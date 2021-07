Ādažos uz šosejas slēgti vairāki kreisie pagriezieni

Ir veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas Ādažos uz Tallinas šosejas (A1) krustojumā ar vietējo autoceļu pievedceļš Gaujas tiltam (V45) un reģionālā autoceļa Rīga-Carnikava-Ādaži (P1) krustojumā ar Tallinas šoseju (A1).

Virzienā no Rīgas, lai nogrieztos no Tallinas šosejas uz Carnikavu, vieglajam transportam turpmāk jāizmanto tikai pievedceļš Gaujas tiltam (V45), nogriezties no Tallinas šosejas uz reģionālo autoceļu P1 vieglajam transportam nedrīkst. Tādā veidā tiek atslogots autoceļa P1 un Tallinas šosejas krustojums.

Smagais transports (virs 3,5 t) turpmāk kreiso pagriezienu no Tallinas šosejas uz autoceļu P1 varēs veikt Tallinas šosejas (A1) un autoceļa P1 krustojumā. Savukārt drošības saliņas ar fiziskiem šķēršļiem Gaujas tilta pievedceļa (V45) un Tallinas šosejas krustojumā padara drošāku kreiso pagriezienu no Tallinas šosejas (A1) uz Carnikavu, informē "Latvijas Valsts ceļi".

Virzienā no Carnikavas uz Ainažiem veikt pagriezienu no Carnikavas uz Tallinas šoseju Ainažu virzienā turpmāk drīkstēs tikai autoceļa Rīga-Carnikava-Ādaži (P1) krustojumā, kur izveidota kreisā pagrieziena iekļaušanās josla brauktuves vidū, lai netraucētu satiksmes plūsmu virzienā Rīga-Ainaži.

Kreisais pagrieziens pie Gaujas tilta no V45 Ainažu virzienā ir aizliegts (izņemot satiksmes autobusus). Savukārt posmā no reģionālā autoceļa P1 pieslēguma Tallinas šosejai līdz Gaujas tiltam virzienā uz Ainažiem izveidota iekļaušanās josla, kas ļaus droši veikt kreisā pagrieziena manevru no P1 virzienā uz Tallinu.