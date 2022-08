Apvidnieku bums pārņēmis gandrīz visu tirgu, trūkst tikai elektrisko modeļu

Pēdējos desmit gadus auto industrijā var uzskatīt par būtisku pārmaiņu posmu, jo šajā laikā ražotāji ir atteikušies no miniveniem, kā arī vidēja izmēra sedaniem un universāļiem, kas vēl salīdzinoši nesen piedzīvoja ziedu laikus. Šīs pārmaiņas veicinājusi strauji augusī krosoveru popularitāte, kā arī pieprasījums pēc elektroauto.

Tomēr ir kāda īpatnība, kas neatbilst vispārējai tirgus tendencei: it kā SUV piedāvājums ir plašāks nekā jebkad agrāk un elektroauto klāsts ar katru gadu palielinās, taču joprojām nav īpaši daudz elektromobiļu ar augstāku klīrensu.

Tehniskās attīstības faktors

Ja jāizvēlas no diviem uzdevumiem – uzskaitīt visus pieejamos SUV modeļus vai ķīmiskos elementus periodiskajā tabulā, otrais, iespējams, būtu vieglāks. Krosoveru tirgus paplašinās kā neviens cits auto industrijas segments, un jaunumu ir tik daudz, ka tiem pat grūti izsekot. Taču bilde ir pavisam citāda, kad runa ir par elektriskajiem modeļiem ar lielāku klīrensu, – to klāsts ir niecīgs. Plašāku izvēli piedāvā tikai tādi "premium" klases ražotāji kā "Mercedes-Benz" un "Audi", savukārt tie, kas meklē lētākas augstas kvalitātes alternatīvas, var skatīties uz "Volkswagen ID.4" vai "Škoda Enyaq iV", kā arī kompakto, bet praktisko "Peugeot e-2008".

Kāpēc šādu elektroauto joprojām ir salīdzinoši maz, ja jau pasaulē ir SUV bums? Viens no iemesliem saistīts ar tehnisko attīstību. Proti – elektriskā piedziņa vēl nav sasniegusi tādu līmeni, lai, iestrādāta lielā krosoverā, spētu apmierināt pircēju vēlmes un vajadzības.

"Pirmie elektroauto parādījās aptuveni pirms desmit gadiem un bija piemēroti galvenokārt pilsētas braucējiem, jo akumulatori tikai sāka attīstīties un nobraucamais attālums bija reāls klupšanas akmens. Šajā laikā akumulatoru spējas ir ievērojami progresējušas, un, būtiski palielinoties sniedzamībai, var domāt par elektriskās piedziņas pārnešanu uz lielām mašīnām. Rezultātā elektrisko SUV skaits lēnām, taču aug," saka Agris Dulevičs, vadošā auto vēstures pārbaudes uzņēmuma "AutoDNA" vadītājs un tirgus pazinējs.

Tāpat elektrisko krosoveru attīstības temps varētu būt saistīts arī ar ražotāju atšķirīgo pieeju. "Uzņēmumu elektrifikācijas programmas ir dažādās realizācijas stadijās, kas saistīts gan ar kompānijas ilgtermiņa stratēģiju, gan to, kad sākusies to īstenošana. Piemēram, daži ražotāji elektriskajiem modeļiem izstrādā atsevišķas platformas, un tas prasa laiku. Citi savus auto spēj elektrificēt ātrāk, jo to platformas ir piemērotas ne tikai iekšdedzes dzinējiem un hibrīdiem, bet arī tīrai elektriskajai piedziņai," skaidro Agris Dulevičs. Piemēram, "Peugeot e-2008" ir veidots uz EMP1 modulārās platformas, tāpēc tam var uzstādīt jebkāda veida piedziņu, un pircēji var izmantot gan tās priekšrocības, ko sniedz SUV formāts, gan tās, ko paver elektriskā piedziņa, kamēr 405 litru kravas telpa paver iespējas ne tikai ērti pārvadāt ikdienas iepirkumus, bet arī bagāžu, kas nelielai ģimenei nepieciešama tālākā ceļojumā.

