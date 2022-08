Automašīnu bojājumi bedraina ceļa dēļ pieauguši par 30%

Automobiļu bojājumi, kas izraisīti nelīdzena ceļa seguma dēļ, pēdējos divus gadus strauji pieaug, liecina apdrošināšanas kompānijas "Gjensidige Latvija" dati. Salīdzinot ar 2021. gadu, šogad auto bojājumu skaits palielinājies par 30%. Autovadītāju spēkrati arvien biežāk cieš bojāta brauktuves seguma dēļ, tomēr neizpaliek arī bojājumi, kas iegūti, pārvietojoties pa ceļiem, kuri tiek remontēti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Atlīdzību pieteikumi, kurus izraisījis bedrains ceļa segums, kopš 2020. gada tikai turpina augt. Salīdzinot 2020. ar 2021. gadu, šādu pieteikumu skaits pieauga par 75%, kas ir milzīgs kāpums gada laikā. Savukārt šogad, lai gan gads vēl nav beidzies, šo pieteikumu skaits pieaudzis par gandrīz 30%. Īpaši nežēlīgs mēnesis šogad autovadītājiem izrādījies 2022. gada februāris, kurā reģistrēti 32% no visiem šogad reģistrētajiem pieteikumiem. Svarīgi atcerēties, ka OCTA apdrošināšana nesedz riskus, kas saistīti ar auto bojājumiem bedrainu ceļu dēļ, to sedz tikai KASKO polise," skaidro "Gjensidige Latvija" transportlīdzekļu atlīdzības grupas galvenais tehniskais eksperts Kristaps Bičevskis.

Apdrošinātāja pārstāvji ir sagatavojuši padomus, kam pievērst uzmanību un kā pasargāt savu dzelzs rumaku no bojājumiem.

Īpaši uzmanīgam jābūt rudenī un ziemā

Īpaši uzmanīgiem uz ceļa jābūt gada turpmākajos mēnešos – rudenī un ziemā. Šajā laikā auto vadīšanu apgrūtina lietus, tumšais laiks, sakritušas koku lapas un gada nogalē – pat melnais ledus. Visi šie faktori būtiski ietekmē autovadītāja redzamību un spēju laikus pamanīt bojāto ceļa seguma daļu, droši to apbraucot.

Apdrošinātājam pieejamie dati liecina, ka visbiežāk slikta seguma dēļ cieš auto riepas un diski. Tomēr teju tik pat bieži tiek bojāti arī vējstikli un automašīnas virsbūves, pie kā vainojami uz ceļa esošie akmeņi. No akmeņu esamības uz brauktuves īpaši jāuzmanās ceļa posmos, kur notiek remontdarbi.

Kā rīkoties uz nelīdzena ceļa

Lai izvairītos no gadījumiem, kad automašīna tiek apskādēta nelīdzenā seguma dēļ, svarīgi uzturēt mērenu braukšanas ātrumu. Bieži vien šoferi izvēlas ātrāk pārbraukt bedraino ceļa posmu, lai pēc iespējas drīzāk nokļūtu atpakaļ uz līdzena seguma. Taču tas nav labākais risinājums, jo nereti rada pārmērīgu slodzi uz automašīnas riepām un veido lielu triecienu virsbūves detaļām. Lielais ātrums padara braucienu bīstamu ne tikai pašai automašīnai, bet arī tās pasažieriem.

Bedres bieži vien ir grūti pamanāmas, it īpaši gada tumšajos mēnešos un stipru nokrišņu laikā. Lietus laikā bedres dziļumu ir grūti noteikt, jo to pārklāj ūdens, tāpēc, kad vien iespējams, jācenšas peļķes apbraukt. Pirms tam noteikti jāpārliecinās par to, vai tas neapdraudēs citus ceļa satiksmes dalībniekus, kā arī, vai ceļš ir brīvs no citiem šķēršļiem.

Sagatavojies nepatīkamiem pārsteigumiem

Ja nu tomēr gadījies iebraukt bedrē un pārsist riepu, nav jākrīt panikā. Šādiem gadījumiem ir svarīgi vienmēr spēkratā turēt visas nepieciešamās lietas gūto bojājumu novēršanai. Ja bojājumi nav pārāk lieli, ātrs un efektīvs risinājums būs riepu remonta aerosols, kas palīdzēs novērst gaisa noplūdi. Ar šī aerosola palīdzību riepā tiek ievadītas putas, kas aizpilda bojājumu, līdz nokļūsiet līdz tuvākajam auto servisam.

Tomēr, ja gūtais bojājums ir liels, nāksies mainīt riteni – tāpēc automašīnā vienmēr jāatrodas gan rezerves ritenim, gan visiem nomaiņai nepieciešamajiem rīkiem. Pārliecinies, ka auto vienmēr glabājas avārijas trijstūris un gaismu atstarojoša veste, kas brīdinās citus ceļu satiksmes dalībniekus par stāvošu auto un pasargās jūs un arī citus satiksmes dalībniekus no iespējamas sadursmes.