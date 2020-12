Auto pircēja izvēle faktos balstītā statistikā

Automobiļu pasaules mīti ir viens no bagātākajiem folkloras veidiem. Daži no mītiem vienmēr bijuši tikai iemesls, lai pasmietos par atšķirīgi domājošajiem, kamēr citiem bijis zināms pamats. Strauji augošās tehnoloģijas auto pasaulē ienes jaunas krāsas, un daži no vecajiem mītiem vairs nav nekas cits, kā viltus ziņas. Tiem, kuri meklē jaunu auto, stabilākais izvēles pamats ir informācija no uzticamiem avotiem un spēja tajā izšķirt būtiskākos akcentus.

Visizplatītākie un visbiežāk izmantotie vērtēšanas argumenti patērētāju viedokļa veidošanā ir uz faktiem balstīta statistika (no tehniskās apskates stacijām) un autoīpašnieku apmierinātības aptaujas, kurām piemīt zināma subjektivitāte, taču tās piedāvā plašāku un visaptverošāku ainu.

Šajās aptaujās īpašnieki parasti novērtē savus transportlīdzekļus un pieredzi to ekspluatācijā pēc vairākiem kritērijiem, un šādu datu apkopošana ir samērā precīzs veids, kā prognozēt, ko gaidīt no konkrēta auto modeļa. Tie nereti atklāj negaidītas lietas – piemēram, "Audi" ar tā labo tēlu var atklāties sliktākā gaismā nekā "Citroën" ar nedaudz atšķirīgu imidžu.

Cits vērtīgs avots ir apdrošināšanas sabiedrību apkopotā informācija. Apdrošinātāju datubāzēs tiek reģistrēti autovadītāju pieteikumi par atteikumiem, kurus pēc tam var klasificēt pēc konkrēta modeļa un tā problēmām, tādējādi sarindojot uzticamākās un neuzticamākās markas un individuālus modeļus.

Šos datus izpētot vēl dziļāk, ir iespējams noteikt arī to, cik izmaksājusi atsevišķu problēmu novēršana un cik bieži tās atkārtojas. Tas ir svarīgi, jo dažas kļūmes, kuru novēršana katru reizi izmaksā 50 eiro, pa kabatu vienalga nesit tik smagi, kā viens remonts par 1000 eiro.

Iespējams, vienīgā problēma ar šādiem uzticamības reitingiem, kas balstīti uz patērētāju aptaujām un apdrošinātāju datiem, ir, ka tie neļauj objektīvi novērtēt jaunus auto. Šādām automašīnām joprojām ir spēkā garantija un tās gluži vienkārši ir par jaunu, lai to uzticamību vērtētu ilgtermiņā. Faktiski to ļauj izdarīt vienīgi autoražotāja garantija, un tā nesakrīt ar vairuma marku tēlu. Piemēram, "Citroën" nodrošina piecu gadu vai 150 tūkstošu kilometru garantiju, bet "Audi" – tikai divu gadu.

Tomēr gan autovadītāju aptaujas, gan tehnisko apskašu staciju dati par transportlīdzekļu atteikumiem kopumā tiek uzskatīti par vienu no objektīvākajiem vērtēšanas kritēriju avotiem un pēdējās desmitgades laikā ir apgāzuši vairākus stereotipus, kurus visbiežāk attiecina uz ražotājiem Vācijā, Francijā, Japānā vai Dienvidkorejā.

Nepieciešams plašāks konteksts

Tiem, kuri meklē jaunu transportlīdzekli, uzticamība noteikti ir svarīgo īpašību sarakstā, taču ir grūti aprobežoties ar to vien – daudzu autovadītāju acīs automašīnai jābūt ne vien uzticamam partnerim, bet jāatspoguļo plašāks vajadzību loks. Komforts, vēlme izcelties no pūļa vai īpašas braukšanas īpašības – autovadītāji nereti piever acis uz zināmiem trūkumiem, lai iegūtu to, ko uzskata par priekšrocībām.

Lai atvieglotu izvēles procesu, eksperti iesaka rūpīgi izlasīt novērtējuma ziņojumus vai izmantot avotus, kas sniedz apkopotu informāciju no dažādiem kanāliem. Piemēram, Lielbritānijas automašīnu līzinga kompānija OSV apkopo datus no pēcpārdošanas pakalpojumu uzņēmumiem, patērētāju ziņojumus un citus avotus, un tad tiešsaistē publicē apkopotus visu marku novērtējumus.

Analizējot uzticamību, ir svarīgi ņemt vērā arī plašāku kontekstu. Vēsturiski gandrīz visiem ražotājiem ir modeļi, kas vērtējumos izskatās spēcīgāki vai vājāki, un ražotāja kopējais vērtējums var ievērojami atšķirties no konkrētā modeļa vērtējuma. Piemēram, moderno "Citroën" automašīnu vērtējums svārstās ap vidējo, taču tā atsevišķi modeļi pastāvīgi gūst uzvaras atsevišķās kategorijās, kurām autovadītāji pievērš lielāko uzmanību.

Pagājušajā gadā "Citroën C4 Grand Space" ierindojās 28. vietā starp 75 pretendentiem "Auto Express" labāko modeļu reitingā, savukārt "Driver Power" jauno automašīnu pircēju aptaujā, kurā piedalījās 14 000 cilvēku, automašīna tika atzīta par labāko minivenu, sasniedzot 90,7 procentu klientu apmierinātības līmeni.

"Jaunais "Citroën C5 Aircross" ir lieliski piemērots aizmigušu mazuļu vizināšanai – tik kluss un komfortabls gaitā," raksta Lielbritānijas auto vērtēšanas portāls "Carwow", kas modelim 2019. gadā piešķīra balvu par komfortu.

Savukārt britu izdevuma "The Telegraph" reitingā "Citroën" ierindojās 13. vietā, taču apsteidz citus respektētus ražotājus, piemēram, "Renault" (14.) un "Hyundai" (18.).

Vissvarīgākais vērtējums

Bet, izvēloties jaunu automašīnu, viena no vissvarīgākajām lietām, protams, ir cena. Un te nu katram pašiem jāizvērtē vēl viena "reitinga" tabula, kur zīmolus var atkal sarindot, šoreiz malā noliekot simpātijas vai tehniskās uzticamības statistiku.

Britu portāls "Which?", izvēloties vienu no populārākajiem apvidus automobiļiem "C5 Aircross", uzsver, ka "Citroën" mērķtiecīgi piedāvā konkurētspējīgu cenu iepretī "Renault", "Škoda" un "Volkswagen", un mazāko hečbeku segmentā "Citroën" markas auto var būt ievērojami lētāki nekā līdzīgi "Renault" vai "Hyundai" spēkrati.

Vēl viens daiļrunīgs rādītājs bieži ir ražotāja piedāvātais garantijas laiks, kas skaidri norāda, kā izstrādātāji novērtē savu produktu uzticamību un cik plašu servisa tīklu tie var piedāvāt.

Atsevišķu modeļu vispārinātie vērtējumi var atšķirties, un subjektīvajā konkurencē nav viena uzvarētāja. Tomēr ar plašu informāciju autovadītājiem vienmēr ir vieglāk izdarīt izvēli. Vissvarīgākais ir noteikt prioritātes un paļauties uz uzticamu informāciju.