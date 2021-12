Auto pircēju vēlmes – atrast auto mēneša laikā un tērēt ne vairāk kā gada algu

Auto vēlas nopirkt ātri – ceturtā daļa iedzīvotāju savu ideālo auto gatavi meklēt ne ilgāk kā mēnesi, un puse pircēju iecerējuši par to maksāt ne vairāk kā gada algu, noskaidrojies bankas "Citadele" veiktajā Baltijas iedzīvotāju aptaujā.

Vairums pircēju auto vēlas atrast un iegādāties trīs mēnešu laikā – 25% pircēju ne ilgāk kā mēneša laikā un 45 % piemērotākā auto meklējumiem būtu gatavi veltīt vienu līdz trīs mēnešus, liecina aptauja.

Auto meklējumiem veltīt četrus līdz sešus mēnešus plāno 18%, ne mazāk par pusgadu – 7%, bet vairāk nekā gadu gatavi atvelēt 6% aptaujāto auto pircēju.

Latvijas iedzīvotāju vidū gandrīz katrs trešais jeb 29% par auto gatavi maksāt summu, kas ir robežās starp sešām un 12 mēnešalgām – visbiežāk šādu atbildi snieguši iedzīvotāji, kuru ikmēneša ienākumi ir starp 751 un 1000 eiro.

Savukārt gandrīz katrs ceturtais jeb 24% pircēju vēlas, lai auto nav dārgāks par pusgada algu, un šo respondentu vidū visbiežāk ikmēneša atalgojums bijis 551 – 750 eiro apmērā. Starp tiem, kas mēnesī pelna vairāk par 1500 eiro, vispopulārākā izvēle ir auto iegāde, tam atvēlot 6 – 12 mēnešalgas.

Dārgāku auto pirkt jeb iekļauties divu gadu algas apmērā būtu gatavi 15%, kā arī vēl 10% pircēju norāda, ka viņu automobilim atvēlētais budžets būtu lielāks par 24 mēnešalgām.

"Savs auto, tāpat kā mājoklis, ir viens no lielākajiem un finanšu ietilpīgākajiem pirkumiem, to iegādi nevajadzētu sasteigt, un rūpīgi jāapsver pirkuma atbilstība sava maciņa iespējām. Pirms auto izvēles vēlams parēķināt, kādu summu kopumā un ik mēnesi varat atļauties, ņemot vērā, ka kopējām kredītsaistībām nevajadzētu pārsniegt 30 – 40% no ikmēneša ienākumiem. Plānojot budžetu, jāatceras, ka kopā ar auto iegādi jārēķinās arī ar citām saistošajām izmaksām – nodokļiem, degvielas izdevumiem, regulārai apkopei un remontdarbiem," saka Pēteris Plaudis, "Citadele Leasing" vadītājs Latvijā.

Igaunijā sava auto iegādē iedzīvotāji gatavi tērēt vairāk: gandrīz katrs ceturtais jeb 24% Igaunijā atbalsta automobiļa iegādi, tam iztērējot 13 – 24 mēnešalgas. Šādu viedokli galvenokārt pauduši vīrieši vecumā no 30 – 49 gadiem, kuru ienākumi mēnesī pārsniedz 1500 eiro. Latvijā un Lietuvā šādus tēriņus atbalsta, attiecīgi, 15% un 14% aptaujāto.

Auto iegādi, iztērējot summu, kas pārsniedz divu gadu algas apmēru, atbalsta 10% Latvijā un 11% Igaunijā un Lietuvā. Šī atbilde vispopulārākā bija 40 – 49 gadus vecu vīriešu vidū.

Kā noskaidrojies aptaujā, vidēji teju katrs piektais iedzīvotājs Baltijas valstīs auto iegādi neatbalsta vispār – šādu nostāju pauduši 19% Latvijā, 18% Igaunijā un 17% Lietuvā. Tāpat 4% Latvijā, 6% Lietuvā un 3% Igaunijā norāda, ka labprāt izvēlas auto īrēt.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju banka "Citadele" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica šī gada novembrī, katrā Baltijas valstī aptaujājot 1000 iedzīvotājus vecumā no 18 – 74 gadiem.