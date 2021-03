Andris Kulbergs: autoservisi atklājuši apdrošinātājus, ar kuriem visgrūtāk strādāt

Apdrošināšana ir pakalpojums, kas ietekmē katru autovadītāju. Agrāk vai vēlāk ar to var nākties saskarties katram autovadītājam, pat ja tas savu auto nav apdrošinājs ar KASKO brīvprātīgo apdrošināšanu, jo pēc katra negadījuma vismaz cietušās puses auto tiek remontēts par apdrošinātāju līdzekļiem, izmantojot OCTA obligāto apdrošināšanu.

Pērkot apdrošināšanas polises, izvēles kritēriji OCTA vai KASKO gadījumā ir atšķirīgi. Lai arī abos gadījumos ir nozīme arī apdrošinātāja reputācijai, taču, iegātājoties OCTA, polisi noteicošais faktors ir cena, jo tā tomēr ir citu satiksmes dalībnieku apdrošināšana. KASKO gadījumā apdrošināšana ir sev, līdz ar to izvēle tiek izdarīta, ņemot vērā krietni plašākus kritērijus. Šajā gadījumā būtiski lielāka nozīme ir apdrošinātāja reputācijai, kā arī draugu un paziņu pieredzei. Taču arī šeit ne mazāk būtisks faktors ir cena.

Tā kā konkurence apdrošināšanas tirgū ir visai sīva, tad pēdējā gada laikā KASKO polišu cenas ir sarukušas par 8-18% procentiem atkarībā no auto modeļa, taču apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir pieaugušas. Pēc Latvijas Apdrošinātāju asociācijas publicētajiem sākotnējiem datiem par 2020. gadu, KASKO parakstīto prēmiju apjoms, salīdzinot ar gadu iepriekš, ir sarucis par 6,2%, savukārt izmaksāto prēmiju apjoms pieaudzis par 4,5%.

Apdrošinātāji meklē dažādus veidus ienākumu un izdevumu sabalansēšanai

Arī OCTA segmentā iekasēto prēmiju apjoms ir sarucis. Samazinājums pret iepriekšējo gadu sastāda vērā ņemamus 13%, savukārt izmaksāto atlīdzību apjoms samazinājies vien par 1,3%. Tātad kopumā var secināt, ka starpība starp parakstītajām prēmijām un izmaksātajām atlīdzībām 2020. gadā ir visai būtiski samazinājusies abos auto apdrošināšanas segmentos.

Tomēr neviens apdrošinātājs nevēlas strādāt ar zaudējumiem, tādēļ apdrošinātāji meklē veidus, kā šo prēmiju un izmaksu starpības sarukumu kompensēt. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir mazināt automašīnu remontu izmaksas. Vai un kā tas notiek, vislabāk var atbildēt šīs apdrošināšanas jomas melnais zirdziņš – auto servisi, kuri faktiski pilda apdrošinātāju dotos solījumus saviem klientiem atgriezt automašīnu līdzvērtīgā stāvoklī, kādā tas bija pirms negadījuma, un uzņemas par to arī atbildību, dodot savam darbam likumā noteikto garantiju.

Auto virsbūvju remonts ir nozare, kurā toni faktiski diktē apdrošināšanas kompānijas un to darbības politika. Tā kā auto virsbūves remonts parasti ir nepieciešams pēc ceļu satiksmes negadījuma, tad vairumā gadījumu šo remontu apmaksā kāds no apdrošinātājiem.

Lai auto lietotājam būtu nedaudz lielāka skaidrība par to, "kas lācītim vēderā" un kas būtu jāzina, lai pasargātu sevi un savu spēkratu, Auto asociācija ir veikusi anonīmu aptauju starp auto servisiem, kuri sniedz virsbūves remonta pakalpojumus apdrošināšanas kompānijām. Starp respondentiem ir Latvijas lielākās virsbūvju remonta darbnīcas, kuras pārstāv gan auto ražotājus, gan lielāki un mazāki neatkarīgie virsbūvju remonta servisi.

Apdrošinātāji ar vislēnāko remonta tāmes saskaņošanas laiku

Kopumā jāsaka, ka apdrošinātāji ir labi servisu klienti vairākos aspektos. Ar tiem ir ērti sadarboties, rēķinus tie apmaksā laicīgi, lai arī pa kādai kavēšanās reizei gadījies katram apdrošinātājam. Ne mazāk būtisks sadarbības faktors ir ātrums, kādā tiek saskaņotas remonta tāmes – šis faktors ietekmē arī klienta apmierinātības līmeni, jo tiešā veidā ietekmē remonta laiku. Kā lēnākie tāmju izskatītāji visbiežāk tiek minēti "Gjensidige", BAN un "Compensa". Savukārt visretāk problēmas ar vilcināšanos ir bijušas ar "Balta" un "Ergo". Jāsaka, ka attiecībā uz BAN 60% respondentu ir norādījuši, ka tā ir apdrošināšanas kompānija, ar kuru sastrādāties ir visgrūtāk, savukārt 56% no aptaujātajiem norādījuši "Balta" kā partneri, ar kuru ir sastrādāties ir visvieglāk.

Te gan jāsaka, ka arī sadarbību ar citām kompānijām servisi kopumā vērtē kā vieglu, izņemot jau minēto BAN, ar kuru sadarbību par vieglu ir nodēvējuši vien 6% partneru. Kā viens no iemesliem "Balta" līderībai varētu būt ērtākā datu un tāmju apmaiņas sistēma. Kā ērtas sistēmas turētāji norādīti arī BTA, "If", "Ergo" un "Gjensidige". Retāk tas tiek teikts par "Swedbank" sistēmu, bet pavisam reti par BAN un "Compensa".

