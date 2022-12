Ar vēsturiski visblīvāko rezultātu noslēdzies 'Latvijas Gada auto 2023' konkurss

Jaunāko automobiļu konkurss "Latvijas Gada auto 2023" noslēdzies ar tik blīvu žūrijas balsojuma rezultātu, kā vēl nekad – vienādu punktu skaitu fināla septiņniekā ieguva gan 1. un 2. vieta, gan arī 3. un 4. vieta. Šāda neizšķirta rezultāta gadījumā saskaņā ar konkursa nolikumu par uzvarētāju tiek noteikts tas pretendents, kas saņēmis visvairāk maksimālo punktu. Rezultātā "Latvijas Gada auto 2023" titulu izcīnīja jaunā "Škoda Fabia", aiz sevis atstājot "Volkswagen Taigo".

Tas tika noskaidrots ceturtdienas vakarā, 8. decembrī, kultūras centrā "Ulbrokas pērle" notikušajā konkursa noslēguma apbalvošanas ceremonijā, ko vadītāja pazīstamais autožurnālists Normunds Avotiņš un kas tika translēta arī TV un interneta video tiešraidē.

Gan "Škoda Fabia", gan "Volkswagen Taigo" no 15 biedru žūrijas saņēma 68 punktus. Vienādas punktu summas gadījumā uzvarētājs tiek noteikts pēc lielāko punktu skaita. Gan "Fabia", gan "Taigo" kā augstāko vērtējumu no žūrijas biedriem bija ieguvis pa 8 punktiem (no 10 maksimāli iespējamiem), tādēļ uzvarētāju šajā gadījumā noteica tas, kurš no pretendentiem saņēma visvairāk 7 punktu vērtējumu. Ja par "Taigo" 7 punktus bija piešķīris tikai viens žūrijas biedrs, tad par "Fabia" tādu bija trīs, kas arī izšķīra rezultātu par galveno titulu.



Līdzīgi tika noteikts arī 3. un 4. vietas ieguvējs – gan "Dacia Jogger", gan "Opel Astra" žūrijas balsojumā ieguva kopumā 56 punktus, tomēr "Jogger" bija ieguvis augstākos punktus no žūrijas biedriem – viens žūrijas pārstāvis par to bija balsojis, piešķirot 9 punktus, savukārt "Astra" modelim augstākais no vērtējumiem bija 6 punkti.

Tik blīvi fināla rezultāti vēl nebija bijuši konkursa "Latvijas Gada auto" pastāvēšanas 25 gadu vēsturē, norāda pasākuma organizators Māris Ozoliņš.

Arī 5. vietas ieguvējs "Peugeot 308" no iepriekšējiem diviem atpalika tikai par 3 punktiem (53 punkti), bet fināla septiņnieku "Latvijas Gada auto 2023" konkursā noslēdza "Kia Sportage" (42) un "Honda Civic" (32).

Atgādinām, ka katrs no žūrijas biedriem finālistiem balsojumā piešķir kopumā 25 punktus, izdalot to vismaz pieciem pretendentiem, bet nevienam vairāk par 10 punktiem.

Kopumā konkursam šogad bija pieteikti 25 jaunākie auto modeļi, kas pretendēja arī uz tituliem konkursa atsevišķajās nominācijās.

Laureāti "Latvijas Gada auto 2023" papildu nominācijās:

"Latvijas Gada auto 2023 Inovācijas balva" – "Kia EV6";

"Latvijas Gada auto 2023 Modernizācija" – "Škoda Karoq";

"Latvijas Gada auto 2023 Dizaina balva" – "Volkswagen ID.Buzz";

"Latvijas Ģimenes Auto 2023" – "Dacia Jogger";

"Latvijas Eko auto 2023" – "Škoda Fabia";

"Pilsētas apvidus auto 2023" – "Volkswagen Taigo"

"Latvijas Sportiskākais auto 2023" – "Audi RS 3 Limousine";

"Latvijas Premium Auto 2023" – "Audi RS 3 Limousine";

"Latvijas Elektroauto 2023" – "Renault Megane E-Tech electric";

"Latvijas Gada auto 2023 Tautas simpātija" – "Audi RS 3 Limousine".

Atšķirībā no citām nominācijām, par kurām balso tikai konkursa žūrija, "Tautas simpātijas" nominācijā savu viedokli varēja izteikt ikviens interesents, balsojot klātienē tirdzniecības centrā "Mols" vai interneta vietnē Gadaauto.lv, vislielākās simpātijas piešķirot 400 zirgspēku jaudīgajam "Audi RS 3 Limousine".

Kopumā konkursā bija pieteikti 25 jaunākie auto modeļi. Konkursam varēja pieteikt tikai jaunākos auto modeļus, kas Latvijas tirgū nonākuši pēc 2021. gada 1. oktobra. Finālā iekļuva septiņi pretendenti, kuri saņēma vislielāko žūrijas balsu skaitu pēc "Lielā testa brauciena", kas norisinājās novembra sākumā. "Latvijas Gada auto" konkurss šogad notika 25. reizi savā pastāvēšanas vēsturē.



Konkursā "Latvijas Gada auto 2023" kopā piedalījās 25 jaunākie Latvijas tirgū pieejamie auto modeļi "Alfa Romeo Tonale", "Audi Q4 Sportback e-tron", "Audi RS 3 Limousine", "Citroën C5 Aircross", "Citroën C5 X", "Cupra Born", "Dacia Jogger", "Honda Civic", "Honda HR-V", "KIA EV6", "KIA Niro", "KIA Sportage", "Maserati Grecale", "Mazda CX-60", "Opel Astra", "Peugeot 308", "Renault Megane E-Tech electric", "Suzuki S-Cross", "Škoda Fabia", "Škoda Karoq", "Toyota Corolla Cross", "Volkswagen ID. 5", "Volkswagen ID.Buzz", "Volkswagen Multivan" un "Volkswagen Taigo".

Atgādinām, ka gadu iepriekš par "Latvijas Gada auto 2022" tika atzīta "Opel Mokka", savukārt vēl iepriekšējos divos gados – par "Latvijas Gada auto 2021" kļuva "Škoda Octavia", bet par "Latvijas Gada auto 2020" tika atzīts "Škoda Kamiq".