Arvien vairāk autovadītāju nevadā līdzi saskaņotā paziņojuma veidlapu

Puse jeb 50,2% autovadītāju savos spēkratos nevadā līdzi saskaņotā paziņojuma veidlapas, savukārt vēl 9,9% nezina vai tās ir viņu automašīnā, liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) maijā veiktā autovadītāju aptauja.

"Lai arī šādu netālredzīgu un aizmāršīgu autovadītāju skaits pēdējos divos gados ir pieaudzis par aptuveni 10%, iepriecina tas, ka gandrīz puse no viņiem zina, ka saskaņoto paziņojumu jebkurā brīdī iespējams lejuplādēt un aizpildīt mobilajā lietotnē," stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

No tiem autovadītājiem, kas spēkratos nevadā līdzi saskaņoto paziņojumu, 21,3% domā, ka pēc ceļu satiksmes negadījuma (CSNG) drošāk ir izsaukt ceļu policiju, vēl 21% nezina, kur dabūt saskaņotā paziņojuma veidlapu, bet 13,1% nav pārliecināti, ka spēs to pareizi aizpildīt.

Lai mudinātu autovadītājus pēc CSNg vairāk izmantot saskaņotos paziņojumus, LTAB maijā un jūnijā īstenos informatīvo kampaņu. "Fiksējot CSNg ar saskaņoto paziņojumu tiek ieekonomēts laiks, kas citkārt jāpatērē, gaidot policijas ierašanos, netiek radīti papildus sastrēgumi, turklāt jāatzīmē, ka par negadījumiem, kuru fiksēšanai tiek izmantot saskaņotais paziņojums, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta ātrāk," skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs.

Šī gada pirmajos trīs mēnešos kopējais ar saskaņotajiem paziņojumiem reģistrēto negadījumu skaits bija 69% no visiem CSNg. "Secinām, ka pieaug elektroniskā saskaņotā paziņojuma atpazīstamība. Ik mēnesi palielinās proporcija ceļu satiksmes negadījumiem, kas fiksēti ar elektronisko saskaņoto paziņojumu – aprīlī no visiem CSNg, kas fiksēti ar saskaņoto paziņojumu, 11% bija aizpildīti LTAB OCTA lietotnē. Arī aptaujā secinājām, ka 43,9% no tiem autovadītājiem, kas nevadā līdzi saskaņotā paziņojuma veidlapu zina, ka to iespējams aizpildīt elektroniski," informē Abāšins.

LTAB ieviesa elektronisku mobilā saskaņotā paziņojuma funkciju lietotnē LTAB OCTA jau 2018. gadā. Tā ļauj CSNg cietušajiem ātri un ērti fiksēt negadījuma apstākļus, norādīt informāciju par iesaistītajām pusēm, apstiprināt datus un elektroniski nosūtīt tos apdrošinātājiem. Ņemot vērā, ka LTAB OCTA lietotne piesaistīta LTAB uzturētajai OCTA datubāzei, datu ievade cietušajiem prasa mazāk laika kā aizpildot saskaņoto paziņojumu papīra formātā, jo tie saskaņotā paziņojuma protokolā ielasās automātiski. Turklāt aizpildītu saskaņoto paziņojumu abas puses autorizē ar elektronisko parakstu, un tas ir saistošs ikvienam apdrošinātājam.

OCTA sistēma Latvijā tika ieviesta 1997. gadā.