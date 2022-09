Automašīnu TOP-3 toreiz un tagad: kā mainījušās iedzīvotāju vēlmes 30 gadu laikā

Kā pēdējo 30 gadu laikā ir mainījušās autovadītāju izvēles? Kādas markas un cik daudz mēs pirkām? Kas notika 90. gados, tūkstošgades sākumā un krīzes gados? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, lietoto automobiļu tirgotājs "Longo Group" analizējis pēdējo trīs desmitgažu automašīnu tirgu Latvijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ļoti labi redzams automašīnu iegādes vilnis "treknajos" gados, kad pieprasījums palielinājās trīskārtīgi, bet nākamajā desmitgadē samazinoties divkārtīgi. Novērojama arī milzīga "Audi" popularitāte no 1990. līdz 1999. gadam, kad to iegādājās katrs piektais, un pēc tam sekoja intereses kritums līdz 4% tūkstošgades otrajā desmitgadē. Kopumā šo gadu statistika uzrāda daudzas interesantas tendences mūsu sabiedrības attīstībā," komentē "Longo Latvia" pārdošanas vadītājs Jānis Vīndedzis.

Pirmoreiz reģistrēto automašīnu TOP pa gadiem:

90. gadi:

2000. – 2009. gads:

2010. – 2019. gads:

Analizējot datus par pirmreizēji reģistrētām automašīnām, redzam, ka 90. gados "Audi" un "Volkswagen" (VW) sadalīja tirgu savā starpā, kopā veidojot veselus 50% no visām pirmreizēji reģistrētām automašīnām valstī.

Popularitāti sāka iegūt arī tādas markas kā BMW un "Opel", katrs no tiem veidoja 6% vai pa 10 tūkstošiem pirmreizēji reģistrēto auto. Neatpalika arī "Mercedes-Benz", saglabājot pozīciju ar 10 tūkstošiem jaunu automašīnu.

"Treknajos" gados (2000.-2009. gads) bilde jau mainījās: VW beidzot atbīdīja "Audi" trešajā vietā. "Vienlaikus redzams, ka automašīnu tirgū ir parādījusies plaša izvēle, un pieaugusi iedzīvotāju pirktspēja: ja 90. gados "Audi" un VW sastādīja pusi no visiem iegādātajiem auto, tad tūkstošgades pirmajā desmitgadē attiecīgi tikai 14% un 8%. Interesanti, ka to īpatsvars starp visām pirmreizēji reģistrētajām automašīnām samazinājās vairākkārtīgi, bet automašīnu skaits praktiski nemainījās. 90. gados bija reģistrēti 42 374 VW, bet divtūkstošajos – 69 110. "Audi" 90. gados reģistrēja 41 570 reizes, bet jaunās tūkstošgades pirmajā desmitgadē – 40 569. Tas uzskatāmi parāda, cik ļoti ir audzis iegādāto automašīnu skaits: ja 90. gados CSDD pirmo reizi reģistrēti kopumā 168 tūkstoši automašīnu, tad divtūkstošajos jau 481 tūkstotis. To skaits ir trīskāršojies!" stāsta Vīndedzis.

Pēdējā desmitgadē (no 2010. līdz 2019. gadam) lietotās automašīnas pirka jau ne tik aktīvi, un jaunu automašīnu reģistrāciju skaits samazinājās divkārtīgi. Dati arī liecina, ka "Audi" popularitāte šajā periodā kritās vēl vairāk, veidojot tikai 4%, kas ir seškārt mazāk nekā 90. gados.

Savukārt "Volvo", VW un "Toyota" nostiprināja savas pozīcijas populārāko automašīnu marku trijniekā. Lielāks kļuva arī pieprasījums pēc tādiem zīmoliem kā "Škoda" un "Opel". "Esam novērojuši, ka tieši "Škoda", "Volvo", VW un "Opel" ir vispieprasītākās automašīnas tirgū. Tās ir drošas, ērtas, un to uzturēšana neizmaksā pārāk dārgi. Šī ir lieliska izvēle arī jaunajiem autovadītājiem, ģimenēm un senioriem," rezumē "Longo Latvia" pārstāvis.