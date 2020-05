Auto tirdzniecības nozarē pašreiz 60-70% klientu netiek apstiprināts līzings

Autotirdzniecības nozarē pašreiz 60-70% klientu netiek apstiprināti līzingi automašīnas iegādei, tāpēc nozares atbalstam varētu iesaistīt "Attīstības finanšu institūciju "Altum"" kā galvotāju privāto klientu pirmajai iemaksai, norādīja automašīnu tirgotāja SIA "Norde" līdzīpašnieks Didzis Bremze.

Viņš skaidroja, ka "Norde" novērtē Latvijas valsts sniegto atbalstu krīzes situācijā. No pieejamajiem atbalsta variantiem uzņēmums izmanto atliktos nodokļu termiņus, dīkstāves pabalstu un "Altum" aizdevumu apgrozāmajiem līdzekļiem. "Tomēr uzņēmums turpina attīstīties krīzes laikā un uzskata, ka šo situāciju pārdzīvos tie, kuri šo laiku izmanto uzņēmuma pilnveidošanai, attīstībai un krīzes laikā apgūto prasmju pielietošanai tālākā biznesa izaugsmē," pauda Bremze.

Viņš norādīja, ka uzņēmumam nācies samazināt darbinieku skaitu. "Štata samazināšana nebija viegls lēmums, bet ņemot vērā nozari, kurā strādājam, šis lēmums bija neizbēgams, krīzes laikā mums jārēķinās ar svārstībām," pauda Bremze, skaidrojot, ka "Norde" jau martā pārskatīja izdevumus, lai veiktu optimizāciju, bet uzturētu nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitātes standartu. Tāpat uzņēmums vienojies ar piegādātājiem par cenu vai apjomu samazinājumu, kā arī izvērtēja prognozējamās darbinieku slodzes un pārskatīja pienākumu sadalījumu.

Jautāts, ko uzņēmums sagaida no Latvijas valdības, lai atgūtos no krīzes, Bremze pauda, ka Covid-19 pandēmijas radītā krīze nebeigsies tik drīz. Viņš uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi, lai Latvijas valdība pakāpeniski pārietu no krīzes perioda atbalsta mehānismiem uz ierastās darbības atjaunošanu veicinošiem mehānismiem. Viņš norādīja, ka svarīgi, lai valsts meklē veidus, kā atbalstīt uzņēmējus atgriežoties biznesā, piemēram, ar nodokļu atlaidēm, maksājumu periodu pagarināšanu un citām pēc-krīzes periodam svarīgām, noderīgām procedūrām.

""Norde" uzskata, ka šajā laikā bankām vajadzētu būt pretimnākošākām, jo, kā rāda pieredze, piemēram, autobiznesā 60-70% klientu netiek apstiprināti līzingi, lai iegādātos automašīnu. Šāda attieksme pret potenciālajiem klientiem var izraisīt tādas pašas sekas, kā pēc iepriekšējās krīzes, ar kuru saskārās Latvijas iedzīvotāji. Šeit efektīvs risinājums varētu būt "Altum" iesaiste ar galvojumu par privāto klientu pirmo iemaksu iegādājoties automašīnu," pauda Bremze, skaidrojot, ka tas noteikti stimulētu un sildītu ekonomiku.

Runājot par uzņēmuma turpmākajiem mērķiem, Bremze norādīja, ka primārais ir uzņēmuma darbības stabilizēšana, tāpēc "Norde" savā darbībā šobrīd liek lielāku akcentu uz vairāk pieprasītiem pakalpojumu veidiem – komerctransports un pēcpārdošanas serviss. Šobrīd "Norde" arī attīsta virsbūvju remontdarbu pakalpojumu segmentu, bet tuvākajā laikā plāno nodot ekspluatācijā jaunu krāsotavu – lielāka izmēra "L3", "H3" mikroautobusiem, kas ir svarīgi komerctransporta pārstāvjiem. Tāpat uzņēmums grasās uzrunāt "Renault" un "Dacia" klientus, lai piedāvātu lieliskas garantijas un pēcgarantijas automašīnu remonta iespējas "Norde" servisā.

Par šī gada prognozēm Bremze norādīja, ka vasaras periodā cer uz krīzes situācijas samazināšanos un atgriešanos "normālā darba ritmā". Viņš pauda, ka turpmāk "Norde" grasās izmantot arī krīzes situācijas laikā ieviestos jaunumus, kas nodrošina ērtu pienākumu veikšanu darbiniekiem attālināti un arī ērtu klientu apkalpošanu, piemēram – turpinās un attīstīs jaunos mobilos pakalpojumus klientiem, tāpat vadoties pēc šī brīža pieredzes veiks rūpīgāku izdevumu analīzi uzņēmumā.

Savukārt par apgrozījuma samazinājumu krīzes ietekmē Bremze atturējās sniegt detalizētu informāciju, skaidrojot, ka tirdzniecība mainās "burtiski katru nedēļu, nerunājot par mēnesi, un tādēļ finanšu rezultātus vērtēs pusgada griezumā".

"Norde" reģistrēta 1995. gadā, un tās pamatkapitāls ir 250 000 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma finanšu dati par 2019. gadu vēl nav publiskoti, bet 2018. gadā tā apgrozījums bija 21,271 miljons eiro un peļņa – 180 998 eiro. Uzņēmuma 68% daļu pieder Dainim Bremzem, bet pa 16% daļu – Didzim Bremzem un Gintam Bremzem.