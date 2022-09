Apvidnieki uz viļņa: modes kliedziens vai tehnoloģiju nopelns?

Pēdējos gados cilvēki visā pasaulē aizvien vairāk iegādājas apvidniekus, un šāda tendence vērojama arī mūsu reģionā. Baltijas valstīs pilsētas apvidnieku pārdošanas apjomi stabili pieaug, un pēdējo trīs gadu laikā kopš 2018. gada to tirgus daļa ir palielinājies no 34% līdz gandrīz 44%. Līdzīgus panākumus apvidnieki guvuši arī citās Eiropas valstīs.

Auto žurnālisti dažādās valstīs regulāri testē dažādus modeļus, jo tas ļauj novērtēt dažādus viena segmenta pārstāvjus un saprast, kurus patiešām var saukt par vismodernākajiem. Piemēram, viens no Lielbritānijas iecienītākajiem auto medijiem "AutoExpress", sastādot vidējo SUV reitingu, uzvarētāja laurus šogad piešķīra "Hyundai Tucson". Dienvidkorejas zīmola krosovers, kas ir populārs arī Latvijā, apsteidza otrajā vietā esošo "Kia Sportage" un elektrisko "Škoda Enyaq iV", kas noslēdza labāko trijnieku.

Pēc žurnālistu domām, galvenie faktori, kas nodrošināja "Tucson" triumfu pār konkurentiem, ir tā tehnoloģiskais pārākums, ietilpīgais salons un lieliskais komforts. Interesanti, ka "Sportage", kas ir veidots uz tās pašas platformas, saņēma ļoti līdzīgu vērtējumu, taču papildu punktus "Tucson" ieguva par nedaudz lielāku salonu un komfortu.

Kas piesaista pircējus

Lielbritānijas autožurnālistu izceltās īpašības – tehnoloģiskais pārākums, ietilpīgais salons un komforts – cilvēkiem ir vienas no svarīgākajām. Tāpēc vidējās klases krosoveri ir vispopulārākie to ģimeņu vidū, kuras izvēlas mašīnu pēc skaidri definētiem kritērijiem. "Krosoveri galvenokārt interesē cilvēkus, kuri novērtē komfortu. Tajos ir vieglāk iekāpt, jūs sēžat nedaudz augstāk un redzat vairāk. Krosoverus izvēlas arī tie, kam pie stūres patīk justies mierīgi: lielāks klīrenss, papildu virsbūves aizsardzība un iespēja redzēt visu no augšas palielina psiholoģisko drošību," saka "Kursors.lv" auto apskatnieks Māris Gaugers.

SUV segmenta pirmsākumos ļoti tika uzsvērts, ka modeļiem piemīt apvidnieku īpašības. Cilvēki tika vilināti šos auto iegādāties tieši tāpēc, ka tie apvienoja lielāku komfortu un labāku pārgājību. "Tagad mēs par to vairs nerunājam. Tagad tiek izcelta ekskluzivitāte, komforts, dizains, stils un braukšanas īpašības. Iespējams, pat tie, kuri kompakto krosoveru pērk pārgājības un lielāka klīrensa dēļ, dziļi sirdī saprot, ka viņa ikdienā šīs priekšrocības nemaz vairs nav nepieciešamas. Daudz svarīgāka ir drošība un jaunās tehnoloģijas," saka Gaugers.

Žurnāla "Klubs" auto eksperts un Latvijas Gada auto konkursa žūrijas biedrs Toms Timoško atceras, ka pirmajiem "Toyota RAV4" un "Honda CR-V" krosoveriem viena no īpašajām iezīmēm bija pilnpiedziņa, kas tiem deva priekšrocības uz sliktākiem ceļiem. Tomēr situācija sāka mainīties brīdī, kad tirgū parādījās "Nissan Qashqai". Pirmajā paaudzē tas drīzāk atgādināja hečbeku ar augstāku klīrensu un ar šāda tipa auto raksturīgām braukšanas īpašībām.

"Pēc kāda laika šādi modeļi kļuva par modes kliedzienu, un pārgājība tika aizmirsta. Tagad dažu krosoveru klīrenss neatšķiras no sedanu un hečbeku klīrensa. Ražotāji ir cītīgi strādājuši, lai pie krosovera stūres vadītājs justos tikpat labi kā citos auto," saka eksperts.

Krosoveri ir kļuvuši tik populāri, ka daži ražotāji pat atsakās no sedaniem vai universāļiem un visas ražošanas jaudas novirza modeļiem ar vislielāko pieprasījumu. "Tie, kam nepieciešams ietilpīgs ģimenes auto, pirms 10 gadiem būtu pirkuši vidēja lieluma universāli, bet tagad viņi izvēlas krosoveru. Tos iegādājas pāri, ģimenes, uzņēmumu vadītāji un visi pārējie," skaidro Timoško.

Progress mudina censties arī citus

Britu žurnālisti, kas visaugstāk novērtēja Dienvidkorejas ražotāju krosoverus, vērsa uzmanību uz to iespaidīgo un drosmīgo dizainu un milzīgo lēcienu interjera kvalitātes ziņā. Piemēram, "Tucson" modelī ir klasē lielākais 10,25 collu centrālais skārienekrāns un tāda paša izmēra digitālais mērinstrumentu panelis. Pateicoties nelielajam pārnesumkārbas tunelim, salonā ērti var sasēsties pieci cilvēki, bet bagāžas nodalījums ar 620 litru ietilpību pārspēj visus konkurentus. "Sportage", kam ar "Tucson" ir daudz kopīga, tiek slavēts arī par ērtajiem aizmugurējiem sēdekļiem, taču tā bagāžnieks ir mazāks – 591 litrs.

Daži uzskata, ka šāds īpašību kopums atbilst pat klasi augstāku ražotāju līmenim, un Māri Gaugeru, kurš uzkrājis bagātīgu pieredzi auto testēšanā, šāds apgalvojums nepārsteidz. Viņš norāda, ka jaunāko "korejiešu" popularitāte nav nekāds brīnums – galu galā ražotāji daudzus gadus ir pārdomājuši katru detaļu un attīstījuši tehnoloģijas.

Jaunākās tehnoloģijas

Visai ekspertu izveidotajai labāko krosoveru trijotnei ir elektriskā piedziņa. Gan "Tucson", gan "Sportage" ir aprīkoti ar vienu no trim pieejamiem hibrīddzinējiem, savukārt čehu "Škoda Enyaq iV" ir pilnībā elektrisks.

Tehnoloģiskais līmenis ir modeļu popularitātes stūrakmens, tāpēc ir likumsakarīgi, ka veiksmīgākajos krosoveros ražotāji ar modernām sistēmām neskopojas. Piemēram, visbagātākajās "Tucson" versijās var atrast pat tāda funkcija kā attālinātā parkošanās, kas ļauj ērti izbraukt mašīnu no šauras vietas, izmantojot tikai atslēgu.

"Man personīgi šķiet, ka krosoverus ir iecienījuši cilvēki, kam ir svarīgs stils. Ražotāji cenšas, lai līdz šim diezgan vienveidīgie šī segmenta modeļi izceltos citu vidū un lai cilvēki tos viegli atpazītu," rezumē Gaugers.