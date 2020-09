Ar krāšņu šovu apmeklētājus septembrī sagaidīs 'Auto 2020' speciālizlaidums Ķīpsalā

Jau mēneša nogalē, no 25. līdz 27. septembrim, Ķīpsalā notiks starptautiskās autoindustrijas izstādes "Auto 2020" speciālizlaidums. Ja parasti izstāde "Auto" ieskandināja automobiļu entuziastu sezonas sākumu pavasarī, tad šogad tajā laikā visa pasaule bija piespiedu kārtā apstājusies. Tomēr sabiedrības interese par auto un ar tiem saistītajiem pasākumiem nav mazinājusies, tādēļ izstādes speciālizlaidumā apmeklētājus priecēs krāšņi pārbūvēti auto, klasiskie spēkrati, jaunie automobiļi, komerctransports, kā arī iekārtas, instrumenti un aksesuāri auto apkopei.

Apmeklētāju interesi visvairāk piesaista unikāli, neparasti un oriģināli pārbūvēti automobiļi, kuriem "Auto 2020" speciālizlaidumā tiks rīkots konkurss "Auto Exotica Award 2020" kopumā 11 nominācijās – sākot ar skaistākajiem klasiskajiem un restaurētajiem auto un beidzot ar krāšņāko aerogrāfiju un interesantāko pašbūvēto auto, piemēram, Latvijā viszemāko zaporožecu.

Turklāt šogad izstādes speciālizlaidumā pievienosies "CC Nation" kustība, kura ieguvusi plašu popularitāti autoentuziastu vidū ar vasaras sezonā rīkotajiem pasākumiem. Šīs apvienības oriģinālākajiem spēkratiem Ķīpsalā būs atvēlēta 300 kvadrātmetru platība, kā arī tās pārstāvji piedalīsies konkursa "Auto Exotica Award 2020" nomināciju vērtēšanā.

Neizpaliks arī jauno automobiļu ekspozīcija, kurā varēs aplūkot "Audi", "Dodge" (RAM), "Fiat", "Jeep", SEAT, "Subaru", "Volkswagen" u.c. marku spēkratus. Savukārt komerctransportu pārstāvēs "Iveco", "Otokar" autobusi, "MAN Truck" ar jauno "TGE" kravas furgonu, "Fiat Professional" un "Volkswagen Komerctransports".

Savukārt konkursa "What Car? Car of the Year 2020" nomināciju uzvarētājus – "BMW" 3. sērija, "Ford Puma", "Škoda Scala" un "Superb Combi", "Peugeot 5008", "Toyota Corolla", "Kia Picanto" u. c. savā ekspozīcijā būs izstādījis Latvijas autopircēju ceļvedis WhatCar.lv, kas Latvijā pārstāv pazīstamo britu izdevumu "WhatCar?". Turklāt turpat būs apskatāms aktuālās paaudzes "Porsche 911 GT3 RS" (991.2) – šis braukšanai pa sacīkšu trasēm paredzētais "Porsche" attīsta 500 zirgspēku un ir trešais šīs markas sērijveida spēkrats, kuram leģendārās Nirburgringas trases apli izdevies nobraukt mazāk nekā septiņās minūtēs.

"Auto 2020" speciālizlaidums būs piemērots visai ģimenei, jo dažādos konkursos un aktivitātēs varēs piedalīties arī bērni, piemēram, "VR Gaming Latvija" stendā varēs iejusties sacīkšu autobraucēja ādā, izbraucot ar virtuālās realitātes autosacīkšu simulatoru. Tāpat būs iespēja vērot profesionālus šovus ar velosipēdiem – velotriālu, "BMX freestyle" un "BMX Flatland", kā arī baudīt priekšnesumus pie "PartyBus" skatuves.

Savukārt tie, kuri jau cītīgi gatavojas nākamajai autoentuziastu sezonai, izstādes sadaļā "Auto mehānika 2020" varēs satikt profesionāļus, kuri piedāvās iegādāties un konsultēs par autokosmētiku, riepām, diskiem, sakabes āķiem, jumta bagāžniekiem, signalizāciju sistēmām, instrumentiem un servisa iekārtām, rezerves daļām, kā arī par motora jaudas palielināšanu, pretrūsas aizsardzību un dažādiem līmplēvju veidiem auto vizuālā tēla atsvaidzināšanai.

Lai dalība izstādē un tās apmeklējums būtu maksimāli drošs, Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1" ir ieviesusi virkni drošības pasākumu – atsevišķas ieejas un izejas, cilvēku skaita un plūsmas kontroli, pastiprinātu telpu dezinfekciju u.c.