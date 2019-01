Atskats uz 2018. gada Latvijas jauno auto tirgu

2018. gada pirmajā pusē Latvijas jaunu vieglo automobiļu tirgus uzrādīja vērā ņemamu izaugsmi 7% apmērā salīdzinājumā ar tādu pašu periodu pirms gada. Tomēr gada otrā puse jau bija ar 4% samazinājumu, gadam kopā noslēdzoties ar stagnējošu 1,7% pieaugumu. Tam par iemeslu galvenokārt bija objektīvi šķēršļi, kas visā Eiropā izraisīja piegāžu haosu, informē Auto asociācija.

2018. gada vieglo automobiļu tirgus Latvijā nesasniedza 20 000 reģistrētu jaunu auto atzīmi. Auto asociācijas prognoze 20 300 automobiļu palika nesasniegta, lai gan vēl pēc astoņiem mēnešiem mērķis bija sasniedzams. Pagājušajā gadā Latvijā pirmo reizi tiek piereģistrēti 19 272 jauni vieglie automobiļi, kas ir tikai par 1,7% vairāk kā 2017. gadā. Vienu no nedaudzām pozitīvajām tendencēm ir uzrādījuši vieglie komercauto ar pieaugumu gandrīz 7% apjomā, kamēr pasažieru auto vien 1%.

Ja paskatās uz tirgus struktūru, tad redzams, ka ir turpinājis mainīties sadalījums starp juridiskām personām vai uzņēmumiem un privātpersonām. 2018. gadā privātpersonu devums ir palielinājies līdz 31%, kamēr gadu iepriekš tas bija 29% no kopējā tirgus. Var likties, ka atšķirība nav liela, tomēr tieši šī izmaiņa noteica, ka vienīgais pieaugums pasažieru auto tirgū ir noticis tieši privātpersonu segmentā, kamēr uzņēmumu iegādes ir samazinājušās.

Savukārt privātpersonu pieaugumu ir noteikusi līzinga finansējuma pieejamība, kas ir pieaugusi līdz 73% salīdzinājumā ar 71% gadu iepriekš. Līzinga finansējuma pieejamība ir un būs noteicošais faktors gan jaunu, gan mazlietotu auto tirgus attīstībā, gan privātpersonu, gan uzņēmumu iegādēm. Līzinga finansējuma pieejamība ir atslēga Latvijas autoparka atjaunošanai, norāda Auto asociācija.

Izmaiņas degvielas patēriņa aprēķinā radījis sarežģījumus

Vieglo pasažieru auto tirgū šķiet, ka bija divas pilnīgi atšķirīgas tirgus situācijas – viena pirmajā pusgadā, pavisam cita gada otrajā pusē. Pagājušā gada 1. septembrī pilnībā stājās spēkā izmaiņas kārtībā, kā tiek noteikts jaunu automobiļu degvielas patēriņš un CO2 emisijas. Ap šiem jautājumiem Eiropā valdīja lielas kaislības, kas joprojām turpinās. Ilgāku laiku bija politiskas neskaidrības, neatrisināti juridiski jautājumi saistībā ar automobiļu testēšanu, tad milzu sastrēgumi laboratorijās un visbeidzot loģistikas izaicinājumi. Īpaši tas bija izteikti ražotājiem, kas 2018 gadā laida tirgū jaunus modeļus. Ir sagaidāms, ka šī problēma vēl kādu laiku turpināsies arī 2019. gadā.

Tas viss skāra ne tikai Latviju, bet arī citu ES valstu tirgus, kas gada otrajā pusē būtiski sabremzējās. "Tomēr nozares novērojumi liecina, ka tas var nebūt vienīgais iemesls tirgus samazinājumam. Klientu plūsmas samazinājums un ļoti, ļoti piesardzīgā banku attieksme, vērtējot finansējuma piešķiršanu uzņēmumiem, liek uzdot daudzus jautājumus, uz kuriem pašlaik nav skaidru atbilžu. Šādā situācijā arvien lielāka nozīme būs atbildīgu pirkumu atbalstošai nodokļu politikai 2019. un nākamajos gados," komentē Auto asociācijas viceprezidents Ingus Rūtiņš.