Labā ziņa ir tā, ka vien daži respondenti ir norādījuši, ka kāds apdrošināšanas kompānijas pārstāvis ir piedāvājis sadarbību balstīt personīgā labuma gūšanā jeb citiem vārdiem – komerciālajā korupcijā. Tātad tā tiek veidota, balstoties tikai un vienīgi saimnieciskā interesē. Taču jāņem vērā, ka šajā procesā iesaistītas ir trīs puses. Apdrošinātājs, kurš vēlas pelnīt ar savu pakalpojumu, serviss, kurš vēlas pelnīt ar savu darbu, un klients, kurš vēlas saņemt savu auto līdzvērtīgā stāvoklī, kāds tas bijis pirms negadījuma. Neatkarīgi no tā, vai par to ir samaksājis viņš pats, pērkot KASKO, vai kāds neuzmanīgs autovadītās ar savu OCTA. Tādēļ turpmāk apskatīsim sadarbības aspektus, kuri tieši skar arī galveno iesaistīto dalībnieku, klientu jeb auto lietotāju intereses.

Kuri apdrošinātāji visbiežāk klientu sūta uz lētāku servisu

Jautājumā par to, kuras apdrošināšanas kompānijas nosūta klientus uz lētāku servisu, līderis atkal ir BAN, kuru Auto asociācijas aptaujā norādījuši 40% servisu, tālāk seko "Balta" ar 22%, "Compensa" (16%), "If" (12%), "Ergo" un "Gjensidige" (6%), un tikai viens autoserviss norādījis, ka tā rīkojas arī BTA un "Swedbank".

Tāpat 40% servisu ir norādījuši, ka BAN ir aktīvākais tāmju samazinātājs, nenorādot tam pamatojumu. Te gan ne mazāk aktīvas ir arī pārējās apdrošināšanas kompānijas, apdrošināšanas sabiedrību "Balta" min 37%, "Gjensidige" – 34%; bet "Compensa" – 31%. Visretāk minētā trijotne ir "If" un "Swedbank" ar 15%, kā arī "Ergo", kuru minējuši vien 9% servisu.

Apdrošinātāji ar vislielāko vēlmi ietaupīt uz izmaksām

Vēlme ietaupīt uz izmaksām ir saprotama, taču iespējas ir visai ierobežotas. Rezerves daļu cenas ir viena no šādām iespējām. Sevišķi aktuāli tas ir jaunākiem automobiļiem, kuriem dažādu elementu cenas ir visai augstas, piemēram, lukturi, drošības spilveni un atsevišķas virsbūves daļas, kā arī dažādas dārgas tehnoloģijas, kas saistītas ar drošību un ekoloģiju.

Šo iespēju cenšas izmantot visas apdrošināšanas kompānijas un visai aktīvi veicina izmantot neorģinālās, nezināmas izcelsmes un kvalitātes rezerves daļas. Šajā kategorijā līderis ir "Balta", kuru Auto asociācijas veiktajā aptaujā minējuši 50% servisu, daudz neatpaliek arī BAN ar 47%, kā arī BTA un "Gjensidige" ar 34%. Visretāk ar to nodarbojas "Ergo", "Swedbank" un "If", kuras minējuši 22% servisu. Turklāt "Balta" ir gājusi vēl tālāk – gadījumos, kad to neapmierina remonta tāmēs piedāvātā detaļu cena, tā piegādā tās pati. To, kā "Balta" iecienītu sistēmu ir norādījuši 78% servisi.

Šis viss uzliek papildu slogu servisiem arī ilgtermiņā un padara servisus par apdrošinātāju sirdsapziņas ķīlniekiem. Jo, kā zināms, par remonta un uzstādīto rezerves daļu kvalitāti klienta priekšā atbildīgs ir serviss, jo uz šiem darbiem Eiropas Savienības noteiktajā kārtībā attiecas arī garantijas periods. Kad remontētais luktura korpuss atkal salūzīs vai izrūsēs apdrošinātāja piegādātais nezināmās izcelsmes motora pārsegs, klienta priekšā atbildēs serviss, ne apdrošinātājs. Un nemaz nerunājot par drošības un ekoloģijas kritērijiem.

Izdara spiedienu arī uz servisa darba stundas likmes samazināšanu

Daudzi aptaujātie servisi norāda arī uz milzīgo izmaksu samazināšanas spiedienu, kas tiek izdarīts uz darba stundu likmēm, kuras jau šobrīd ir tik zemas, ka zemāk ir vairs tikai ēnu ekonomika. Turklāt šis darba izmaksu spiediens komplektā ar pieaugošo tendenci taupīt uz rezerves daļu izmaksām, piegādājot nezināmas izcelsmes daļas vai liekot remontēt to, ko remontēt tehnoloģiski nav paredzēts, liek uzdot jautājumu: vai klients tiešām saņem to, par ko maksā apdrošinātājiem, respektīvi – vai apdrošinātāji nodrošina to, ka automašīna tiek atgriezta līdzvērtīgā stāvoklī, kādā tā bija pirms negadījuma.

Izpētot virsbūves remonta servisu sniegtās abildes, iesaku autovadītājiem pievērst krietni lielāku uzmanību apdrošinātāja reputācijai, lai cik pievilcīga arī nebūtu šī apdrošinātāja piedāvātā polises cena. Citādi ir visai liela iespēja, ka pēc negadījuma, lai arī vizuāli salabots, jūsu auto būs zaudējis lielu daļu savas vērtības tieši taupīšanas dēļ uz jūsu auto remonta izmaksām.