Automobiļu salonu evolūcija: kvalitātes lēciens un ekrānu sacīkstes

Pēdējās desmitgadēs krasi mainījies ne tikai automobiļu izskats, bet arī interjers – vieta, kur autobraucēji pavada ievērojamu daļu dienas. Pat pieejamos modeļos tagad var sastapt kvalitatīvus apdares materiālus, un, tāpat kā daudzās citās sadzīves jomās, ekrāni ir kļuvuši par dominējošo funkciju vadības mezglu. Turklāt autoražotāji arvien lielāku uzmanību pievērš dažādiem vides aspektiem, jo tieši to no viņiem sagaida patērētāji, un automobiļu interjeros pieaug to apdares elementu īpatsvars, kuri izgatavoti no otrreizējā pārstrādē iegūtiem materiāliem.

Ražotāji, kuri nevairās no drosmīgiem risinājumiem, piemēram, "Citroën", savos jaunākajos modeļos uzstāda 12 collu augstas izšķirtspējas skārienekrānu, kas vēl nesen šķita dārgu automobiļu privilēģija. Turklāt nevienu vairs nepārsteigs atjautīgas apdares materiālu kombinācijas, kurās kvalitatīvs tekstils apvienots ar sintētiskajiem materiāliem un Napas ādu, bet līdzās hromam izmantoti pieskārienam patīkami koka imitācijas paneļi.

Slēdžus nomaina ekrāni

Raidījuma "TV Auto Ziņas" producents un Latvijas Gada auto žūrijas biedrs Aldis Zelmenis norāda, ka ekrānu izmantošana ir visaptveroša tendence, un atgādina, ka vēl salīdzinoši nesen daudzu spēkratu interjeri bija vienkārši nosēti ar pogām. Pēc viņa domām, digitalizācija ir nesusi savus plusus, un tirgū ir modeļi, kuru saloni tās ietekmē kļuvuši elegantāki.

"Ja atskatāmies uz pēdējām pāris desmitgadēm, var runāt par luksusa elementu demokratizāciju. Tas ir novērojams kā modē, tā automobiļos; cilvēkiem patīk skaistas lietas, un ražotāji ir izvērtuši pamatīgu sacīksti, kurš uzstādīs lielāku ekrānu vai kuram to būs vairāk un kurš uztaisīs greznāku sēdekļu apdari pavisam ikdienišķā auto. Pircēji no tā ir tikai ieguvēji," spriež Zelmenis.

Viņam piekrīt cits Gada auto žūrijas biedrs, žurnāla "Profi Latvija" redaktors Guntars Pulss, kurš atzīmē, ka līdztekus pašam ekrānu izmantošanas faktam tie piedevām visu laiku kļūst lielāki. Pēc žurnālista domām, attīstoties automobiļos izmantotajai programmatūrai, paveras iespēja aizvien lielāku kontroles funkciju klāstu pārnest uz ekrāniem, un ražotāji nekavējas to izmantot.

"Ja agrāk ekrāns bija mūsdienīguma vai pat greznības zīme, tad tagad bieži vien šķiet, ka tos izmanto, lai samazinātu automobiļu pašizmaksu. Es šeit domāju tos gadījumus, kad visbiežāk izmantotās funkcijas, piemēram, klimata iekārtas kontrole vai multimediju sistēmas skaļuma regulēšana pārnesta uz ekrānu," saka Pulss.

Viņš gan atzīmē, ka lielākā daļa izmaiņu iet evolucionāru ceļu: ir ražotāji, kas drosmīgi spēlējas ar formām un eksperimentē ar noskaņas radīšanu, cita starpā pielāgojot dažādus apgaismojuma risinājumus, kamēr citi fokusējas uz lietām, kas pirmajā mirklī varbūt nav pamanāmas.

"Piemēram, masāžas funkcija vai sēdekļi, ko sertificējuši muguras speciālisti, nav tas, ko pamani pirmajā mirklī, taču šie risinājumi ir kļuvuši par būtisku modernā interjera daļu; tie tieši ietekmē vadītāju un var ievērojami veicināt gan braukšanas komfortu, gan drošību," saka Pulss.

