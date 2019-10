Automašīnām plāno būtisku nodokļu kāpumu 'rūpēs par klimatu'

Ekonomikas ministrija (EM) sabiedriskajai apspriešanai ir nodevusi Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021. - 2030. gadam, kura rezultātā braukšana ar automašīnu var tikt padarīta par bagātnieku privilēģiju, jo nozīmēs nodokļu palielināšanu degvielai, transportam un pilnīgi jauna nodokļa ieviešanu "rūpēs par klimatu", raksta laikraksts "Neatkarīgā".

Dokumenta melnrakstā atrodama sadaļa "Transports un nodokļu zaļināšana". Kā uzsver laikraksts, ja valdība šo plānu tiešām apstiprinās pašreizējā redakcijā, "ikvienu vidusmēra mājsaimniecību sagaida nozīmīgs labklājības kritums. Automašīna kļūs par privilēģiju bagātniekiem un nepanesamu slogu trūcīgajiem. Ikviena dzīves joma, kurā transports nepieciešams loģistikai, sadārdzināsies. Un uz tāda fona jau janvārī gaidāmais akcīzes nodokļa kāpums degvielai šķitīs tīrais sīkums".

Atbilstoši dokumentam, no 2025. gada tiek plānots palielināt akcīzes nodokļa likmi benzīnam, dīzeļdegvielai un autogāzei (LPG). Palielināts tikšot arī transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis visiem fosilās enerģijas automobiļiem, kā arī plānots ieviest pilnīgi jaunu pirmreizēju transportlīdzekļa reģistrācijas nodokli, kas tiks aprēķināts, balstoties uz transportlīdzekļa CO 2 emisiju ietilpību, motora tilpumu un pilno masu.

"Ņemot vērā, ka transports ir lielākais energoresursu patērētājs un siltumnīcefekta gāzu emisiju avots Latvijā, ir nepieciešams aktīvi īstenot pasākumus tieši transporta darbībās, lai būtiski veicinātu transporta enerģijas izmantošanas samazināšanu un mazāku transportlīdzekļu izmantošanu," nodokļu zaļināšanas sadaļā skaidrota nepieciešamība palielināt nodokļus.

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna izstrādē piedalījušās kopumā septiņas ministrijas. Ekonomikas ministrija ir dokumenta virzītāja, bet tieši par transporta sadaļas saturu atbildīgā ir Satiksmes ministrija, savukārt par nodokļu "zaļināšanu" – Finanšu ministrija. Taujāta, kā nodokļu palielināšanas plāni iet kopā ar valdības solījumu nodokļu slogu nepaaugstināt, ministrija atbildējusi: "Finanšu ministrija vērš uzmanību, ka sabiedriskajai apspriešanai publicētajā Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021. - 2030. gadam iekļautie nodokļu pasākumi gan attiecībā uz degvielu, gan attiecībā uz transportlīdzekļu nodokļiem vēl tiks vērtēti nākamo nodokļu politikas pamatnostādņu ietvaros, kuras izstrādās Finanšu ministrija."

Savukārt Satiksmes ministrija, taujāta, vai tiešām tā atbalsta klimata plānā ierakstītos pasākumus, tostarp nodokļu celšanu, norādījusi, ka oficiāls atzinums tikšot sniegts, kad dokuments tiks izsludināts valsts sekretāru sanāksmē, bet principā atbalstot: "Satiksmes ministrija ir piedalījusies saskaņošanas procesā minēto pasākumu iekļaušanai Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā, kā arī paredz īstenot šos pasākumus sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām. Vienlaikus Satiksmes ministrija norāda, ka kontekstā ar ierobežojumu ieviešanu neekoloģiskiem transportlīdzekļiem, tiek arī plānoti vairāki atbalsta pasākumi elektrotransportlīdzekļu, dabasgāzes transportlīdzekļu un citiem ar alternatīvajām degvielām darbināmiem transportlīdzekļiem, lai īstenotu mērķi – ierobežot piesārņotājus, sniedzot atbalstu videi draudzīgiem transportlīdzekļiem."

"Transportlīdzekļu, kas darbināmi ar alternatīvu degvielu, iegāde ir ievērojami dārgāka par tradicionālajiem transportlīdzekļiem, tādēļ ir jāapsver dažāda veida atbalsta pasākumi, tai skaitā iespējamās izmaiņas nodokļu politikā attiecībā uz degvielu veidiem," teikts plāna projektā.