Pārdotākais modelis vairs nav "Nissan Qashqai"

Pirmajā pusgadā pasažieru auto tirgū uz brīdi bija notikusi vēsturiska rokāde vadošā zīmola pozīcijā – pirmajā vietā bija nokļuvusi "Toyota", novirzot "Volkswagen" (VW) uz otro vietu. Tomēr gada otrajā pusē viss atgriezās vēsturiskajās vietās, un gads noslēdzās ar VW 1. vietā (2 718), tālāk "Toyota" (2 481) un lielākā izrāviena autors "Škoda" (1 322), izspiežot "Nissan" no ilgstoši ieņemtas trešās vietas.

Klašu sadalījumā ir atzīmējami divi galvenie notikumi – "premium" segments ir samazinājies no 13,2% iepriekš uz 12,3% pagājušajā gadā, un apvidus auto segments ir turpinājis ikgadējo pieaugumu, sasniedzot 46,5%. Apvidus auto segmenta pieaugumu veidoja jaunpienācējs mazajā apvidus klasē "VW T-Roc" un iespaidīgs "Toyota C-HR" rezultāts.

Latvijā pirktākais jaunā auto modelis ir bijis "VW Golf", samainoties vietām ar pagājušā gada līderi "Nissan Qashqai", un trešo vietu ieņemot "VW Tiguan". Savukārt privātpersonu topā vēsturiski dominē dažādu klašu apvidus auto – no TOP-10 privātpersonu izvēlēm astoņi ir apvidus auto. No tiem populārākie ir bijuši "Nissan Qashqai", "VW Tiguan" un "Toyota RAV4".

Komerctransporta segmentā beidzot atkal izaugsme

Vieglā komerctransporta tirgū nebija būtisku svārstību starp pirmo un otro pusgadu, vienīgam būtiskākajam izņēmumam esot kritumam decembra mēnesī, kas bija par 37% mazāks par 2017. gada decembri. Ļoti pieticīgi decembra rezultāti gan pasažieru, gan komerctransporta tirgots varētu būt saistīti arī ar nodokļu reformu, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī un tajā skaitā paredzēja neaplikt ar uzņēmuma ienākuma nodokli peļņu, ja vien tā paliek uzņēmumā. Līdz ar to uzņēmumiem vairs nebija nepieciešamības gada pēdējā mēnesī iegādāties aktīvus, kas tiem, iespējams, būs nepieciešami tikai nākamā gada pavasarī.

Kopumā 2018. gada tirgus izaugsme komerctrasportam ir bijusi apsveicama pēc iepriekšējiem trīs samazinājuma un stagnācijas gadiem. Iepriekšējo gadu laikā vieglā komerctransporta vecums bija pieaudzis un intensīva lietojuma apstākļos tas nozīmē arī dīkstāvju un tādējādi arī izmaksu pieaugumu saistībā ar plānotiem un neplānotiem remontiem. Valsts ekonomika un īpaši atsevišķas nozares ir uzrādījušas pieaugumu, kas ir diktējis nepieciešamību arī pēc dažāda veida piegādes transporta.

Vieglā komerctransporta reitingā pirmās divas vietas ir saglabājušās bez izmaiņām – VW (480), "Renault" (426), kamēr trešo vietu ir zaudējis "Peugeot" un tā vietā ir nācis cits šis autoražotāju alianses pārstāvis "Citroen" (273). Savukārt modeļu tops ir nomainījies pilnībā, to pārliecinoši dominējot "Renault Master" (310), otrajā vietā "VW Crafter" (215) un noslēdzot pagājušā gada līderim "Toyota Hilux".

Lielākie jauno auto pircēji

Lielākie pagājušā gada darījumi jaunu vieglo automobiļu tirgū tradicionāli ir bijuši autonomu iepirkumi, kas veido gandrīz pusi no korporatīvajiem darījumiem un nedaudz virs 10% no kopējā tirgus. No TOP-10 lielākajiem iepirkumiem astoņi ir saistīti ar autonomām.

Bez šiem lielo darījumu augšgalā ir arī "Rīgas satiksme" (129), Latvijas Valsts meži (74) un "Slyfox" (69). Pēdējais ir šobrīd Latvijā vienīgais "car sharing" vai auto koplietošanas pakalpojuma jaunuzņēmums, kas savu parku veido no "Toyota" markas automobiļiem.

