Aktualizē trokšņainu motociklu problēmu Rīgā; motoklubi to nodēvē par 'naida runu'

Rīgas Centra attīstības biedrība (RCAB) aktualizējusi problēmjautājumu par trokšņainiem motocikliem pilsētas ielās. Biedrība šai problēmai piedāvā dažādus risinājumus – līdz pat motociklu liegumam iebraukt Rīgas centrā. Latvijas Motoklubu asociācija (MCA) šādu vēršanos pret vienu konkrētu transportlīdzekļu īpašnieku grupu nodēvējusi par "naida runu" un aicinājusi "apturēt rasismu".

RCAB norāda, ka transportlīdzekļu izraisītais troksnis ir viens no vides piesārņojuma veidiem, kas ir otrs izplatītākais piesārņojuma veids pilsētvidē Eiropas Savienībā. Pārlieks troksnis nopietni ietekmē gan cilvēka garīgo, gan fizisko veselību. RCAB norāda, ka būtisks transportlīdzekļu skaits neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Ikgadējā transportlīdzekļu tehniskajā apskatē motocikliem tiek pārbaudīts motora izplūdes sistēmas radītais troksnis, kurš nedrīkst pārsniegt 80 db(A) braucošam un 95 db(A) stāvošam. RCAB uzskata, ka realitātē šie limiti nereti tiek ievērojami pārsniegti, jo pēc tehniskās apskates veikšanas trokšņu slāpēšanas sistēmas tiek patvaļīgi nomainītas vai tehniski modificētas.

Latvijā ir reģistrēti ap 30 tūkstoši motociklu. Valsts policijas un CSDD kopīgi veiktajos tehniskās apskates reidi uz autoceļiem liecinot, ka 2-3% apturēto motociklu neatbilst tehniskajām prasībām, norāda RCAB. Piemēram, Parīzē esot speciāla 40 cilvēku policijas brigāde, kas kontrolē trokšņainību pilsētā un pārkāpuma gadījumā piespriež vairāk nekā 100 eiro naudassodu.

RCAB rosina šo problēmu Latvijā risināt dažādos variantos – rīkot informatīvās kampaņas, apmācību pasākumus, noteikt obligātu sertificēšanu vai marķēšanu motocikliem, pilsētā ieviest trokšņa līmeņa ekrānus, policijai aktīvāk kontrolēt trokšņotājus satiksmē, normatīvos samazināt atļauto trokšņu limitu vai pat vispār liegt motocikliem iebraukt Rīgas centrā.



Sākotnēji MCA uz šo RCAB paziņojumu reaģēja asi, nodēvējot to par "elitāras grupas priekšlikumu jeb naida runu" attiecībā uz vienu transportlīdzekļu grupu un aicinot "nepalikt vienaldzīgiem un apturēt rasismu".

Vēlāk MCA publicēja izvērstāku skaidrojumu, uzsverot, ka "nenotiek trokšņainības problēmas risināšana pēc būtības", bet gan vēršanās pret vienu konkrētu transportlīdzekļu grupu. MCA norāda, ka pilsētās parasti galvenais trokšņu avots ir dzelzceļš, kas Rīgā kursē gar vecpilsētu, un trokšņu ziņā divi dzelzceļa sastāva vagoni esot pielīdzināmi vienam kravas automobilim. Un arī pa vairākām maģistrālajām Rīgas ielām, piemēram, Krasta ielu, brauc daudz kravas automobiļu. Viens kravas auto trokšņainībā ir pielīdzināms trim motocikliem vai 28 vieglajiem pasažieru automobiļiem.

MCA uzsver, ka iepriekšminēti trokšņu avoti ir aktīvi visu gadu, kamēr motocikls ir sezonāls transportlīdzeklis. "Ja runājam par problemātisko motociklu skaitu, tad tie maksimums ir 100 Rīgas pilsētā un tās apkārtnē. Un vai tiešām šo 100 motociklu dēļ kāds ir nolēmis vērsties pret visu transportlīdzekļu kategoriju? Un kā ir ar "drifta" BMW un tiem līdzīgajiem? Ar tiem viss ir O.K.? Vai ar veciem un grabošiem kraviniekiem uz Krasta ielas? Domāju, ka ierastie Vecrīgas britu tūristi rada lielāku troksni par to, ko apspriežam šobrīd," savā paziņojumā uzsver MCA.

"Mēs nebūt neaizstāvam motociklus, kuru tehniskais aprīkojums neatbilst normatīvo aktu prasībām. Starptautiskā līmenī ir noteiktas trokšņu normas konkrētajam transportlīdzeklim. Tās ir jāievēro. Bet nevienam nav tiesību vērsties pret kādu transportlīdzekļa veidu vienkārši tāpēc, ka tas nepatīk," uzskata MCA.

"Prezentācijā minētie piemēri par aizliegumu motocikliem pārvietoties kādā noteiktā laikā vai kādā noteiktā ceļa posmā pārsvarā ir no Alpu kalniem. Aizliegumi pārsvarā ir veidoti vides akustisko īpašību dēļ. Visiem šiem ceļa posmiem ir alternatīvi ceļi, pārsvarā automaģistrāles – vienkārši nakts laikā satiksme tiek novirzīta prom no mazajiem celiņiem," informē motoklubu asociācija.

"Ja kāds tiešām gribētu pievērsties trokšņainības problēmas risināšanai, tad sākotnēji būtu jāsakārto satiksmes infrastruktūra pilsētā – jāpabeidz Dienvidu tilta virziens Pārdaugavā, jāizbūvē Ziemeļu koridors, jānovirza satiksme no pilsētas centra (it īpaši kravas transporta). Jāveido zaļāks pilsētas centrs – nekas tik labi neabsorbē skaņu, kā dzīvžogi un koki. Bet tas, par ko mēs runājam šodien, ir vienkārši viena transportlīdzekļu veida izraušana no kopējās ainas. Motocikli noteikti nav lielākais trokšņu avots. Tie, kas pārkāpj likuma prasības, ir izķerami ar pašreizējajiem administratīvajiem resursiem," rezumē MCA.