ASV armija pārsēdīsies elektromobiļos un hibrīdos

ASV armija izstrādājusi savu klimata saudzēšanas stratēģiju, kas sadalīta trīs virzienos. Neskaitot militārās tehnikas elektrifikāciju, ASV aizsardzības ministrija optimizēs arī piegādes ķēdes un loģistiku, kā arī apmācīs zaldātus "karadarbībā globālo klimata izmaiņu apstākļos". Mērķis – līdz 2032. gadam samazināt kaitīgos izmešus par 50 procentiem attiecībā pret 2005. gada līmeni, bet 2050. gadā sasniegt ASV armijas absolūto klimata neitralitāti (nulles emisijas).

Pēc ASV aizsardzības ministra Loida Ostina vārdiem, Zeme atrodas uz klimata krīzes sliekšņa un kurš gan cits, ja ne ASV armija varētu rast tam izeju. Pašlaik resors ieņem 47. vietu pasaulē pēc kaitīgo izmešu daudzuma, apsteidzot simtiem citu valstu. ASV armijas autoparkā ir vairāk nekā 170 tūkstoši netaktiskās tehnikas, kā pāreja uz elektroenerģiju aizņems ne mazāk kā 13 gadu. Līdz 2027. gadam ASV aizsardzības ministrija vēlas elektrificēt vismaz vieglos automobiļus, bet līdz 2035. gadam – visus pārējos.

Atsevišķas ASV armijas struktūrvienības jau ir sākušas atteikties no automobiļiem ar iekšdedzes dzinēju. Pēdējo trīs gadu laikā no armijas autoparka ir izvākti 18 tūkstoši benzīna automobiļu un ir iegādāti jau aptuveni trīs tūkstoši hibrīda spēkratu, kas ļāvis ieekonomēt aptuveni 50 miljonus dolāru, ietaupot degvielu 49 miljonu litru apmērā un samazināt siltumnīcefekta gāzu daudzumu par 12 procentiem. Jau tuvākā gada laikā armijas bāzēs uzstādīs 470 uzlādes stacijas, kas elektroenerģiju iegūs no atjaunīgiem resursiem.

Kaitīgo izmešu daudzuma mazināšana skars arī ASV armijas loģistikas ķēdes un piegādātājus. Lielākajiem piegādātājiem pieprasīs ieviest "zaļās" tehnoloģijas un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Vēl viens "zaļās" stratēģijas būtisks elements – zaldātu apmācīšana "karadarbībā globālo klimata izmaiņu apstākļos", tomēr šāda programma tiks ieviesta ne ātrāk par 2028. gadu. Kaujas tehniku elektrifikācija pagaidām neskars, tomēr eksperimenti notiekot arī šajā jomā.

Kompānija "Oshkosh Defense", kas piegādā apvidus automobiļus ASV armijas motorizētajām daļām, nesen prezentējusi vieglu taktisko automobili ar hibrīda spēka agregātu. Tas apvieno dīzeļdzinēju un elektromotoru, ļaujot degvielas patēriņu samazināt par 20 procentiem un nelielus ceļa posmus pārvietoties bez skaņas simtprocentīgi elektriskajā režīmā. Turklāt šāds hibrīda automobilis var kalpot arī kā elektriskais ģenerators citām iekārtām, nodrošinot līdz 115 kW jaudu.