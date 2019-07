Augusta sākumā Grobiņā notiks motofestivāls 'Seeburg Bikerland'

Pēc gada pārtraukuma 3. augustā, pulksten 14.45, Grobiņā atgriezīsies motofestivāls "Seeburg Bikerland", informēja Grobiņas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pastore.

Motofestivālu organizē Grobiņas novada dome sadarbībā ar motoklubu "West Coast Liners", kas no Liepājas pārcēlies uz Grobiņu.

Svētkos piedalās motociklisti ar saviem motocikliem, tērpiem, aksesuāriem, priekšnesumiem un izklaidēm. Šogad festivāls "Seeburg Bikerlan" svinēs piekto gadadienu. Savukārt, motoklubs "West Coast Liners" – 15 gadu dzimšanas dienu, pastāstīja Pastore.

Klubā apvienojušies aptuveni 30 braucēji gan no Grobiņas un Liepājas, gan Kuldīgas un citām Kurzemes vietām, kā arī ir viens biedrs no Daugavpils un divi no Austrijas.

Kā norāda organizatori, "Seeburg Bikerland" ir svētki visiem, kam interesē jebkāda veida motorizētie braucamie, tāpēc jau laikus visi interesenti – arī tie, kas ikdienā savus braucamos neizmanto, aicināti gatavoties šim braucienam ar motociklu, mopēdu, skūteri un jebkādiem citiem motorizētajiem braucamrīkiem. Jo vairāk, daudzveidīgāki un iespaidīgāki būs dalībnieki, jo interesantāk būs gan pašiem, gan skatītājiem.

Dienas laikā gaidāmi dažādi veiklības braucieni, paraugdemonstrējumi, motošovs un citas izklaides, bet svētku saviesīgajā daļā – grupas "Pienvedēja piedzīvojumi" koncerts un nakts balle Grobiņas pilsdrupās.