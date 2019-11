Ar saskaņotajiem paziņojumiem reģistrēto auto avāriju īpatsvars šogad veido 63%

Šī gada deviņos mēnešos ar saskaņotajiem paziņojumiem fiksēti 63,21% no visiem ceļu satiksmes negadījumiem (CSNg), liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) apkopotā statistika. Visbiežāk (66,37%) autovadītāji saskaņotos paziņojumus negadījumu fiksēšanai izmantojuši februārī, bet visretāk (59,52%) – augustā.

LTAB mājas lapā pieejamā interaktīvā karte (www.ltab.lv/map) rāda, ka proporcionāli visaktīvākie saskaņoto paziņojumu aizpildītāji pēc CSNg ir Rīgā un Pierīgā, savukārt visretāk negadījuma apstākļus ar saskaņotajiem paziņojumiem fiksē Latgales reģionā.

Kartes pamatā ir informācija, kuru apdrošinātāji saņem no transportlīdzekļu vadītājiem vai ceļu policijas pēc CSNg fiksēšanas. Izveidotie atlases kritēriji ļauj noteikt un kartē vizualizēt CSNg, kas notikuši sākot no 2016. gada pēc to norises laika, vietas, izmaksu lieluma, kā arī fiksēšanas veida – ar saskaņoto paziņojumu vai ar ceļu policijas protokolu.

"LTAB lapā izvietotā karte jau pierādījusi savu lietderību tām institūcijām, kas ikdienā rūpējas par satiksmes drošību. Tā ir unikāla, jo pirmo reizi vienā vietā pieejams instruments, kurā ir atspoguļoti gan tie CSNg, kas fiksēti ar policijas iesaisti, gan arī tie, kuri fiksēti ar saskaņoto paziņojumu. Uzskatām, ka tā palīdz ikvienam interesentam iegūt noderīgu papildinformāciju, lai veiktu satiksmes drošības ikdienas profilaksi, vai pat plānotu nozīmīgākus būvdarbus bīstamāko CSNg vietu pārbūvei," stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Kopš 2018. gada autovadītājiem iespējams aizpildīt saskaņoto paziņojumu arī elektroniski LTAB OCTA lietotnē. LTAB OCTA lietotnes mobilā saskaņotā paziņojuma funkcija ļauj CSNg cietušajiem ātri un ērti fiksēt negadījuma apstākļus, norādīt informāciju par iesaistītajām pusēm, apstiprināt datus un elektroniski nosūtīt tos apdrošinātājiem. Ņemot vērā, ka LTAB OCTA lietotne piesaistīta LTAB uzturētajai OCTA datubāzei, datu ievade cietušajiem prasa mazāk laika, jo tie saskaņotā paziņojuma protokolā aizpildās automātiski. Turklāt, autorizējot savu lietotāja profilu un apstiprinot aizpildītu saskaņoto paziņojumu, tas būs elektroniski parakstīts no abām pusēm un saistošs ikvienam apdrošinātājam.

Šī gada deviņos mēnešos saskaņoto paziņojumu mobilajā versijā aizpildījis nepilns procents (0,96%) no tiem autovadītājiem, kas CSNg apstākļus fiksējuši ar saskaņotā paziņojuma palīdzību.