Ar vairākām pirmizrādēm noslēdzies izstādes 'Auto 2020' speciālizlaidums

Ar tradicionālo kopīgo auto signalizēšanu 27. septembrī Ķīpsalā veiksmīgi noslēdzās starptautiskās autoindustrijas izstādes "Auto 2020" speciālizlaidums, kas šoreiz norisinājās rudenī. Izstādē varēja iepazīt aktuālākās autonozares tendences un tieši Ķīpsalā vairāki automodeļi piedzīvoja Baltijas pirmizrādi.

"Auto 2020" speciālizlaidums apvienoja vairākas tematiskās sadaļas: "Jaunie auto", "Auto mehānika" un "Auto Exotica". Jaunākos automodeļus, tūninga šedevrus, klasiskos spēkratus, komerctransportu, autoservisu aprīkojumu, instrumentus un citus autoindustrijas jaunumus demonstrēja 112 izstādes speciālizlaiduma dalībnieki no vairākām valstīm. Trīs dienu laikā izstādi Ķīpsalā apmeklēja 17 368 interesenti.

"Lai arī daudzas autoizstādes Eiropā, kā, piemēram, Ženēvas autosalons un Poznaņas motoršovs, tika atceltas vai pārceltas, izstādes "Auto 2020" speciālizlaidums Rīgā tomēr notika. Ikviens pozitīvi novērtēja Izstāžu centra ieviesto drošības pasākumu augsto līmeni. Turklāt pārdomātais ekspozīciju plānojums ļāva droši komunicēt, ievērojot distancēšanos, un piepildīt savus biznesa mērķus izstādē," norāda izstādes "Auto" vadītājs Gints Šāvējs.

Baltijas pirmizrādes

Zīmīgākā pirmizrāde "Auto 2020" speciālizlaidumā bija "Volkswagen ID.3" elektromobilim, kas Ķīpsalā piedzīvoja debiju Baltijas tirgū. "ID.3" ir "VW" jaunās elektromobiļu saimes pirmais sērijveida pārstāvis, kas izstādē bija eksponēts visgreznākajā versijā "ID.3 1st Plus". Šāds elektromobilis bez atkārtotas akumulatoru uzlādes ir spējīgs nobraukt līdz pat 420 kilometru garu distanci. Vēl no "VW" markas spēkratiem apmeklētāju vērtēšanai tika piedāvāts astotās paaudzes "Golf", modernizētais "Tiguan" un citi modeļi.

No jaunajiem automobiļiem "Auto 2020" speciālizlaidumā bija apskatāmi ne tikai vieglie pasažieru auto, bet arī komerctransports. Šo tirgus segmentu pārstāvēja "Iveco", "Otokar" autobusi, "MAN Truck" ar jauno "TGE" kravas furgonu un "MAN TGX" vilcēju ar multivides pārraudzības sistēmu "MAN SmartSelect", kā arī "Fiat Professional" un "Volkswagen Komerctransports".

Nozīmīgi auto zīmoli

Jauno auto ekspozīcijā plaši pārstāvēts bija "premium" segments ar vairākiem jaunākajiem "Audi" modeļiem, no kuriem apmeklētāju vislielāko uzmanību pievērsa "e-tron" elektriskais apvidnieks. "Audi e-tron" ir aprīkots ar 402 zirgspēku jaudīgu elektromotoru, kas ļauj no vietas līdz 100 km/h paātrināties 5,7 sekundēs un maksimāli sasniegt 200 km/h. Ietilpīgais un masīvais elektriskais apvidnieks bez atkārtotas uzlādes spēj nobraukt "Tesla" cienīgu distanci – līdz pat 400 km.

Dažādu auto marku jaunākos modeļus varēja apskatīt "Autobrava" stendā, tostarp astotā "VW Golf" karstasinīgo spāņu brāli "SEAT Leon". Arī Latvijas autopircēju ceļveža "WhatCar.lv" ekspozīcijā bija dažādi jaunie automodeļi – "What Car? Car of the Year 2020" nomināciju uzvarētāji: "BMW" 3. sērija, "Ford Puma", "Škoda Scala" un "Superb Combi", "Peugeot 5008", "Toyota Corolla", "Kia Picanto" u. c. Turpat bija apskatāmi arī dažādu desmitgažu sacīkšu automobiļi, sākot ar jauno "Porsche 911 GT3 RS" un beidzot ar klasiskajiem "Jaguar XK140" un "Lancia Delta Integrale".

Eksotiski, pārbūvēti un retro auto

Viskrāšņākā un visapspriestākā izstādes sadaļa – "Auto Exotica" – pulcēja vietējo un ārvalstu autoklubu pārstāvjus, kas prezentēja gan tūninga spēkratus, gan klasiski restaurētos auto. Izstādē tika noskaidroti un apbalvoti konkursa "Auto Exotica Awards 2020" uzvarētāji. Par visievērojamāko spēkratu "Auto Exotica" ekspozīcijā un apmeklētāju skatītāju simpātiju ieguva no Lietuvas atbraukušais klasiskais "VW Beetle" louraiders, kam sānu logā bija uzstādīts tāds retums kā 30. gadu gaisa kondicionētājs. Vēl šis auto saņēma balvu – vislabākais pārbūvētais automobilis.

Balvu par izstādes dīvaināko automobili saņēma Rīgas Motormuzeja un Antīko automobiļu kluba stendā eksponētais bruņotais RAF. Šis automobilis ir vienīgais visā RAF vēsturē izgatavotais mikroautobusa "Latvija" bruņotā modifikācija. Šī spēkrata bruņas vien sver aptuveni trīs tonnas, kas rada pamatīgu slodzi balstiekārtai un kas arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ tas nenonāca sērijveida ražošanā.

Ievērības cienīgs konkursā "Auto Exotica Awards 2020" bija arī latviešu drifta sacensību komandas "HGK Racing" radītais "BMW E92 Eurofighter", ar kuru Kristaps Blušs piedalījies gan pasaules čempionātā "Formula Drift", gan arī pēdējos pāris gadus Krievijas drifta čempionātā. Šis 800 zirgspēku jaudīgais "BMW" saņēma balvu kā labākais sacīkšu auto.

Par "Auto Exotica" konceptuāli labāko stendu tika atzīta Latvijas "Mercedes-Benz" īpašnieku kluba veidotā ekspozīcija. Vēl "Mercedes-Benz" markas automobiļi atzinību guva par vislabāko restaurācijas projektu – "AutoClassic" prezentēto 50. gadu "Mercedes-Benz 220S" kupeju.

Ar vairāk nekā 10 automobiļiem "Auto Exotica" ekspozīcijā piedalījās "CC Nation", kas apvieno "stance" stilā pārbūvētos automobiļus. Uz "Auto 2020" speciālizlaidumu "CC Nation" bija atvedis spilgtākos vācu un japāņu ražojuma spēkratus, saņemot arī dažādas "Auto Exotica Awards 2020" balvas.

Nākamā izstāde "Auto 2021", kas svinēs 25. gadu jubileju, notiks 2021. gadā no 9. līdz 11. aprīlim.

Izstādi "Auto" organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".