Amerikāņi radījuši 'Ural' motociklu krievu stilā

Amerikāņu dizaina studija "Le Mani Moto" uz "Ural" motocikla bāzes radījusi speciālo modifikāciju "From Russia With Love" (ar mīlestību no Krievijas – tulk.), kas ir amerikāņu interpretācija par krievu stilu. Rezultātā "Ural" motocikls ar blakusvāģi ir bagātīgi apdarīts ar ādu, koku, tvīdu un bronzu.

Projekta nosaukums "From Russia With Love" ir atsauce uz tāda paša nosaukuma 1963. gada kinofilmu par Džeimsu Bondu, bet "131" skaitlis uz motocikla ir "Le Mani Moto" dizainera Gērija Kapones veltījums savai meitai, kura dzimusi 13. janvārī.

Projekts tapis uz 2006. gada "Ural" motocikla bāzes. Speciālā versija atšķiras ne tikai ar vizuālo noformējumu, bet arī pārbūvētu tehniku – pēc plašas revīzijas tika pārbūvēts rāmis, modernizēta balstiekārta ar citiem stiprinājumu punktiem, uzstādīta citāda izplūdes sistēma, spārni un sēdeklis. Apdarē izmantota dabīgā āda, varš un bronza.

Neskaitot bagātīgo un meistarīgo apdari, blakusvāģi rotā arī milzīgs Krievijas ģerbonis, lai nevienam nebūtu šaubu par "Ural" motociklu oriģinālo izcelsmi.

Atgādinām, ka kopš 1998. gada "IMZ-Ural" ir simtprocentīgi privāta kompānija, kas savu produkciju eksportē arī uz ASV.