Atvaļinājums ar īrētu automašīnu šogad ir dārgāks

Šovasar ceļošanas intensitāte ir pieaugusi – salīdzinot ar to pašu periodu pērn, saskaņā ar Eiropas Ceļojumu komisijas datiem starptautisko tūristu skaits šogad ir dubultojies. Pieaugot ceļotāju skaitam, pieaug gan izmitināšanas, gan automašīnu nomas cenas, tāpēc brīvdienas ārvalstīs šogad var kļūt par ārkārtīgi dārgu prieku.

Lai neuzķertos uz peļņu meklējošo uzņēmumu āķiem un izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem pēc ierašanās, apdrošinātāji mudina iepriekš parūpēties par automašīnas nomu plānotajām brīvdienām un pārbaudīt piedāvātās izmaksas.

Augustā, brīvdienu kulminācijas laikā, automašīnu nomas uzņēmumiem bieži trūkst transportlīdzekļu. Šogad tūristu skaita pieauguma un pandēmijas dēļ sarukušo nomas autoparku dēļ auto deficīts ir daudz lielāks nekā parasti. Tāpēc, lai iznomātu automašīnu brīvdienām, jums jābūt gatavam maksāt vairāk, nekā plānojāt.

"If Apdrošināšanas" vecākā atlīdzību regulētāja Inga Draule norāda, ka joprojām ir cilvēki, kas neuztraucas par auto nomu un nerezervē to iepriekš. Pēc viņu domām, tā kā viņiem transportlīdzeklis būs nepieciešams tikai dažas dienas, nav vērts to iznomāt iepriekš. Tomēr šogad situācija ir mainījusies – pieaugošais atpūtnieku pieplūdums, inflācija un joprojām jūtamā pandēmijas ietekme ir radījusi sarežģītāku situāciju ar automašīnu klātienes nomu.

Tātad, ja plānojat īrēt automašīnu brīvdienām ārzemēs, jums vajadzētu pasteigties un rezervēt to agrāk. Izvēloties transportlīdzekli, ir ne tikai jāsalīdzina dažādu uzņēmumu cenas, bet arī to piedāvātie nosacījumi, apdrošināšanas segums, jāpārbauda pašu uzņēmumu novērtējumi, to uzticamība un protams, vismaz pēdējās piecas atsauksmes par konkrēto autonomu.

"Šovasar esiet gatavi dažādiem scenārijiem – kad ierodaties galamērķī, lai parakstītu nomas līgumu, pārliecinieties, vai iepriekš rezervētais auto atbilst tam, kādu nomnieks patiesībā nodod jūsu rīcībā. Turklāt, lai izvairītos no pārpratumiem saistībā ar neskaidriem auto bojājumiem, saņemot automašīnu, izpētiet to, ja pamanāt defektus, pasauciet nomas pārstāvi, lai viņš bojājumus piefiksē, tāpat auto pirms saņemšanas nofotografējiet vai nofilmējiet un to pašu izdariet, auto nododot, lai ir pierādījumi, ja tādi pēkšņi ir nepieciešami. Tieši šādi mazi, it kā nebūtiski skrāpējumi, kas netiek piefiksēti, var būt par iemeslu, lai jūsu depozīta nauda netiktu atgriezta," stāsta Draule.

Latvijas iedzīvotāji parasti plāno braucienus ar automašīnu vasaras sezonā, dodoties uz Dienvideiropas valstīm. Pēc "If" datiem, visvairāk negadījumu ar nomas auto notiek tieši Itālijā, otrajā vietā ir Spānija, bet trešajā – Grieķijas salas.

Visbiežāk nepatikšanās iekļūst ceļotāji, kas automašīnā redzamā vietā atstāj personīgās mantas, tādējādi uz rīcību pamudinot garnadžus, piemēram, mugursoma, kurā, iespējams, nav nekā vērtīga, tiek nozagta, un sekas ir izsists auto logs.

"If" pārstāve atgādina, ka, ceļojot ar īrētu automašīnu, pastāv vairāk risku, nekā braucot ar savu, un, ja ceļu satiksmes negadījumā iekļūsiet bez auto apdrošināšanas, var nākties šķirties no ievērojamas naudas summas.

Pēc viņas teiktā, automašīnas durvju un virsbūves zonās parasti tiek reģistrēti nelieli skrāpējumi, buktes, kas radušās, ietriecoties citā automašīnā, ceļa norobežojumos u.c. Šādos gadījumos zaudējumi sasniedz 800–1000 eiro.