To ilustrējošs piemērs ir "Citroën" modeļos izmantotie vadītāja un pasažieru komforta risinājumi, kas ir daļa no "Advanced Comfort" programmas. Sēdekļiem ir īpaši stingrs putu pildījums, kas nodrošina stabilu un komfortablu ķermeņa atbalstu, un mīksts virsslānis ar biezumu no diviem līdz 15 mm, kā arī rūpīgi veidots jostasvietas atbalsts. Šo risinājumu kopums nodrošina ne tikai komfortu, bet arī korektu ergonomiku, un garākā ceļojumā braucēji nogurst mazāk.

Ekoloģisks pavērsiens

Žurnālisti, kuri ik gadu izmēģina milzīgu skaitu jauno auto, norāda uz izmaiņām salonos izmantotajos materiālos. Mūsdienu autovadītāju gaidas liek ražotājiem konkurēt un piedāvāt gan augstāku kvalitāti, gan ilgtspējīgākus materiālus.

Zelmenis atzīmē, ka agrāk par greznības elementiem uzskatīto ādu vai alumīniju pamazām nomaina otrreizēji pārstrādāta plastmasa un organiskas izcelsmes tekstils. Piemēram, otrreizēji pārstrādātu plastmasu īpaši daudz izmanto elektromobiļos.

"Varbūt, maksājot lielu naudu, gribētos ādu, nevis pelēku plastmasu, bet videi draudzīgās lietas tagad ir uz viļņa," teic "TV Auto Ziņas" producents.

Pulss tikmēr norāda, ka jaunajos auto daudz retāk var redzēt koka vai koka imitācijas apdari, tās vietā nākot oglekļa šķiedras imitācijai un dažādiem pārstrādātajiem materiāliem.

"Protams, pašos dārgākajos automobiļos izmanto dabīgo ādu, un tas tik drīz nemainīsies, taču uz plašu pircēju loku orientētajos auto tiek piedāvāti sintētiskie materiāli, tostarp ādas aizstājēji un dabīgā koka vietā imitācija, taču tas nav tikai izmaksu jautājums. Ražotāji ir spiesti vērtēt izejvielu ieguves un materiālu izgatavošanas ietekmi uz vidi, un, no otras puses, mainās arī pircēju priekšstati," saka "Profi Latvija" redaktors.

Vienlaikus viņš atklāj, ka ne visiem ražotājiem ar otrreizējās pārstrādes materiālu pielietošanu sokas vienādi labi. "Dažos auto rodas bažas, vai to interjers atsevišķās vietās nenobružāsies pārlieku ātri un vai nenāksies salonu atjaunot, kamēr citās par pārstrādātā plastmasas izmantošanu liecina tikai informācija bukletā," atklāj eksperts.

Kvalitātes sacīkstes

Abi auto eksperti ir vienisprātis, ka progress salona kvalitātes jomā ir radījis interesantu situāciju: t.s. vidējās klases auto būtībā ir atņēmuši komforta un kvalitātes ekskluzivitāti, kas agrāk piederēja dārgajiem spēkratiem. Zelmenis uzskata, ka tas ir dabisks process, jo, turpinoties automobiļu attīstībai, neizbēgami sarūk atšķirība starp dažādām klasēm.

""Premium" modeļu salona attīstība notiek nelieliem soļiem, drīzāk jārunā par pilnveidošanu, kamēr vidējai klasei ir kur ieskrieties un tā to arī dara. Tas pats "Citroën" izceļas ar sēdekļu komfortu, un, ja auto vajadzētu uzminēt tikai pēc tā, kā jūtaties tā krēslos, to viegli varētu sajaukt ar daudz augstākās klases modeļiem," uzskata Zelmenis.

Pulss tikmēr norāda, ka, gaidot, ka "premium" auto apdare būs radīta, izmantojot tikai augstākās kvalitātes ādu, mīkstu plastmasu un pogas būs no īsta alumīnija, ir vērts atcerēties, ka vienkāršāki auto augstākajos aprīkojuma līmeņos spēj pārsteigt ar līdzīgi augstvērtīgiem akcentiem, vai runa būtu par ādu, krāsām vai sīkajiem dekora elementiem.

"Automobiļu rūpniecība pēdējo desmitgažu laikā ir piedzīvojusi nepieredzētu kvalitātes lēcienu. Es nerunāju par uzticamību, bet gan par to, kā jūtaties jaunā automašīnā. Tagad pat relatīvi lētos modeļos iespaids ir visnotaļ solīds," rezumē "Profi Latvija" redaktors.