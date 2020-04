Auto un detaļu tirgotāja 'Autofavorīts' apgrozījums pērn samazinājies par 17%

Automašīnu tirgotāja SIA "Autofavorīts" apgrozījums pagājušajā gadā bija 6,222 miljoni eiro, kas ir par 17,2% mazāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija cieta zaudējumus 69 011 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, liecina "Firmas.lv" informācija.

Zaudējumu rašanās kompānijas gada pārskatā skaidrota ar kredītsaistību refinansēšanu un jaunas struktūrvienības izveidošanu. Līdz ar to uzņēmumam ir septiņas struktūrvienības.

No apgrozījuma 1,066 miljoni eiro bija ieņēmumi no autotransporta un mototransporta rezerves daļu tirdzniecības, kas ir par 7,2% mazāk nekā gadu iepriekš. Ieņēmumi no automašīnu tirdzniecības samazinājās par 33,8% un bija 2,459 miljonu eiro, savukārt ieņēmumi no automašīnu remonta un apkopes pieauga par 2,7%, sasniedzot 2,606 miljonus eiro.

Uzņēmuma apgrozījums 2018. gadā bija 7,511 miljoni eiro, bet peļņa – 25 079 eiro.

"Autofavorīts" reģistrēts 1994. gadā, un tā pamatdarbības veids ir transportlīdzekļu rezerves daļu un automašīnu tirdzniecība. "Autofavorīta" kapitālā 80% īpašnieks ir Agris Bārda, bet 20% pieder Andrim Ermičam.