Auto iegāde: kad izvēlēties finanšu, bet kad operatīvo līzingu

Pavasaris ierasti ir laiks, kad cilvēki vairāk domā par jauna auto iegādi, taču pirms lēmuma pieņemšanas jāizvērtē gan savas finansiālās iespējas, gan izdevīgākos iegādes veidus. Visbiežāk auto iegādei tiek izmantots finanšu vai operatīvais līzings – kurš un kādās situācijās būs piemērotākais – skaidro "Luminor līzinga" vadītājs Raivo Bāle.

"Neskatoties uz iedzīvotāju piesardzību pandēmijas apstākļos uzņemties papildu saistības, pērn līzinga sniegtās iespējas joprojām visbiežāk izmantotas tieši pasažieru automašīnu un vieglā komerctransporta iegādei. Nereti iedzīvotāji dod priekšroku jaunām automašīnām, tomēr tieši lietoto auto pieprasījuma īpatsvaram novērojams pieaugums. Iesakām ne tikai pievērst uzmanību automašīnas tehniskajam stāvoklim un parametriem, bet nopietni izsvērt savas finansiālās iespējas un ilgtermiņa plānus, lai izvēlētos atbilstošāko līzinga veidu," norāda Bāle.

Atšķirības starp finanšu un operatīvo līzingu

Auto līzingam ir pieejami divi veidi: finanšu un operatīvais līzings. Lai gan abiem līzinga veidiem pirmā iemaksa parasti ir no 10 līdz 20 procentiem no auto vērtības, galvenā atšķirība ir tajā, cik ātri iespējams kļūt par iegādātā transportlīdzekļa pilntiesīgu īpašnieku.

Piemēram, izvēloties finanšu līzingu, maksājumi par auto tiek veikti pa daļām un transportlīdzekļa vērtība tiek nosegta pilnā apmērā. Noslēdzoties saistībām ar līzinga uzņēmumu, auto nonāk klienta īpašumā.

Savukārt operatīvais līzings vairāk paredzēts situācijām, kad cilvēkam nav vajadzības vai vēlmes kļūt par auto īpašnieku, tādēļ ļoti bieži to izmanto uzņēmumi.

Gan finanšu, gan operatīvais līzings pieejams gan lietotiem, gan jauniem auto, tomēr operatīvo līzingu vairāk izmanto, lai iegādātos jaunu transportlīdzekli.

Salīdzinot finanšu līzingu ar operatīvo, otram ir mazāki ikmēneša maksājumi, jo līguma laikā nav jānosedz visa auto vērtība. Vairumā gadījumu operatīvā līzinga perioda beigās atlikusī atmaksas summa ir 20 līdz 30 procenti, taču tā var būt arī lielāka vai mazāka no auto sākotnējās vērtības atkarībā no nomas termiņa un paredzamā nobraukuma.

Beidzoties operatīvā līzinga saistībām, auto nonāk atpakaļ pie atpircējiem, kas pamatā ir auto dīleri, no kā auto sākotnēji ir iegādāts. Vienlaikus operatīvais līzings ir elastīgāks nekā finanšu līzings. Piemēram, ja pēc līguma beigām tomēr tiek nolemts par auto iegādi, ir vienkārši jāpagarina nomas periods, atmaksājot atlikušo auto summu pa daļām vai vienā maksājumā.

Vajadzību un iespēju izvērtēšana

Līzinga process sākas jau brīdī, kad vēl tikai tiek apsvērta auto iegāde. Pirmais solis ir vajadzību un vēlmju, kā arī finansiālo iespēju apzināšana. Jāpārliecinās arī par vēlamā transportlīdzekļa atbilstību līzinga nosacījumiem. Pēc tam būs vieglāk izvēlēties sev atbilstošāko līzinga veidu un, iespējams, arī auto. Tomēr, ja rodas papildu jautājumi par auto līzingu, ieteicams konsultēties ar līzinga speciālistiem.

Svarīgi atcerēties, ka papildu līzinga maksājumiem transportlīdzekļiem būs arī citas saistītās izmaksas, piemēram, auto būs jāapdrošina un jāveic ikgadēja ekspluatācijas nodokļa atmaksa. To apmērs ir atkarīgs no auto izlaiduma gada, markas un modeļa. Tāpat nedrīkst aizmirst par regulāru auto apkopi, kas ir tieši atkarīga no auto modeļa, piemēram, dažādiem transportlīdzekļiem tā jāveic biežāk – ik pēc 15 000 nobrauktiem kilometriem.

Līguma noformēšanai nepieciešamie dokumenti

Līzinga noformēšanas process nav sarežģīts, taču, izvēloties lietotu vai jaunu auto, atšķirsies dokumentu apjoms. Lietotas automašīnas iegādei līzinga noformēšanai būs nepieciešams transportlīdzekļa vērtējums, ko var sniegt līzinga kompānijas akceptēti vērtētāji. Tāpat klientam būs jāaizpilda līzinga pieteikums un izskatīšanai jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.

Toties jauna auto iegādei jāiesniedz aizpildīts līzinga pieteikums un jāpievieno personu apliecinošs dokuments. Iegādājoties jaunu automašīnu, pieteikumu līzinga saņemšanai iespējams noformēt gandrīz visos autosalonos. Gadījumā, ja automašīnu iegādājas juridiska persona, līzinga saņemšanai gan lietotam, gan jaunam automobilim būs nepieciešams pievienot arī iepriekšējā gada finanšu pārskatu.

"Pēc vajadzīgo dokumentu iesniegšanas līzinga izskatīšanas process ir ātrs – bieži vien atbilde uz pieprasījumu tiek saņemta jau tajā pašā dienā. Process var būt nedaudz ilgāks, ja izvēlēts dārgāks auto vai klientam ir vēl citas kredītsaistības. Ja tirgotājam ir noslēgts sadarbības līgums ar līzinga sabiedrību, tad līzinga līgumu klients var noslēgt arī turpat autosalonā," piebilst Bāle.