Plašu izvēli nāksies pagaidīt

Kas attiecas uz attīstību gan elektroauto jomā kopumā, gan konkrēti SUV segmentā, jāteic, tā nebūs kā lēciens. Pastāv uzskats, ka lūzuma punkts tiks sasniegts tad, kad lielākā daļa elektroauto apvienos SUV praktiskumu ar pietiekami lielu veicamo attālumu ar vienu uzlādi. "Elektrisko SUV izrāvienu varētu gaidīt tad, kad šī tipa piedziņu cilvēki izvēlēsies masveidā, bet, lai tas notiktu, elektrotransportam jākļūst līdzvērtīgam mašīnām ar iekšdedzes dzinēju. Pašlaik diezgan daudzi elektriskās mašīnas pērk kā ģimenes otro transportlīdzekli. Tad, kad elektroauto būs ģimenes galvenais braucamais, kā tas pašlaik ir ar krosoveriem, pieprasījums stipri mainīsies," prognozē Agris Dulevičs.

Par to, ka elektrisko SUV klāsts tuvākajā laikā pieaugs, var spriest pēc informācijas no ražotājiem. Piemēram, visi jaunie "Peugeot" modeļi no 2030. gada tiks darbināti tikai ar elektrību, un trešās paaudzes "3008", kuru paredzēts laist klajā tuvākajā nākotnē, tiks būvēts uz pilnīgi jaunas platformas, kas jaunā SUV elektriskajai versijai nodrošinās līdz pat 650 kilometru sniedzamību. Tas ir pietiekami, lai elektriskais "3008" kļūtu par vienīgo ģimenes auto.

Ja negribas gaidīt, jūs var izvēlēties no tā, kas pieejams pašlaik. Bet vai pašreizējais klāsts apmierina vairākuma pircēju vajadzības? Kādi ir galvenie izvēles kritēriji, un kādā gadījumā salīdzinoši nelielais piedāvājums sašaurinās vēl vairāk?

"Pašlaik galvenais kritērijs ir cena un nobraucamais attālums ar pilnu uzlādi. Komforta un aprīkojuma līmeni vēl var koriģēt, bet, ja galvenais nosacījums ir liela sniedzamība, izvēle sarūk un uzmanību pelnījušie kandidāti ir ļoti dārgi. Cita lieta, ja plānots braukt pa pilsētu un piepilsētu. Tādā gadījumā svarīgākā drīzāk ir cena, jo ar modernu elektroauto jūs varēsiet apbraukāt visas nepieciešamās vietas," spriež "AutoDNA" eksperts.

Jau tagad piemērots ikdienas vajadzībām

To, kā elektrisko SUV cena korelē ar veicamo attālumu, palīdz saprast daži piemēri. Teiksim, "Tesla Model Y Long Range", kas ar vienu uzlādi var nobraukt līdz 500 kilometriem (pēc WLTP datiem), maksā ap 57 000 eiro. "Ford Mustang Mach-E Standard Range", kura sniedzamība ir aptuveni 440 km (WLTP), maksā ap 66 000 eiro.

Taču ir izņēmumi, kad lētāks modelis šajā aspektā pārspēj dārgāku. Tā kompaktais "Lexus UX300e" maksā no 50 000 eiro un spēj nobraukt līdz 315 kilometriem (WLTP), bet tāda paša izmēra "Peugeot e-2008" – līdz 345 km (WLTP), taču mašīnas cena sākas pie 38 500 eiro atzīmes.

Vairāku uzņēmumu veiktās aptaujas liecina, ka 70–80 procenti Eiropas iedzīvotāju ikdienas darīšanās veic 50–60 kilometrus. Tātad iepriekšminētie līdz 50 tūkstošus eiro maksājošie elektriskie krosoveri lieliski iekļaujas ģimenes tradicionālajā ritmā – mājas, skola, darbs, veikals, pulciņi, mājas. Turklāt šāds auto jāuzlādē vien dažas reizes nedēļā, par degvielu netiek tērēts ne cents un netiek radīti nekādi izmeši.

Ja bieži jāmēro lieli attālumi, eksperti iesaka pievērst uzmanību elektroauto maksimālajai uzlādes jaudai – jo tā lielāka, jo ātrāk var atjaunot rezerves, attiecīgi var braukt bez ilgām pauzēm.