrast piemērotu lietotu automašīnu. Iedzīvotāji arī norāda, ka gaidīšanas laiks, lai iegādātos jaunu automašīnu, ir ilgāks nekā agrāk.

"Papildu automašīnas regulārai uzturēšanai un apkopei ir jāatceras par pašas automašīnas cenu un vērtību. Auto grūti uzskatīt par ilgtermiņa ieguldījumu, jo tā vērtība krīt no pirmās dienas, kad tas izbraucis no salona, līdz ar to ir jārēķinās ne tikai ar izmaksām, kas saistītas ar auto uzturēšanu, bet arī jāatceras par paša auto cenu un zaudējumiem, kas rodas laika gaitā. Biežāk jaunu un lietotu automašīnu iegādē pēdējo divu gadu laikā ir ieinteresēti jaunieši un tie, kuriem ir mazāks autovadītāja stāžs. Tieši šī grupa ir tā, kura ir savas karjeras sākumā, kad ienākumi ir mazāki, un kurai mums ir iespēja parādīt, kādas ir alternatīvas un ka personīgās automašīnas iegāde nav nepieciešama," turpina Igaunis.

"Bolt Drive" aptaujā, kas tapusi sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, tika aptaujāti 775 Rīgas un Jūrmalas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem, kuriem ir autovadītāja apliecība. Pētījums veikts šī gada septembrī.