Aizvadītajā gadā auto īpašnieces Līgas bijušas neapzinīgākas par Jāņiem

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) ir apkopojis datus par autoīpašniekiem ar vārdiem Jānis un Līga – to "Bonus - Malus" (BM) klasēm un šo autoīpašnieku pēdējā gada laikā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) atlīdzību apmēru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Autoīpašnieces Līgas šobrīd proporcionāli vairāk nekā Jāņi, reģistrētas zemākajās (no 1.-5.) BM klasēs – 93 Līgas un 542 Jāņi, attiecīgi procentuāli no visiem autoīpašniekiem ar šādiem vārdiem, tie ir 1,9% un 1,3%. Sākotnējā, jeb 6. BM klasē reģistrētas 13,83% autoīpašnieces Līgas un 12,08% autoīpašnieki Jāņi. Savukārt augstākajās klasēs (no 7.-17.) reģistrētas 84,27% Līgas un 86,62% Jāņi.

Arī izvērtējot lielākās pēdējā gada laikā (no pagājušā gada 25. jūnija) izmaksātās atlīdzības par CSNg, kuri izraisīti ar autoīpašnieku Jāņu un Līgu transportlīdzekļiem, secināms, ka ar daiļā dzimuma pārstāvju īpašumā esošajiem transportlīdzekļiem izraisītie negadījumi bijuši ar smagākām finansiālām sekām. Tā lielākā šajā laika posmā izmaksātā atlīdzība ar Līgas automašīnu izraisīto CSNg bijusi 25,92 tūkstoši eiro (otra lielākā – 20,46 tūkstoši eiro), bet ar Jāņa automašīnu izraisīto CSNg – 24,59 tūkstoši eiro (otra lielākā – 18,28 tūkstoši eiro).

LTAB dati liecina, ka laika posmā no šī gada 1. janvāra līdz šim atlīdzībās par CSNg nodarītajiem zaudējumiem Jāņi saņēmuši 199,68 tūkstošus eiro, bet Līgas – 43,61 tūkstoti eiro. Pēdējo 10 gadu laikā Jāņiem OCTA atlīdzībās izmaksāti 3,02 miljoni eiro, bet Līgām – 387 tūkstoši eiro.

Atsevišķi ar savu statistiku par Jāņiem un Līgām padalījusies arī apdrošināšanas sabiedrība BTA, kam Jāņi pērn iesnieguši 150 OCTA polišu atlīdzības pieteikumus, bet Līgas – 118 pieteikumus. Attiecīgi Jāņiem apdrošināšanas atlīdzībās BTA izmaksājis 203 075 eiro, bet Līgas OCTA atlīdzībās saņēmušas 114 182 eiro.

Latvijā reģistrēti 49 272 Jāņi un 10 443 Līgas, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotie dati.