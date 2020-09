Agresīvu autovadītāju fiksācijai policija sākusi izmantot dronu

Ceļu satiksmes drošības kontrolē Latvijā darām par maz, šādu viedokli LTV "Rīta panorāmā" pauda Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis, komentējot, kāpēc Latvijā neizdodas samazināt uz ceļiem bojāgājušo skaitu.

Kraspis skaidroja, ka minētajam esot objektīvi iemesli, kas saistīti ar policijas nepietiekamo kapacitāti – ja cilvēki neredz policiju ielās, pārkāpumu ceļu satiksmē kļūst vairāk. Visvairāk cilvēku ceļu policijai trūkstot Rīgas reģionā, kur esot vakanti līdz pat 30% štata vietu.

Policijas pārstāvis pastāstīja, ka ceļu policija izmanto 100 stacionāros un 14 pārvietojamos fotoradarus, taču tehniskos palīglīdzekļus vajadzētu vēl. Policija ir sākusi izmantot dronu, lai fiksētu agresīvus autovadītājus.

"Šis pārmetums par to, ka policija neizmanto tehniskos līdzekļus, proti, dronu – mēs esam sākuši aktīvi izmantot. Mēs esam saņēmuši no Civilās aviācijas aģentūras licenci paaugstinātas bīstamības lidojumiem un jau esam pāris agresīvus piefiksējuši. Tā ka aicinu nepārkāpt satiksmes noteikumos, jo varbūt kādā brīdī kāds skatīsies no gaisa," informēja Krapsis.

Kā ziņots, no šodienas nedēļas garumā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla (Roadpol) organizētā akcija "Roadpol Drošības dienas", kurā policija pastiprināti uzraudzīs ceļu satiksmes drošību, informēja Valsts policija.

Iepriekšējos gados šī akcija bija zināma kā "Edward" diena, un arī šogad akcijas mērķis ir kopīgiem spēkiem panākt, lai šajā laikā uz Eiropas ceļiem nebūtu neviena ceļu satiksmes negadījuma ar bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem.

Arī Valsts policija Latvijas teritorijā pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību un uzraudzīs satiksmes dalībniekus – gan autovadītājus, gan mazāk aizsargātos ceļu satiksmes dalībniekus.

Tāpat tiks arī kontrolēta drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošana, kā arī likumsargi veiks pastiprinātu ātruma kontroli. Visas nedēļas garumā policija arī skaidros riskus, kas rodas Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanas gadījumos.

Akcijas kopējais mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību, pastiprināti vēršot uzmanību tam, ka katra satiksmes dalībnieka attieksme un uzvedība uz ceļa ir priekšnosacījums drošai satiksmei.

Lai kopīgiem spēkiem šo mērķi sasniegtu, Valsts policija aicina ikvienu satiksmes dalībnieku atbalstīt akciju, rūpējoties gan par savu, gan apkārtējo drošību piedaloties ceļu satiksmē.

Latvijā šogad līdz 15. septembrim ceļu satiksmes negadījumos bojā gājis 91 satiksmes dalībnieks, bet 3025 ievainoti. Pērn šajā pat periodā ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja 90 cilvēki, bet cieta 3361 persona.