Auto tirgotāju 'ērkšķi': kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties lietotu auto

Uzticīgā spēkrata iegāde vienmēr ir ilgi gaidīts un priecīgs notikums, pat ja runa ir par lietotas automašīnas iegādi. Kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties automašīnu "no rokām" un kā neiekrist tirgotāju maldos par automašīnas tehnisko stāvokli, skaidro "Gjensidige Latvija" eksperti.

CSDD statistika liecina, ka pērn vidējais reģistrēto automašīnu vidējais vecums ir 14,44 gadu, kas nozīmē, ka visbiežāk pa Latvijas ielām brauc 2006.–2007. gada izlaiduma mašīnas. Lietotu auto iegāde joprojām ir viens no biežākajiem un izdevīgākajiem auto iegādes veidiem, taču nereti, iegādājoties lietotu auto, nākas konstatēt, ka "jaunais" braucamrīks slēpj nepilnības, kuras automašīnu pārdevējs nav atklājis pircējam iegādes brīdī.

Automašīna, kas iepriekš cietusi sadursmēs, nav droša

Viena no būtiskākajām lietām, kurām ir jāpievērš uzmanība, ir automašīnas vēsture. Automašīnu pircējiem ir jāsaprot, ka, ja automašīna ir iepriekš cietusi nopietnās sadursmēs, tās tehniskais stāvoklis nevar būt pilnībā stabils.

"Ja automašīnas buferis ir nonācis sadursmē ar pagalma solu neveiksmīgas parkošanās laikā, tas nav vērtējams kā nopietns bojājums, pat ja virsbūve vēlāk ir bijusi jālabo un jākrāso. Savukārt, ja automašīna ir iesaistīta tādās sadursmēs, kuru laikā tikuši izšauti gaisa spilveni un virsbūve ir saņēmusi vispārēju deformāciju, kā rezultātā automašīna tikusi no jauna "salikta kopā", tad tā nav uzmanības vērta – šāda automašīna var izrādīties nedroša tās pasažieriem," skaidro "Gjensidige Latvija" transportlīdzekļu atlīdzības grupas vadītājs Andris Balodis.

Lai atšķirtu automašīnu, kas iepriekš ir cietusi nopietnās sadursmēs, ir nepieciešams vismaz aptuveni zināt, kā izskatās attiecīgās markas automobiļu modeļi ar noteikto izlaiduma gadu. Apskādētās automašīnas nereti ir iespējams atšķirt arī vizuāli, tādēļ ir ieteicams pievērst uzmanību galvenajām virsbūves detaļām un to vizuālajam stāvoklim.

Piemēram, automašīnas stikliem jābūt vienādam marķējumam ar to pašu ražošanas datuma kodu, savukārt automašīnas lukturi ir izgatavoti nevis no stikla, bet gan no polikarbonāta, kas laika gaitā izbalē – tiem ir jābūt vienādi "novecojušiem".

Automašīnas priekšpuse – buferis un motora pārsegs – ir pakļauti riskam tikt saskrāpētiem ar maziem akmeņiem uz ceļa, tādēļ neliela krāsas un lakas šķembu klātbūtne norādīs uz to, ka nesen ir veikta krāsošana. Arī automašīnas siluetu ir viegli atšķirt – katras automašīnas virsbūvei tiek aprēķināta noteikta stingrība un elastība – durvju, pārsega, bagāžnieka spraugām jābūt vienādām un paralēlām.

Veci automobiļi "izcilā" tehniskajā stāvokli

Nereti pircēji sastopas ar sludinājumiem, kuros vecākiem automobiļiem tiek piedēvēts izcils tehniskais stāvoklis. Taču par to, ka, visticamāk, šie rādītāji nav patiesi, daļa pircēju uzzina tikai pēc automašīnas iegādes.

Tā kā Latvijā ir izplatīta odometru grozīšana, pirms automašīnas iegādes ir svarīgi pārliecināties par automašīnas patieso nobraukumu, lai pēc laika nesastaptos ar nepatīkamiem pārsteigumiem. Ieteicams pievērst pastiprinātu uzmanību arī auto vizuālajam izskatam – ja šķiet, ka izskats neatbilst nobraukumam, uzzināt vairāk par transportlīdzekļa vēsturi ir iespējams oficiālajās datubāzēs.

Pirms iegādes jo īpaši ir ieteicams izzināt potenciālā braucamrīka pārskatu, ko iespējams veikt dažādos portālos. Ievadot transportlīdzekļa šasijas jeb VIN numuru ir iespējams uzzināt auto mašīnas vēsturi, sākot ar nobraukuma datiem, apkopes vēsturi, slēpto bojājumu atskaitēm un beidzot ar citu slēptu informāciju par auto iepriekšējiem bojājumiem, kā arī zādzību informāciju, kas ir īpaši aktuāli gadījum, ja automašīna tiek iegādāta no privātpersonas.

Lietota transportlīdzekļa iegādes laikā, veicot izvēli, nepieciešams arī izpētīt informāciju par pasaules vai ES regulējumiem attiecībā uz transportlīdzekļa izmešu daudzumu. Potenciālajiem automašīnu īpašniekiem ir ieteicams pievērst uzmanību automašīnas izlaiduma gadam, jo pastāv iespēja, ka kādā brīdī izvēlētais auto būs jāatstāj vai jālikvidē, vai arī nāksies maksāt augstu summu noteiktās ceļa nodokļu vai nodevu grupās.

Kā pārbaudīt potenciālo automašīnu?

Lai pārbaudītu automašīnu, labāk norunāt tikšanos ar tirgotāju gaišā dienas laikā, kad ārā ir sauss laiks. Lietus traucēs normālu braucamrīka pārbaudi, savukārt tumšajā diennakts laikā var izpalikt pamanīti dažādi vizuālie defekti.

Ja ir iespēja, palīdzību var lūgt pieredzējušiem autobraucējam, kas pēc braukšanas sajūtām var atšķirt, vai tādas automašīnas detaļas kā, piemēram, sajūgs, motors, pārneses kārba u.c. nav bojāti un ir tehniskā kārtībā.

Savukārt mašīnas diagnostiku ir ieteicams uzticēt tehniski kompetentiem un pieredzējušiem konsultantiem – autoservisa darbiniekiem, kas spēj atšķirt un identificēt automašīnas kļūdas, kas nav pamanāmas bez speciālu ierīču palīdzības.

Lai arī šķiet, ka šie pakalpojumi ir dārgi, tie var atmaksāties ilgtermiņā. Kvalificēts automehāniķis varēs pilnvērtīgi noteikt visus tehniskos defektus un tādējādi vai nu samazināt galīgo cenu, vai arī atturēs pircēju no neveiksmīga un zaudējumus nesoša pirkuma.

Apdrošinātājs iesaka izvēlēties dīlerus un autoplačus, kuriem ir plaša atpazīstamība un pozitīvas atsauksmes. Iegādājoties transportlīdzekli, nepieciešams uzzināt no pakalpojumu sniedzēja par automašīnas garantiju un kas ir iekļauts garantijas plānā. Braucamrīka iegādi vēlams veikt oficiāli, saņemot arī maksājuma dokumentus par preces iegādi –, ja vēlāk rodas sarežģījumi ar iegādāto auto, preces iegādes dokumenti atvieglos turpmāko procesu.