Auto līzinga tirgus līderi

Līzinga darījumu apjoms 2018. gadā ir saglabājies 62% apjomā, kas ir 2017. gada līmenis. Līzinga kompāniju reitingā pirmo vietu ieņem "Luminor Līzings" ar 27,7% tirgus daļu. Tas gan lielā mērā ir, pateicoties "Nordea" un DNB autolīzinga portfeļu apvienojumam. Otrajā un trešajā vietā attiecīgi atrodas "Swedbank līzings" (24,2%) un "SEB līzings" (21,9%). Ceturtā līzinga kompānija ar divciparu tirgus daļu ir "Unicredit leasing" (16,5%).

Privātpersonu tirgū no lielajiem finansētājiem visaktīvākie ir bijuši "Luminor līzings" un "Swedbank līzings", savukārt "SEB līzings" koncentrējas uz juridisku personu finansēšanu.

Bez valsts atbalsta elektromobiļus pērk kūtri

Pasaulē un Eiropā arvien lielāku rezonansi iegūst diskusija par transporta enerģiju. Ļoti daudz tiek runāts par elektromobilitātes attīstību, dažādām hibrīda tehnoloģijām un fosilo degvielu mazināšanu. Eiropas autoražotāju asociācija ir veikusi pētījumu par jauno tehnoloģiju izplatības sasaisti ar valstu IKP un attiecīgi ar iedzīvotāju pirktspēju. Secinājums ir viens – bez valstu valdību finansiālām atbalsta programmām elektromobilitātes un hibrīda tehnoloģiju pietiekami plaša attīstība nav iespējama un 2030. gada emisiju samazināšanas mērķu sasniegšana nav reāla.

To apliecina arī Latvijas dati – elektromobiļi veido vien 0,43% no visiem pirmo reizi reģistrētajiem jauniem pasažieru automobiļiem vai 73 auto. Lielākās elektroautomobiļu iegādes ir veikuši uzņēmumi "Sergi & partners invest", "Rīgas satiksme" un "Lattelecom".

Iekšdedzes automobiļiem arvien izteiktāks pārsvars ir benzīna motoriem, veidojot gandrīz 60%, kas ir pieaugums par četriem procentpunktiem. Gan benzīna, gan dīzeļa motoriem vēl ilgi būs vieta Latvijas tirgū un autoparkā. Svarīgi būtu realizēt tādu autoparka politiku, kas atbalstītu jaunu šo automobiļu iegādi.

Rezultāti Baltijā un citviet Eiropā

Saskaņā ar Eiropas Autoražotāju asociācijas datiem 2018. gada 12 mēnešos Eiropā kopā ir reģistrēti nepilni 15,16 miljoni jaunu vieglo pasažieru automobiļu, kas ir vien 0,1% pieaugums salīdzinājumā ar šo pašu periodu gadu iepriekš. Reģistrāciju kritumi gada otrajā pusē gadā kopumā neļāva sasniegt Eiropas pirmskrīzes tirgus līmeni 15,6 miljonus. No lielajiem tirgiem būtiskākie pieaugumi ir vien Francijā (+3%) un Spānijā (+7%), kamēr stagnē Vācija (-0,2%), bet Itālijā (-3,1%) un Lielbritānijā (-6.8%) ir piedzīvoti būtiski kritumi.

Baltijas valstu mikro sacensībā Latvija arvien vairāk atpaliek gan no Igaunijas, gan šobrīd arī no Lietuvas. Neskatoties uz 2018. gadā piedzīvotajām piegāžu grūtībām Igaunijas jaunu vieglo automobiļu tirgus ir audzis par 3,6%, Lietuvas – par 25%.

Skats tuvākajā nākotnē

"Neskatoties uz 2018. gada izaicinājumiem un tirgus svārstībām, Auto asociācija un tirgus spēlētāji skatās uz 2019. gada prognozēm gana optimistiski, kas sasaucas ar Latvijas ekonomikas attīstību, pieprasījuma kāpumu komerctransporta segmentā saistībā ar būvniecības sektora aktīvu pieaugumu," norāda Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs.

""Premium" klases auto pirktspēju ir iedragājis Latvijas banku sektora satricinājums un neskaidrība par nākotni. Banku nelabvēlīgā nerezidentu politika un attieksme ir ievērojami ietekmējusi šo klientu tirgu. Pelēkā lietoto auto tirgus apkarošanas turpināšana arī 2019.gadā nesīs augļus tirgus sakārtošanā un legalizēšanā. Ņemot vērā šos faktorus un neplānojot jaunus tirgus satricinājumus, plānojam, ka 2019. gadā varam prognozēt kopējo tirgus izaugsmi piecu procentu robežās," rezumē Kulbergs.