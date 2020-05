Auto zādzību skaits ārkārtējās situācijas laikā sarūk, bet pieaug to apzagšana

Līdz ar pārvietošanās ierobežojumiem ārkārtas situācijas laikā par 40% samazinājies auto zādzību skaits, liecina apdrošināšanas sabiedrības "Balta" dati. Taču apdrošinātājs brīdina par citu bīstamu tendenci – ievērojami pieaudzis apzagto auto skaits.



Apdrošinātāji prognozē, ka līdz ar apgrūtinātu rezerves daļu piegādi no ārzemēm nišu aizpildīs auto zagļi, biežāk zogot arī auto markas, kas tradicionāli nav bijušas starp zagļu iecienītākajām.

No 16. marta līdz 16. aprīlim nozagto auto klāstā ir tikai divi "BMW X5" un viens "Volvo S80" markas automobilis, liecina "Balta" statistika. Salīdzinājumam – pērn šajā pašā laika periodā tika nozagti pieci spēkrati. Taču būtiski – par 75% pieaudzis apzagto automašīnu skaits Latvijā.

"Šī brīža situācija rada pārmaiņas visās jomās, un auto zādzības ir viena no tām. Pastiprinoties robežu kontrolei, sākotnēji bija vērojams auto zādzību samazinājums, kas ir vienkārši skaidrojams ar to, ka ievērojami samazinājušās kaimiņvalstu zagļu aktivitātes Latvijā. Taču jau šobrīd ir redzams, ka atelpas brīdis ir īss – turpinoties pārvietošanās ierobežojumiem, paredzams, ka zagļu aktivitātes var pieaugt," stāsta Kristaps Liecinieks, "Balta" transporta produktu un riska parakstīšanas pārvaldes vadītājs.

Tradicionāli visbiežāk zagļus interesē 2007. līdz 2011. gada izlaiduma BMW un "Audi" markas automobiļi. Lielākoties automašīnas tiek izjauktas, jo konkrētu modeļu detaļas tirgū ir ļoti pieprasītas, kas arī nosaka zagļu interesi par noteiktām automašīnām. Taču apdrošinātāju novērojumi liecina, ka līdz ar pārvietošanās ierobežojumiem uzmanīgiem jākļūst arī garnadžu vidū mazāk populāru auto marku īpašniekiem.

"Auto apzagšanas gadījumu pieaugums ir saistīts ar pārvietošanās ierobežojumiem ārkārtējās situācijas laikā. Ir samazinājusies vai pat pilnīgi apstājusies auto nogādāšana Latvijā no citām valstīm, lai tās tālāk tiktu izjauktas detaļu iegūšanai. Līdz ar to lietoto rezerves daļu tirgus piedzīvo laikus, kad pieprasījums ir, bet piedāvājuma nav. Brīdī, kad rezerves daļu piegādes no ārzemēm ir apgrūtinātas, pastāv liela iespējamība, ka šo piegāžu radīto pārtraukumu aizpildīs auto zagļi. Latvijas autobraucējam tas var radīt pārsteigumus, jo paralēli tradicionāli zagtajām auto markām kā BMW, "Toyota", "Volkswagen", "Audi" un "Mercedes-Benz" zādzību skaits var palielināties arī attiecībā uz auto markām, kuras tradicionāli nav zagļu iecienītas," stāsta Kristaps Liecinieks, par ko liecina pieteiktie apzagšanas gadījumi tādiem auto modeļiem kā "Renault", "Dacia", "Citroen", "Peugeot", "Ford" un "Škoda".

Apdrošinātājs auto īpašniekiem iesaka automašīnas detaļas marķēt – ar tādām zagļi bieži vien nevēlas riskēt, jo marķētas detaļas pēc auto izjaukšanas ir mazvērtīgas un vieglāk identificējamas otrreizējā tirgū. Tāpat automašīnu būtu ieteicams novietot apsargātā autostāvvietā, pa perimetru noslēgtā teritorijā, garāžā, labi apgaismotās un ar novērošanas kamerām aprīkotās vietās.

"Vienmēr aizslēdziet automašīnu – pat tad, ja tā stāv slēdzamā teritorijā. Neglabājiet automašīnas atslēgas un imobilaizeru atslēgas (čipus) kopā, kā arī neglabājiet automašīnas atslēgas viegli pieejamās vietās, piemēram, priekšnama plauktā pie ārdurvīm, automašīnas salonā vai garāžā," atgādina Liecinieks. Viņš arī uzsver, ka situācijās, kad auto īpašniekam radušās šaubas par to, vai spēkrats ir pietiekami aizsargāts, ieteicams konsultēties ar savu apdrošinātāju.